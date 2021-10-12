С банковского счёта продюсера сериала «Возвращение Мухтара» похитили крупную сумму денег

На мужчину уже завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

75-летний Феликс Клейман — известная фигура в мире отечественного кинематографа. Более 50 лет он вносит вклад в создание известных картин, на его счету более 80 полнометражных и многосерийных фильмов.

Феликс Клейман выступил продюсером таких картин, как «Заяц над бездной», «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка», и многих популярных сериалов, например «Возвращение Мухтара», «Закон и порядок» и другие. Он сотрудничал с другими известными режиссёрами, в их числе Марлен Хуциев, Андрей Кончаловский и другие. С 2003 Феликс Клейман является заместителем генерального директора и руководит производством сериалов телевизионной продюсерской компании "2В".

Из-за высокой занятости продюсеру бывает сложно за всем уследить. Для помощи в бытовых вопросах Феликс Давидович нанял человека, который отвечал за домашние дела. Мужчина проработал у продюсера больше полугода и лишь недавно уволился, но не по собственному желанию, а по уголовному делу. Оказалось, что в течение пяти месяцев рабочий из Украины по чуть-чуть воровал деньги с карты своего работодателя.

— Поступило заявление о краже денежных средств в размере 607 300 рублей с банковского счёта 75-летнего гражданина, которое произошло в период с ноября 2020 года по март 2021, — сообщил источник kp.ru.

После того как стало известно о краже крупной суммы денег, молодой человек из Украины сбежал. Но его удалось задержать спустя пару месяцев.

— За совершение данного преступления был задержан 37-летний рабочий, который был водворён в изолятор временного содержания, — также уточнил источник kp.ru

На мужчину уже завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.