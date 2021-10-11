Участница «Ледникового периода» Евгения Медведева раскрыла личное меню и вспомнила, как Даня Милохин заглянул ей в душу

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева успевает и на коньках кататься, и тиктоки записывать, и борщ варить. Фото: www.youtube.com

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева успевает и на коньках кататься, и тиктоки записывать, и борщ варить. В гостях у ютуб-шоу бывшей спортсменки Ляйсан Утяшевой участница шоу «Ледниковый период» рассказала, как жила в Японии, Канаде, чем ее удивил блогер Даня Милохин, и когда она намерена завершить карьеру.

ПРО РАЦИОН

«Перед чемпионатом мира у меня на завтрак всегда был чай. И обязательно углеводы. Гречка, например. В обед между тренировками всего пару часов. Котлетки, супчик. Ужина в основном не было: или это салат, или фрукт. А перед Олимпиадой...даже рассказывать не буду [практически ничего не ела]. Перед тренировкой, конечно, бывали и шоколадки. Это святое. Диеты соблюдаю время от времени»

ПРО ДАНЮ МИЛОХИНА

«Я ехала на первую репетицию [с Милохиным], как на смертную казнь. Думаю: тиктокер, блогер, коньки, фигурное катание...[как это сочетается?] Приехала на каток, где проходили пробы, а он уже там. И мне сразу стало спокойнее. Круглые большие голубые глаза: «Что делать?». Смотрит в душу прямо — научи меня кататься. Я готов, я все понял. Он очень быстро все схватывает и кажется намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Вроде бы щупленький и хиленький, но сила есть. Работает на льду очень упорно. И все быстро схватывает»

ПРО РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

«В этом сезоне стопроцентно нет [не вернусь на профессиональный лед]. Не хочется в тысяча пятисотый раз говорить о травмах, но основная причина все же они. Мое решение зависит от этого. Говорить о завершении карьеры не хотелось бы, потому что я видела, как это происходит с другими спортсменами, которые уходили. Начинался вселенский траур. Человека сразу провожают, как на похоронах. «Она ушла от нас». Не все понимают, что жизнь продолжается в другом направлении. Со льда я никуда не ухожу. Часто появляюсь в шоу и спектаклях. Меня даже стало больше, чем в соревновательный период. Только за лето откатала 48 спектаклей»

Фигуристка дала большое интервью Ляйсан Утяшевой Фото: www.youtube.com

ПРО КАНАДУ

«Много чего отличается. Меня потрясло, что люди на улице могут подойти и похвалить обувь, к примеру. Спросить, где я купила ботинки. Я стою и думаю: «Что от меня нужно? Денег? У меня нет». А они просто подходят и говорят: «Ты такая классная». Первый месяц мы не понимали, чем питаться. Есть магазины с нормальными продуктами, но не сразу узнали, что есть русский магазин Yummy Market (магазин европейской кухни), который находился в 20 минутах езды от нас. Вот там было все, к чему мы привыкли. Вплоть до творожных масс с изюмом, сырков и шпрот»

ПРО ЯПОНИЮ

«С 2016 года я проводила там по 2 месяца летом. Шоу шли турами по разным городам. Очень понравились Киото и Нагано — там самые вкусные фрукты, которые я только пробовала. В России я бы назвала арбуз или дыню. В Японии — мускатный виноград. Ровный, идеальный, без единого пятнышка. Подозрительно красивый и дорогой. Без косточек и хрустит, как яблоко»

ПРО СЕБЯ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ

«Я не вижу себя одной. Точно не буду. Не знаю на счет детей, но точно не одна. Что касается карьеры, надеюсь, это будет что-то креативное, спокойное, прибыльное и связанное с фигурным катанием»