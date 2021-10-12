Анастасия Кучерена, управляющий партнер консалтинговой компании «Кучерена Групп»: Бизнес – это про сильных людей

– Анастасия, как считаете, женщинам в бизнесе сложнее, чем мужчинам?

– Сложнее тому человеку, который не понимает, что бизнес – это билет в один конец и проще не будет. Естественно, женщине нужно выключать эмоции, быть рациональной, мыслить стратегически, что чаще свойственно мужчинам. Женщине сложнее в бизнесе в эмоциональном плане из-за мыслей о том, что необходимо оставлять детей дома, приходится жертвовать отдыхом. Бизнес – это про сильных людей. Если женщина сильная и умеет правильно подходить к устройству бизнеса, то у нее все получится.

– Каков был ваш путь в юриспруденции?

– Я окончила Московскую государственную юридическую академию им. Кутафина, институт адвокатуры. Путь в профессию начался еще в 18 лет, когда я проходила практику и в Следственном комитете, и в Мещанском районном суде. Для меня была важна самореализация. На тот момент выступления в судах позволялись с 18-летнего возраста, наличие высшего образования было необязательным, брала дела pro bono, дела по взысканию возмещений от страховых компаний. Могу с гордостью сказать, что моей юридической практике уже 12 лет.

Что касается своей компании, идеей открытия я обязана партнеру по бизнесу. В 2016 году она сподвигла меня оформить юридическое лицо и начать свое дело, за что я ей очень благодарна. Изначально компания называлась «Бизнес. Решения. Партнерство», после компания изменила свое название на «Кучерена Групп», сейчас у нас ребрендинг, мы пробуем рынок. Несмотря на то что у нас уже много клиентов и доверителей, мы постоянно меняемся в лучшую сторону, чтобы быть интереснее клиентам, отвечать потребностям нынешнего юридического рынка, который постоянно меняется.

– Вы руководитель достаточно большого коллектива. Поделитесь советами по руководству компанией…

– Мы группа компаний, это в том числе и партнеры по консалтингу: клиентскому сервису, стратегическому и управленческому консалтингу, HR-консалтингу, адвокатской деятельности. У нас много партнеров практик и их сотрудников, и для них я скорее лидер, чем непосредственный руководитель.

Основной совет: руководитель – это не тот, кто открывает дверь с ноги и отдает приказы. Эффективный лидер берет в свою команду сильных, не боится раскрывать человеческий потенциал и не выпячивает себя на первый план. Это своего рода продюсер, который готов оставаться в тени, подсвечивая результаты работы своей команды.

НЕ ПОДЧЕРКИВАТЬ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

– Вы работаете в партнерстве с супругом. Как выстроить работу с близким человеком?

– В бизнесе мы с супругом не соприкасаемся в режиме 24/7. Его коллегия адвокатов «Кучерена и партнеры» успешно существует уже много лет и ведет крупные дела, проекты.

Мы можем порекомендовать друг друга нашим доверителям. Мы нашли некий баланс – это и есть партнерство. Ведь оно выстраивается на единой системе ценностей, на едином подходе и к работе, и к воспитанию детей, к отдыху. Если вы в браке со временем начинаете понимать друг друга на ментальном уровне, то партнерство выстраивается и вам становится легко вместе.

– У вас двое маленьких детей. Как удается совмещать работу и материнство?

– У меня есть помощники, я мастер делегирования. Сложности возникают лишь тогда, когда, не дай бог, заболевают дети, при этом на работе работаем над крупным проектом. Каждый день я отвожу детей в детский сад и школу. Важно качественно проводить время с детьми, убирать на время общения с ними в сторону телефоны и другие гаджеты, фокусироваться на детях.

– Как женщине пробиться по карьерной лестнице в мужской, как принято считать, профессии?

– Для меня «мужская профессия» – это, например, токарь на заводе или строитель. А что касается сфер, где задействован интеллектуальный труд, тот же консалтинг, юриспруденция и управление проектами – в них не существует «мужских профессий». Главное, чтобы сами женщины не отвлекались и не подчеркивали гендерные стереотипы и жили так, будто бы их нет.

• В бизнесе нет гендера, есть сила характера и воля к победе