Грузины: «Лучше мы примем ислам, лишь бы России тут не было»

Спецкор «КП» Дарья Асламова в Тбилиси. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Военно-грузинская дорога. Граница. После часового ожидания мне наконец возвращают паспорт. «Счастливого пути, Дарья!» - говорит грузинский пограничник.

А я и вправду счастлива! Меня все по-детски радует: лохматые ослики на дорогах, опасные повороты, на которых я визжу от страха, дикая красота зеленых бархатных гор, ленивые коровы, удобно расположившиеся на мостах, и перепуганные мужчины в авто, отчаянно сигналящие рогатым чудовищам. Проблему, как водится, решает хрупкая женщина, которая выходит из машины и хлопками в ладоши решительно разгоняет все стадо. Я хохочу от восторга!

Кто бы мне сказал в тот день, что это путешествие станет для меня роковым, и что Грузия покажет мне два своих, таких разных лица: лицо ненависти и лицо любви.

НОВЫЙ ЦЕНТР ИСЛАМСКОГО ТУРИЗМА

Жаркое утро в Тбилиси. Мы с моим знакомым пытаемся найти кафе в старом городе. За столиками, развалившись в креслах, сидят официанты, покуривая и сплетничая. «Мы закрыты», - отвечают нам повсюду. «А во сколько вы открываетесь? Уже без пяти одиннадцать», - удивленно спрашиваю я. «Вот в одиннадцать и откроемся», - обещают нам. «Тогда мы присядем и подождем». Официанты явно недовольны. Только в двенадцать к нам подходит гарсон с грязной тряпкой в руках и велит нам пересесть, потому что ему надо протереть стол.

Старый прекрасный Тбилиси. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Вы что-то говорили мне про грузинский сервис? Наслаждайтесь! - смеется дипломат Гамлет Чипашвили. - Мечта всех местных властей еще со времен Саакашвили - сделать Грузию туристической страной. Они думали, что европейцы и американцы с ума сойдут от того, что у нас такие пейзажи и исторические места. А соседние страны, такие, как Россия или Армения, вообще не рассматривались в качестве туристических. Власти преувеличивали, не понимая, что мы никогда не станем Италией или даже Алжиром или Марокко. Там официанты школы заканчивают. А эти ребята из деревни приехали на заработки, потому что для грузин из Тбилиси неприлично работать официантами.

Настоящая грузинская свадьба. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- То есть как? - удивляюсь я. - И это в стране, где единственное занятие - туризм?

- А что вы хотите? В Тбилиси трудно найти уборщицу! Наши женщины охотно моют полы в Греции, Испании и Турции, а здесь - чуть ли не позор. Кто-то что-то про них скажет... Короче, стесняются. Девушке, если она работала официанткой, потом трудно выйти замуж. Есть свои традиции. Пройдет много времени, пока мы дорастем до нормального туризма. Но Грузия вполне подходит русским, украинцам, армянам, азербайджанцам. А европейцев здесь по пальцам можно пересчитать.

- Откуда в Тбилиси столько женщин в бурках и хиджабах? А их мужья бдительно смотрят, чтобы жены в кадр не попали.

- Это у нас процветает арабский и турецкий туризм. Арабы для себя открыли Грузию: зеленая, красивая, бедная страна. По их меркам отдых здесь стоит сущие копейки. А турки уже давно целенаправленно осваивают страну. Да пойдите на проспект Агмашенебели (бывший Плеханова), - вы там грузинского ресторана не найдете. Да и грузинскую речь не услышите. Одни турецкие закусочные.

Надпись на кафе: "Тбилиси - Стамбул". Теперь это уже родные города. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Аджарию турки давно под себя подмяли, а теперь устраиваются в Тбилиси и в других частях страны. Тихо-тихо мягкая сила Турции распространяет свое влияние повсюду. Жители Аджарии уже давно смирились, да и Батуми - маленький городок. В Аджарии всего-то проживает 300 тысяч человек. Куда им бодаться с турками?

- Но ведь при Аслане Абашидзе такого не было, - замечаю я. (Аслан Абашидзе - глава Аджарии с 1991 по 2004. Родом из исламизированной ветви князей Абашидзе, правивших Аджарией аж с конца ХVI века под руководством османского султана. Но, придя к власти, Аслан Абашидзе не только принял христианство, но и крестил всю свою семью, опасаясь влияния Турции. - Д.А.)

- Верно, не было. Я тогда представлял автономию Аджария в Тбилиси. И вот приходит ко мне турецкий посол и просит походатайствовать: мол, хорошо бы железную дорогу из Турции через Аджарию в Абхазию и Россию построить. И впрямь хорошее дело, подумал я. Пришел к Абашидзе потолковать. А он, имея историческое родство и отношения с турками, отказал: «Ты не знаешь ни Турцию, ни турок. Одного турка пустишь, - потом их не остановишь». А сейчас там турки построили аэропорт (в Тбилиси тоже), и управление аэропортами в турецких руках. Батумский терминал находится рядом с границей. Турки, которые летят домой в северную часть страны, покупают билет до Батуми, прилетают, спускаются по трапу, садятся в турецкие автобусы и, даже не проходя наших пограничных и таможенных формальностей, переезжают в Турцию.

