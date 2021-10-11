«Не врать, не бояться, не сдавать…»

На Троекуровском кладбище открыли памятник главному редактору Михаилу Федоровичу Ненашеву. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые журналисты, а тем более читатели его не знают.

Но те, кто жил в восьмидесятые в СССР, поймут, что это был за потрясающий человек, если помнят (а они помнят!) газету «Советская Россия», партийную, но от которой впадали в ступор в ЦК КПСС. Тогда как раз главным редактором ее был Ненашев, и поверьте, острее и честнее газеты не было.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наше знакомство и даже товарищество было многолетним, но я ни разу не слышал, чтобы Ненашева при Советах называли «товарищ», а после перестройки «господин Ненашев». Для сотен людей, которых он втащил в реально свободную журналистику, он был только Михаилом Федоровичем. И никак иначе.

У него было три принципа: не врать, не бояться и никогда не сдавать журналистов, даже если на них наехало Политбюро ЦК КПСС.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Собственно, за это и поплатился: сняли его из редакторов. По чиновничьим меркам - с почетом. Лишь бы подальше от «Советской России». И «СовРаска» (такое было прозвище у газеты) с другими журналистами и редактором просто ушла в нети.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ему поручили возглавить Госкомпечать СССР, потом Гостелерадио (именно при нем поднялись программы «Время», «До и после полуночи», «600 секунд». Пошли прямые трансляции со съездов народных депутатов СССР.

Дочь Михаила Федоровича Наталья: «Папа таким и был...» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если говорить коротко, за это его в 1990-м сняли и с ТВ: мол, сильно все не как хочется КПСС, подрывает имидж СССР. А он не подрывал, он отражал, как есть...

...Хороший памятник ему поставили. Ненашев умер два года назад, дожив до 90. Бронзовый Михаил Федорович - усталый и о чем-то грустно думающий. Так и было обычно, пока он не улыбнется...

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поспособствовали в этом хорошем деле Союз журналистов России, заместитель мэра Москвы Александр Горбенко, Олег Добродеев (глава ВГТРК) и просто все, кто помнит Ненашева и знает, как он им помог в жизни и профессии.

И многим журналистам «Комсомолки» - тоже.