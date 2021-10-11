«Валера Леонтьев давно привился!»: 72-летний певец боится заразиться COVID-19

72-летний Валерий Леонтьев, несмотря на возраст и пандемию, много работает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

72-летний Валерий Леонтьев, несмотря на возраст и пандемию, много работает. Одиннадцать дней назад состоялся финал шоу «Голос. 60+», где Леонтьев был одним из членов жюри. Однако на минувших выходных Валерий Яковлевич почувствовал недомогание. А в понедельник 11 октября появилась информация о госпитализации Леонтьева с COVID-19.

Мы дозвонились директору музыканта Борису Чигиреву с вопросом: «С каким диагнозом госпитализировали Валерия Яковлевича?» «Дома он! Не волнуйтесь. Все в порядке!», - ответил на звонок kp.ru Борис Чигирев.

Валерий Леонтьев в начале пандемии отменил концерты раньше других коллег и улетел к супруге в США на самоизоляцию. Строго соблюдал все меры безопасности. Вернувшись в Россию, Леонтьев не посещал тусовки – приезжал только на телесъемки. Леонтьев не скрывал, что собирался вакцинироваться «Спутником». «Все знают, что Валера Леонтьев давно привился - еще зимой сделал прививку от ковида. Он трепетно относится к здоровью. Боялся заразиться, поэтому и в его окружении все были привиты!» - рассказали нам в окружении певца.

Известно, что Валерий Леонтьев внимателен к своему здоровью, поэтому при любом недомогании обращается к врачам, чтобы исключить возможные болезни. Леонтьев никогда не выступает больным. Три года назад осенью певец отменил выступление из-за кашля и температуры, оказалось – пневмония, лечился под наблюдением врачей. В осенне-зимний сезон Валерий Яковлевич как-то подхватил грипп, поэтому и прививается. Леонтьев говорит, что как только прочел информацию о «Спутнике», то сразу же принял решение вакцинироваться. После прививки стал работать и выступать без опасений за здоровье. В начале сентября у Леонтьева закончился тур по российским городам, а уже через неделю у артиста концерт во Владивостоке – почти все билеты проданы. Сейчас идет бронирование артистов на частные предновогодние вечеринки – гонорар Валерия Леонтьева на таких мероприятиях от 3 до 5 миллионов рублей в зависимости от города и формата мероприятия.