Мусульмане уверяют, что им очень нравится христианская Грузия. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- То есть официально они не в Грузию прилетели?! - удивляюсь я.

- Выходит, что так. И это говорит о многом. В Аджарии работает большое количество турок. Они утром переходят условную границу, на машине или пешком (там уже стоят автобусы до места работы) по внутреннему удостоверению, без заграничного паспорта, а вечером возвращаются домой в Турцию спать. Все для них упростили. И эта легкость поведения приводит к плачевным результатам. Мыслящие аджарцы-грузины уже давно поняли, что это конец.

Грузия - новый центр исламского туризма. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОЮЗНИК

Вечером старый Тбилиси просыпается. Все столики забиты туристами, повсюду слышна русская речь. В каждом кафе на расстроенном пианино долбают по клавишам советские песни: «Яблони в цвету», «Надежду», «Беловежскую пущу». Ну, прямо Советский Союз вернулся! Все официанты отлично говорят по-русски (без этого здесь работу не получишь) и угодливо предлагают винные карты.

На плакате: "Привет, вино! До свидания, проблемы". Грузия - все еще прекрасная винная страна. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Не стройте иллюзий, - заверяет меня известный политик Каха Кукава. - В ресторане я ваш друг, а выйду из ресторана - друг Америки. У нас нет проблем с Америкой, кроме навязывания ЛГБТ. Американцы ежегодно дают нам миллиард долларов. К арабам и туркам мы уже привыкли. У нас глаз замылился. Здесь много пакистанских студентов-медиков, которым нравится дешевая страна Грузия с прекрасным климатом и свободными нравами. У нас есть медицинские факультеты с преподаванием на английском, хотя я сильно сомневаюсь, что у нас столько докторов говорит по-английски. Но это бизнес: пакистанцам нужны дипломы, нам нужны деньги. Медики учатся 8-9 лет, потом продление вида на жительства, либеральные правила, позволяющие остаться. Если Саакашвили давал грузинское гражданство только «своим» людям, то сейчас правительство просто продает право на проживание (карта резидента) за сто тысяч долларов. Его можно купить в Доме Юстиции, где 80% клиентов - мусульмане. Но главную угрозу представляет Турция, которая не сегодня, так завтра заявит о своих претензиях. Это сильное пограничное государство, которое вмешивается во все дела. Идет не только экономическая, но и демографическая экспансия. Да, нам не нравится мусульманская агрессия, нам не нравится турецкий халяль, но 90% грузин считают, что это лучше, чем российские танки. В нынешней ситуации мы предпочитаем турецкую экспансию. Лучше мы станем мусульманами, турками, лишь бы России здесь не было!

Несмотря на мусульманское нашествие, Грузия остаётся христианской страной. На фото - Грузинская Патриархия. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Вы это всерьез?! - ошеломленно спрашиваю я. - Грузия веками боролась за свою христианскую идентичность, причем против Османской империи, а сейчас вы готовы от нее отказаться?! За что сражались ваши предки?

- Турция пока нас не убивает, а русские убивают руками осетин и абхазов на подконтрольных ей территориях. Из-за десяти скалистых деревень в Южной Осетии вы готовы на плохие отношения с Грузией!

Мы зашли в тупик. Обычный разговор с грузинами заканчивается тем, что даже адекватные люди (а Каха Кукава считается пророссийским политиком!) совершенно теряют над собой контроль, всячески оскорбляя осетин и абхазов. Что для него жалкие осетинские деревни перед лицом великой Грузии! Ну, и конечно, во всем виновата Москва. Собственные ошибки грузины не признают.

- Почитайте Википедию! - кричит господин Кукава.

- Во-первых, Википедия - это не учебник истории, - замечаю я. - А во-вторых, зачем мне ее читать, если я сама была 14 августа 1992 года в Сухуми, когда туда входила грузинская армия. Я и есть свидетель. И я помню, как пьяный грузинский солдат направил автомат на абхазскую девушку и сказал ей: «Сейчас я тебя стрельну». Вы думаете, та девушка, давно уже немолодая женщина, даст это забыть своим детям и внукам?

- Да, физически это были грузины. Но за этим стояла Россия! - возражает Кукава.

- Вы идите и скажите это осетинам и абхазам. Посмотрим, что они вам ответят.

