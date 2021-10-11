Участница «Ледникового периода» Евгения Медведева раскрыла личное меню и вспомнила, как Даня Милохин заглянул ей в душу

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева успевает и на коньках кататься, и тиктоки записывать, и борщ варить.
Фото: www.youtube.com
Двукратная серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева успевает и на коньках кататься, и тиктоки записывать, и борщ варить. В гостях у ютуб-шоу бывшей спортсменки Ляйсан Утяшевой участница шоу «Ледниковый период» рассказала, как жила в Японии, Канаде, чем ее удивил блогер Даня Милохин, и когда она намерена завершить карьеру.
«Перед чемпионатом мира у меня на завтрак всегда был чай. И обязательно углеводы. Гречка, например. В обед между тренировками всего пару часов. Котлетки, супчик. Ужина в основном не было: или это салат, или фрукт. А перед Олимпиадой...даже рассказывать не буду [практически ничего не ела]. Перед тренировкой, конечно, бывали и шоколадки. Это святое. Диеты соблюдаю время от времени»
«Я ехала на первую репетицию [с Милохиным], как на смертную казнь. Думаю: тиктокер, блогер, коньки, фигурное катание...[как это сочетается?] Приехала на каток, где проходили пробы, а он уже там. И мне сразу стало спокойнее. Круглые большие голубые глаза: «Что делать?». Смотрит в душу прямо — научи меня кататься. Я готов, я все понял. Он очень быстро все схватывает и кажется намного сильнее, чем кажется на первый взгляд. Вроде бы щупленький и хиленький, но сила есть. Работает на льду очень упорно. И все быстро схватывает»
«В этом сезоне стопроцентно нет [не вернусь на профессиональный лед]. Не хочется в тысяча пятисотый раз говорить о травмах, но основная причина все же они. Мое решение зависит от этого. Говорить о завершении карьеры не хотелось бы, потому что я видела, как это происходит с другими спортсменами, которые уходили. Начинался вселенский траур. Человека сразу провожают, как на похоронах. «Она ушла от нас». Не все понимают, что жизнь продолжается в другом направлении. Со льда я никуда не ухожу. Часто появляюсь в шоу и спектаклях. Меня даже стало больше, чем в соревновательный период. Только за лето откатала 48 спектаклей»
Фигуристка дала большое интервью Ляйсан Утяшевой
Фото: www.youtube.com
«Много чего отличается. Меня потрясло, что люди на улице могут подойти и похвалить обувь, к примеру. Спросить, где я купила ботинки. Я стою и думаю: «Что от меня нужно? Денег? У меня нет». А они просто подходят и говорят: «Ты такая классная». Первый месяц мы не понимали, чем питаться. Есть магазины с нормальными продуктами, но не сразу узнали, что есть русский магазин Yummy Market (магазин европейской кухни), который находился в 20 минутах езды от нас. Вот там было все, к чему мы привыкли. Вплоть до творожных масс с изюмом, сырков и шпрот»
«С 2016 года я проводила там по 2 месяца летом. Шоу шли турами по разным городам. Очень понравились Киото и Нагано — там самые вкусные фрукты, которые я только пробовала. В России я бы назвала арбуз или дыню. В Японии — мускатный виноград. Ровный, идеальный, без единого пятнышка. Подозрительно красивый и дорогой. Без косточек и хрустит, как яблоко»
«Я не вижу себя одной. Точно не буду. Не знаю на счет детей, но точно не одна. Что касается карьеры, надеюсь, это будет что-то креативное, спокойное, прибыльное и связанное с фигурным катанием»