Талантливая женщина в добывающей отрасли

Наградой отмечаются женщины, достигшие карьерного успеха, высоких результатов в работе предприятий, сделавшие вклад в их развитие и являющиеся достойным примером для коллег. На титул талантливой женщины претендовали 237 сотрудниц 24 российских компаний. Финалистками стали 58 человек, из них 11 – сотрудницы «Норникеля». Представляем некоторых из них.

Любовь Черепанова, главный специалист аппарата заместителя генерального директора по региональной политике и корпоративным программам Кольской ГМК, финалист номинации «Вдохновляющий лидер»:

– В Кольской горно-металлургической компании я сначала занималась развитием корпоративного спорта. А потом стала заниматься и другими направлениями. Их очень много, потому что в компании понимают, что жизнь – это не только работа. У людей и после смены должно быть что-то интересное.

Например, у нас есть замечательная традиция, которой уже больше 10 лет, – проводить соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Это не просто соревнования, а большой семейный праздник, который проходит на всех территориях присутствия компании.

В этом году в 8-й раз прошел детский конкурс «Добавь городу красок». Рисунки победителей художники-граффитисты переносят в увеличенном масштабе на стены домов. В Заполярном, например, граффити-муралами украшена вся площадь. Мне кажется, нет ни одного жителя, кто не сделал бы селфи на их фоне.

Ольга Александрова, инженер-технолог технического отдела Надеждинского металлургического завода, номинация «Социальный проект года»:

– Таймыр – удивительная территория, на которой обитают уникальные животные и птицы. К сожалению, многие люди о них мало что знают. Охотники, например, часто путают гуся-пискульку, занесенного в Красную книгу, с белолобым гусем, который является промысловой птицей.

Я прекрасно знаю тундру, повадки и места обитания птиц и животных. И в какой-то момент мне захотелось начать фотографировать и тем самым помочь людям больше узнать о разнообразии животного мира нашего края.

Даже имея в руках простенькую камеру, мне благодаря многолетнему охотничьему опыту достаточно легко было искать и фотографировать редких птиц и животных.

Ольга Мережко, заместитель главного механика по зданиям и сооружениям рудника «Комсомольский», номинация «Проект года»:

– Когда я заняла, как принято считать, «мужскую должность», многие коллеги поначалу видели во мне только девушку-блондинку. Поэтому приходилось доказывать, что я – профессионал, который может реализовывать проекты разной сложности.

Самый масштабный и значимый проект, в котором я участвовала, – строительство и ввод в эксплуатацию на руднике суперсовременного информационного центра планирования. Это место, куда оперативно стекается и анализируется вся информация. Теперь в режиме реального времени диспетчеры видят полную картину происходящего в шахте: количество техники, ее перемещения, действия горняков. Соответственно, визуализация и консолидация всей информации позволяет быстрее принимать управленческие решения. Шахта стала «прозрачной».

Я горжусь тем, что участвовала в этом проекте и что всего через 7 месяцев нашей совместной работы над ним в марте 2020 года «сердце рудника» начало биться.

Дарья Ермакова, главный специалист в управлении устойчивого развития Кольской ГМК, номинация «Личное достижение»:

– Я пришла в компанию в 2015 году на должность электромонтера. Мне всегда было интересно, чем и как она живет. Поэтому, когда в 2018 году в компании стартовал проект «Фабрика идей», я подала предложение, связанное с повышением безопасности труда работников подстанции. Его признали лучшим, после чего мне предложили должность менеджера по совершенствованию производственной деятельности.

С этого момента началась моя активная жизнь в компании. Я стала куратором проекта «Фабрика идей», и сама подала уже 10 рационализаторских предложений, из которых 8 были реализованы.

Я активно участвую в корпоративно-волонтерских проектах. Например, недавно в Мончегорске мы провели фестиваль «Ледокол». Его завершающая часть – челлендж, в котором школьники и каждая школа соревнуются между собой в сборе пластиковых крышек и использованных батареек.

Я и моя коллега Александра Новикова стали первыми амбассадорами сообщества «Женщины в добывающей отрасли», которое помогает женщинам развиваться, самореализовываться. Недавно мы сняли видеосюжет о роли женщин в различных сферах производства. Мы хотели показать, что здесь не должно быть гендерных различий, – женщины могут успешно работать в тех профессиях, которые традиционно считаются мужскими.

Елена Туманова, руководитель службы персонала минерально-сырьевого комплекса «Норникеля», номинация «Вдохновляющий лидер»:

– Главное качество лидера – ответственность. За себя, за свои решения, за других людей. И еще очень важно быть открытым, уметь поддерживать, увлекать за собой, создавать такую атмосферу в команде, чтобы все в ней, выполняя общее дело, чувствовали плечо друг друга. Тогда все получится.

Мне повезло, потому что работа в HR – это и личностный рост, и постоянное обучение, которые связаны с новыми задачами и проектами. Мой любимый проект – «Профессиональный старт». С 2004 года я и мои коллеги ездим по разным вузам России, отбираем студентов и приглашаем их на практику в нашу компанию.

Отбираем не просто тех, кто демонстрирует хорошие профессиональные навыки, но и тех, в ком чувствуется увлеченность, интерес к профессии и желание связать свою жизнь с «Норильским никелем». 80% практикантов приходят работать к нам. Я вижу результаты моего труда, когда на моих глазах бывшие студенты вырастают до руководителей разных подразделений.

Марина Ласточкина, заведующая сектором драгоценных металлов лаборатории гидрометаллургии в «Институте Гипроникель», номинация «Прорыв года»:

– Надеюсь, проект, которым я с моими коллегами занимаюсь последние два года, скоро выйдет на стадию промышленной реализации, и наша компания откроет новое направление деятельности. В частности, аффинаж драгоценных металлов (металлургический процесс очистки металлов от примесей. – Ред.).

Мне повезло, что люди, с которыми мне довелось работать в начале моей карьеры, научили меня получать удовольствие от того, что я делаю. Это помогает мне и сейчас, несмотря на большую нагрузку и ответственность.

У нас много интересных людей. Постоянное взаимодействие с ними, переплетение рабочих и дружеских отношений помогают появлению новых идей, не дают выгореть.