- Вы, русские, предлагаете нам встать на колени! - восклицает Каха. - Вы не найдете ни одного грузинского политика, для которого приемлема нынешняя политика России. А последняя карабахская война показала, кто надежнее, как союзник, - Эрдоган или Путин. Армения поставила на Россию, Азербайджан - на Турцию. Результат не в пользу Армении.

Я задумчиво смотрю на вспыльчивого политика.

- Ну, а если Турция предложит вам ту же помощь, что и Азербайджану, или ту же сделку, как Украине, с поставками оружия и подготовкой к захвату Крыма, вы примите такое предложение? Сама Турция напрямую влезать в конфликт с Южной Осетией и Абхазией, разумеется, не будет. Слухи о гибридной войне уже ходят.

- Супер! Мы сразу согласимся! - восклицает Каха. - Мы прекрасно понимаем, что интеграция в НАТО - гипотетическая. И нам нужен военный союз - либо с турками, либо с американцами. Или двухсторонний союз, чтобы американо-турецкие войска вошли сюда. Или турецкие войска под американскими флагами. Такие переговоры никогда публично не ведутся, но то, что у Эрдогана есть такие интересы, - не сомневаюсь. Раньше здесь были натовские учения, а сейчас уже упоминают о турецких. Кампания Турции под флагом НАТО становится более ведущей. Анкара официально помогает нашему Министерству обороны. У нас есть военная база в Марнеули, и там присутствуют турецкие инструкторы. Проблема лишь в том, что наше общество по-разному относится к туркам и американцам. Но это вопрос времени.

Хиджабы в Тбилиси уже никого не удивляют. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Мусульмане в Грузии не любят, когда их женщин фотографируют. Фото: Дарья АСЛАМОВА

РЕФЕРЕНДУМ ОБ АВТОНОМИИ АДЖАРИИ

- Пойдем я тебе покажу настоящий Тбилиси: с водопадами, старинными банями. Ты ж ничего не видела.

Мой старый знакомый генерал-майор Тристан Цителашвили - человек в Грузии знаменитый. Он - единственный, кто осмелился прямо обвинить Саакашвили в нападении на Цхинвали, и был брошен в тюрьму на четыре с половиной года. Он же первый заявил и доказал присутствие грузинских снайперов на Майдане.

Мы пробираемся сквозь толпу женщин в бурках и хиджабах, которых, как пастухи овец, гонят вперед бородатые мрачные мужчины. Они зорко следят за тем, чтобы никто из восточных красавиц не попал в кадр туристической камеры. Хотя разглядеть что-то и так сложно. Особенно меня позабавил брутальный мужик, фотографирующий, по-видимому, свою жену в парандже и в солнечных очках! Как он ее потом узнает на снимке? По очкам?

- Вот откуда их столько?! - возмущается Тристан. - И это христианская Грузия! А как наглеют турецкие парни! Ходят кучками, оскорбляют наших девчонок.

Тристан встречает своих старых друзей, уличных музыкантов, которые с удовольствием поют для меня «День победы» и «Катюшу» на грузинском.

- Передайте в России, что грузины любят русских! - кричат они мне на прощание.

Я грустно улыбаюсь в ответ. Я не обольщаюсь. Все это люди моего, советского поколения. Молодежь к русским или равнодушна, или ненавидит.

- Здесь все было нормально с российскими туристами до скандала в 2019 году с депутатом Гавриловым, который якобы не в то кресло сел в грузинском парламенте, - объясняет Тристан. - Это была запланированная акция, организованная людьми Саакашвили. Вот кричат: Россия оккупант! А Турция не оккупант? Она просто уже все купила, а Эрдоган прямо заявляет, что в Грузии находятся их исторические территории. Осталось только провести референдум в автономии Аджария, и можно официально отделяться. Эрдоган начинает гибридную войну против России с помощью НАТО. В учебном центре НАТО в Грузии турецкие инструкторы готовят наших боевиков. Создается совместное украинско-грузинское подразделение для диверсий в Крыму из бывших спецназовцев. Разумеется, неофициально. Привлечены грузины, которые участвовали в операциях на майдане. Они готовятся ударить по Крыму. А Турция уже официально заявила, что Крым не признает и имеет полное право продавать оружие Украине. Это, мол, не дело России. Чего ж вам больше? Также Эрдоган делает интересные предложения Абхазии. От Батуми до Сухуми, - вся территория будет турецкой. Абхазы уже начинают активно принимать ислам. А сколько мечетей в Аджарии! Да и по всей Грузии. Их строительство финансируют Азербайджан и Турция. Единственный шанс для нас на спасение от отуречивания и исламизации - это восстановление отношений с Россией. Поэтому нам нужен новый Георгиевский трактат, как двести лет назад.

Вот такой теперь старый Тбилиси. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Продолжение следует

Читайте во второй части, как наш спецкор Дарья Асламова столкнулась в Грузии с политической травлей и чуть не лишилась жизни