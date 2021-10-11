Нобелевку по экономике дали ученому, изучившему влияние мигрантов на зарплаты местного населения

Широкой публике эти имена неизвестны. В отличие от университетов, которые эта троица представляет Фото: REUTERS

Дэвид Кард, Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс. Широкой публике эти имена неизвестны. В отличие от университетов, которые эта троица представляет: Беркли, Стэнфорд и Массачусетский технологический. Элита американского образования. А тема, за которую ученые получили Нобеля, - естественные эксперименты в экономике, которые произвели революцию в экономических исследованиях.

- Многие важные вопросы социальных наук связаны с причинно-следственной связью. Как иммиграция влияет на уровень оплаты и занятости? Как более продолжительное образование влияет на чей-то будущий доход? На эти вопросы сложно ответить, потому что нам нечего сравнивать. Мы не знаем, что бы произошло, если бы иммиграции стало меньше или если бы этот человек не продолжил обучение. Однако лауреаты этого года показали, что на эти и подобные вопросы можно ответить с помощью естественных экспериментов, - говорится в официальном заявлении Нобелевского комитета.

Автором идеи стал Дэвид Кард. Именно он в 90-е годы провел первые естественные эксперименты и пришел к неожиданным выводам. Так, он выяснил, что повышение минимальной оплаты труда и рост числа иммигрантов в отдельных городах не привели к росту безработицы среди местного населения. Эти выводы произвели фурор, потому что до этого теоретические модели многих экономистов показывали обратное. По сути, ученый стал проводить в экономике что-то вроде клинических испытаний, которые проводятся в медицине, когда все население делится на несколько групп, а потом их результаты сравниваются.

- Наш базовыи уровень знании в экономике намного ниже, чем это можно было представить. Неэкономистов больше всего раздражает, что экономисты говорят со знанием дела и с невероятнои уверенностью, когда на самом деле они до конца не знают того, о чем говорят, - говорил Кард в одном из своих интервью.

- Исследование Кардом основных вопросов, стоящих перед обществом, и методологический вклад Ангриста и Имбенса показали, что естественные эксперименты являются богатым источником знаний. Их исследования существенно улучшили нашу способность отвечать на ключевые вопросы о причинно-следственных связях, что принесло большую пользу обществу, - говорит Питер Фредрикссон, председатель нобелевского Комитета по присуждению премий в области экономических наук.

Официальное награждение пройдет 10 декабря этого года. Точная сумма премии - $1,145 млн (десять миллионов шведских крон). Дэвид Кард получит половину этой суммы как автор идеи. Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс разделят вторую половину за то, что разработали методологию проведения подобных экспериментов и их правильную интерпретацию.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Чем еще известны нобелевские лауреаты по экономике

- Дэвид Кард вырос в семье фермера. И первое время изучал в университете, как увеличить надои, используя меньше ресурсов. В экономику попал случайно, но никогда на желал об этом. В поздних исследованиях с темы миграции Кард переключился на проблемы образования и гендерного равенства. Так, в одной из последних работ он выяснил, что в научной среде было значительное предубеждение среди женщин до 1979 года. В период с 1980 по 2010 год оно стало положительно-нейтральным. А начиная с 2010-го тренд идет на то, что при прочих равных женщина в научной среде скорее получит признание, чем мужчина.

- Джошуа Энгрист в своем раннем исследовании доказал, что участие в войне влияет на последующие заработки человека. Ветераны военных действий, в среднем, на протяжении всей жизни зарабатывали на 15% меньше своих сверстников, не прошедших войну. Также он посвятил множество работ экономическим эффектам школьного обучения. В частности, он доказал, что денежные стимулы за хорошие отметки положительно влияют на успеваемость девочек, но не мальчиков. Энгрист утверждает, что «эффект окружения» переоценен. Так, если средний ученик случайно окажется в элитной школе, его личные достижения не выйдут из-за этого на новый уровень.

- Среди работ Гвидо Имбенса - исследование эффекта раздельного обучения девочек и мальчиков на их успеваемость по математике. Он доказал, что наивысшая успеваемость достигается в смешанных классах, где мальчиков чуть больше девочек (60% на 40%).

СПРАВКА «КП»

Нобелевку по экономике вручают ежегодно. Ее добавили к «традиционным» номинациям довольно давно - в 1968 году. Спонсором премии стал нацбанк Швеции (Sveriges Riksbank). При этом потомки Нобеля не поддерживают эту номинацию, потому что в завещании шведского изобретателя не было ни слова об экономистах. Несмотря на это премию уже вручали более 50 раз. Из соотечественников эту премию в 1975 году присудили Леониду Канторовичу - «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». В свое время ее получали известные ученые Милтон Фридман и Пол Кругман. В прошлом году ее получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон - «за совершенствование теории аукционов».