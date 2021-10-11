Юлия Барановская теперь работает с сыном: для молодых талантов устроили детскую «Жару»

Юлия Барановская работала этим вечером с сыном Артемом Аршавиным. Фото: пресс-служба премии

Скоро на телеканалах НТВ и «Жара» покажут выступления звезд и победителей премии, на которой дают возможность выступить и заявить о себе талантливым подросткам. Это - музыкальная премия «Жара Kids Awards». Рассказываем о ее закулисье.

В Москве ежегодная детская «Жара» прошла уже во второй раз. Детей пришли поддержать именитые звезды и кумиры молодежи. Больше всего внимания получили поющие блогеры, звезды Тик Тока Даня Милохин и Аня Покров.

21-летняя Аня Покров выгуляла на «Жару» модный этой осенью костюм. Кстати, после совместного трека и дружбы с Ольгой Бузовой, блогерша стала одеваться в ее стиле. Длинные сапоги с тракторной подошвой – второй сезон в тренде. Кожаные вещи черных и ярких цветов теперь в гардеробе всех модниц – юбка и блузка с запахом особенно актуальны.

Аня Покров дружит с Ольгой Бузовой и даже стиль ее копирует. Фото: пресс-служба премии

19-летний Даня Милохин традиционно произвел фурор своим появлением. К блогеру выстроилась целая очередь на фото. Милохин сейчас катается в шоу «Ледниковый период», поэтому окреп и возмужал. Парень пришел на мероприятие в своем любимом стиле – спортшик. Спортивные брюки с принтом и строгая водолазка – отличный выбор. Смотрится уместно для звезды в таком возрасте. А вот когда «на спорте и расслабоне» на мероприятия являются звезды, которым давно «за тридцать» - выглядит ужасно.

Даня Милохин — кумир всех блогеров. Фото: пресс-служба премии

36-летняя Юлия Барановская выглядела блистательно. Ведущая мероприятия выгуляла идеальное платье для корпоратива – для стройных женщин модель из блестящей ткани стрейч. Крой модный – платье-водолазка с креативными защипами, которые в случае надобности скроют лишнее после застолья. Барановская работала в этот вечер на сцене со старшим сыном Артемом Аршавиным. Старшекласснику скоро 16 лет, и он уже вел концерты и в Кремлевском дворце, и на других больших сценах. Артем – опытный артист театра-студии «Непоседы», участвует в спектаклях, даже на сцене «Большого театра» выступал. На «Жаре» Артем с мамой и ее коллегами вел премию. Был на детском мероприятии и младший наследник Барановской 9-летний Арсений Аршавин. Арсений не поет и не пляшет, он юный футболист, хотя иногда и в модельных показах участвует.

Юлия Барановская с младшим сыном Арсением. Фото: пресс-служба премии

50-летняя Анита Цой спела «Береги меня» с Анастасией Никитиной из проекта «Ты, супер!». Этот музыкальный телеконкурс стал победителем в номинации «Проект года». Цой выбрала для премии отличное платье: сразу несколько трендов можно отметить - многослойный наряд, креативные рукава и воланы.

Анита Цой и Анастасия Никитина. Фото: пресс-служба премии

39-летняя Ирина Дубцова придумала классный ход: классический брючный костюм стал шикарным праздничным, благодаря простому элементу декора. Широкие брюки, пиджаки как с мужского плеча – два главных условия модного костюма в этом году.