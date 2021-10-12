Ксения Шойгу – о проекте «Остров фортов» в Кронштадте: Люди станут счастливее. В этом наша главная цель

ТОЧКА РОСТА

– Ксения Сергеевна, у наших экспертов-урбанистов, которые знакомятся с деталями проекта «Остров фортов», возникает устойчивое убеждение, что это не просто создание еще одного российского туристического кластера, а по сути – масштабная программа по восстановлению и обновлению города Кронштадта, рассчитанная в первую очередь на его жителей. Так ли это?

– Я бы не стала сводить миссию «Острова фортов» только к «восстановлению» или «реконструкции». Реставрация и приспособление к современному использованию объектов культурного наследия – знаменитых кронштадтских фортов «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I», а также других исторических зданий на территории кластера – это, безусловно, одна из ключевых задач проекта. Но этим дело не ограничивается. Среди 32 объектов кластера, которые появятся до 2025 года, много таких, которых раньше в городе не было. Мы делаем упор на инфраструктуру для людей, которой они будут пользоваться ежедневно. Поэтому, на мой взгляд, уместнее говорить об «Острове фортов» как о проекте комплексного развития Кронштадта с ориентацией на жителей.

– Какие новые объекты проекта «Остров фортов» будут презентованы в ближайшее время?

– В ближайшее время будет презентована вся концепция до 2025 года. Ее необходимо презентовать всю и целиком, так как это всеобъемлющая история. «Остров фортов» – комплексный проект развития территории, поэтому есть смысл представлять все объекты в деталях, с понятными статусами, сроками окончания работ и, конечно, архитектурным обликом. Мы боролись за то, чтобы каждое здание было гармонично вписано в инфраструктуру и городскую среду Кронштадта, чтобы объекты вызывали у жителей Кронштадта и в целом у петербуржцев ощущение чего-то своего, родного. Такой подход реализован на всей территории кластера. К примеру, Музей военно-морской славы, у которого будет достаточно урбанистический и современный облик, и на мой взгляд, и по мнению Комитета по градостроительству и архитектуре, весьма гармонично вписан в историческую среду. Новый павильон, согласно проекту, встроится между отреставрированными зданиями арсеналов начала XX века.

– Пожалуй, не ошибемся, если назовем «сердцем кластера» знаменитые форты Кронштадта. Судя по заявкам, их не только отреставрируют, но и превратят в действующие объекты социальной жизни города, где жители смогут играть свадьбы, праздновать важные торжества, смотреть кино и многое другое. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этих планах. И еще очень важное уточнение: будут ли они сохранены, как историко-архитектурные памятники?

– Инициатива с реставрацией фортов направлена как раз на то, чтобы сохранить их в качестве историко-архитектурных памятников. Их приспособление к современному использованию также служит решению этой задачи.

Теперь о том, что ждет форты «Кроншлот», «Петр I» и «Император Александр I» в ближайшие четыре года. Прежде всего им будет возвращен исторический облик первой трети ХХ века. Во всех трех фортах планируется реставрация гранитных и кирпичных стен, кровли и сводов казематов, лестниц. Будут воссозданы утраченные декоративные элементы фасадов, раскрыты исторические оконные и дверные проемы.

Вторая задача – сделать удивительную историю фортов доступной для людей. Новый функционал будет соотноситься с историческим предназначением. При этом будут созданы условия для комфортного посещения фортов туристами, для их использования в качестве мест проведения различных мероприятий. На территории «Кроншлота» появится музейный комплекс, посвященный первому оборонительному сооружению Кронштадта, площадка для торжественных мероприятий, рестораны, сувенирные магазины и кинотеатр. На «Петре I» будет создан музей минно-взрывного дела, смотровые площадки, ресторан и винный погреб. Там также будут организованы большие пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе ярмарок. В форту «Император Александр I» расположится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторанный комплекс. С учетом того, что в форту исторически были жилые помещения, предполагается сделать там несколько гостиничных номеров.

ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– Разумеется, такие масштабные изменения потребуют и создание новых трасс, развязок, транспортных инфраструктур, чтобы избежать сложностей на дорогах. Кроме того, есть необходимость осовременить и инженерные коммуникации, сделать их актуальными под нынешние реалии и запросы города. Как и чьими силами будут решаться эти вопросы?

– Кронштадту уже давно требуется модернизация транспортной инфраструктуры. Город, расположенный на острове, изначально проектировался без расчета на более или менее интенсивное дорожное движение. Еще недавно там даже не было светофоров – первый был установлен семь лет назад.

Без ложной скромности отмечу, что наш проект стал в некотором смысле катализатором, ускорившим принятие решений по модернизации транспортной инфраструктуры Кронштадта. В этой связи не могу не поблагодарить за поддержку вице-премьера Марата Хуснуллина. На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме мы с Минстроем России и правительством Санкт-Петербурга подписали «Протокол о реализации мероприятий по созданию объектов транспортной инфраструктуры». К 2025 году в Кронштадте будут построены и реконструированы шесть объектов улично-дорожной сети. На это выделят 4,9 млрд рублей из бюджета Санкт-Петербурга. Также наконец будет реконструирована развязка с Кольцевой автодорогой на въезде в Кронштадт. На нее выделят 3 млрд рублей из федерального бюджета. Эти меры позволят решить проблему кронштадтских пробок и обеспечить беспрепятственное автомобильное движение в городе – как минимум до 2030 года с учетом перспективного роста нагрузки на кронштадтские дороги.

Не только кронштадтские дороги требуют обновления, но и обеспечивающая инфраструктура. В рамках нашего проекта будет проложено суммарно более 45 километров инженерных сетей, включая линии газо-, электро- и водоснабжения, а также водоотведения. Новая инфраструктура повысит надежность работы систем жизнеобеспечения Кронштадта, а также качество коммунальных услуг для кронштадтцев и гостей города.

– Ксения Сергеевна, когда новый туристический кластер предстанет перед жителями Кронштадта и всей России в полной красе? Какой эффект для региона он обеспечит?

– Все 32 объекта кластера «Остров фортов» будут введены в эксплуатацию к 2025 году. Я верю, что к этому времени Кронштадт действительно предстанет во всей красе: все такой же уютный, камерный и малоэтажный, но уже без пробок, с современными общественными пространствами, красивыми бульварами и длинной переходной набережной, новыми интересными музеями, с пешеходными улицами, атмосферными кафе и ресторанами, небольшими магазинами для жителей и гостей города, с удобными гостиницами для приема туристов. Это будет благоустроенный и комфортный исторический город, открытый и дружелюбный, перспективный для жизни и для бизнеса.

Развитие туризма станет импульсом для роста 53 отраслей народного хозяйства, прямо или косвенно задействованных в обслуживании туристов. Появится платежеспособный спрос, а значит, и дополнительные возможности для местных предпринимателей и самозанятых.

Если говорить о социальном эффекте, то это, во-первых, общее повышение качества жизни местного населения через создание комфортной городской среды и современной инфраструктуры, во-вторых, создание рабочих мест для кронштадтцев. Проект обеспечит появление в городе более 1500 новых вакансий по различным специальностям разной квалификации.

У кронштадтцев появится работа рядом с домом, а значит, и дополнительное время, поскольку не придется ежедневно тратить по два или более часа на поездки на Большую землю и обратно. Это время жители смогут потратить на себя и своих близких, погулять в парке на берегу, поиграть с детьми, позаниматься спортом в комфортных условиях, созданных для них проектом «Остров фортов». Люди станут счастливее. Именно в этом наша главная цель.

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