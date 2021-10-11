Москвич рассказал, как оказался в рабстве в Дагестане

Пара из Москвы попала в рабство в Дагестане Фото: Кадр видео

Москвичи Петр Пелеханов и его жена Ольга Лифатова рассказали, как оказалось в рабстве в Дагестане. Пара отправлялась в Крым, но вместо солнечного полуострова очутились в настоящем аду.

Все началось с того, что отправиться к морю супруги решили автостопом. Это не первая их поездка, поэтому когда рядом с ними остановился автобус, даже обрадовались - доберёмся с комфортом.

-Последние 6 лет я путешествую, пишу книги и статьи. Проехался уже по всей России, но еще никогда в такую историю не попадал, - признается Петр сайту mk.ru.

Автобус ехал в Ставропольский край и все попутчики пары направлялись на заработки.

- Нас завезли в Дагестан и объявили, что нужно отрабатывать 50 тысяч рублей, которые за нас заплатили «работодатели». Я пытался поднять людей, чтобы дать отпор, но все были спокойны. Только когда нас повезли на кирпичный завод, где предстояло год работать бесплатно, все поняли, что угодили в рабство, - говорит мужчина.

Он стал возмущаться и требовать свободы, тогда похитители решили доставить москвича не на кирпичный завод, а на плантацию в село Новая Мака Сулейман-Стальского района Дагестана, откуда ему в последствии удалось выбраться.

Сегодня Пётр понимает, как устроена вся схема вербовки людей.

Жертвам обещают платить по 40 тысяч рублей и предоставить бесплатное жилье и питание.

Обычно набирают в Москве из неблагополучных жителей. Накачиваюсь алкоголем и в бессознательном состоянии довозят до Дагестана на автобусе. Именно в таком автобусе оказался Пётр.

По приезде «живой товар» распродают. Женщины попадают на прополку и обвязку помидоров. Мужчины копают, строят.

Работать приходится по 12-15 часов в сутки. Рано утром отвозят на плантацию, вечером забирают и закрывают на ночь в сарае. Там же кормят.

На плантациях получше разрешают даже ходить в магазин, выбирать продукты на заранее оговорённую сумму.

- Порой нас задабривали чем-то вкусным и снимали на видео, что мы хорошо живем. А раз позвали на день рождения к жене хозяина и заставили веселиться на камеру. Потом полицейские смотрели эти записи и говорили, что я «черт», потому что якобы кайфовал, а потом сбежал и жалуюсь, - делится москвич.

Он смог выбраться только благодаря тому, что в огромном туристическом рюкзаке оказался запасной кнопочный телефон. Похитители забрали основной аппарат, а обыскивать вещи похищенных не стали.

Это и стало спасением. Однажды ночью супруги сбежали. С третьей попытки им удалось добраться до Москвы.

- Первый раз поймали сразу, второй раз через 7 часов. Но я не могу дать отпор, у меня вторая группа инвалидности: титановые штифты от бедер до колен, плюс в плече крючок, общей сложности 50 болтов. Во мне металла на 7 килограммов... Поэтому бегать я не могу, драться тоже.

Кстати, рабовладельцы знали о моем состоянии. Меня сажали в теплицу, внутри которой было 45 градусов. Я им говорил, что железо в моих ногах разогревается, а кровь кипит при температуре в 41 градус. Штифты как раз возле вен проходят. Им было все равно, они просто обливали ноги холодной водой, - вспоминает о нечеловеческих условиях

мужчина.

Сейчас он с женой дома, в безопасности. А вот заявления на обидчиков ещё не написал, говорит, что в его отсутствие накопилось очень много проблем. Нужно решать вопросы с жильём и работой.

- Пока меня не было, меня уволили. Теперь предстоит восстанавливаться. Я слесарь грузового транспорта, жена — делопроизводитель, - поделится мужчина.