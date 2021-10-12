Сокращать инвестиции в нефть и газ модно: чего еще опасаются предприниматели?

28 – 29 октября в Италии пройдет XIV Евразийский экономический форум в Вероне – одна из немногих площадок, где политики и бизнес имеют возможность обсудить взаимодействие стран Евросоюза и Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. В мероприятии традиционно принимает участие большое количество глав крупнейших компаний ЕАЭС и ЕС, бизнес-объединений и общественных организаций, политические деятели, дипломаты, эксперты и представители научного сообщества.

«Цель форума – дать возможность обсудить без предрассудков и политического давления самые актуальные вопросы от Атлантики до Тихого океана. В этом году мы ставим ударение на том, что экономику необходимо трансформировать под нужды общества, не забывать о социальной справедливости, — сообщил президент ассоциации «Познаем Евразию», председатель Совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико. – Разумеется, я хочу поблагодарить нашего главного партнера «Росконгресс» и Международный экономический форум в Санкт-Петербурге, ЕАЭС и всех остальных наших партнеров и спонсоров»

Антонио Фаллико рассказал, что в форуме будут участвовать представители важнейших поставщиков энергоресурсов в Европу, - «Роснефти» и «Газпрома», а также представители американских компаний, например, ExxonMobil, европейских компаний и ряд других представителей энергетической отрасли. «Вместе они обсудят, в чем состоит суть энергетической безопасности. Для Европы очень важно, чтобы Россия и крупнейшие российские производители энергоресурсов могли развивать их компании, их промышленность. Без этого не может быть никакой энергетической безопасности», -- отметил Фаллико.

Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев констатировал рост интереса к Евразийскому экономическому союзу со стороны партнеров из Евросоюза.

«Только что у нас состоялись полноценные консультации: обсуждали климат, техрегулирование, технологическую сопряженность, цифровые коридоры - целый ряд процессов. Так что я считаю, что перспективы есть», - сообщил Андрей Слепнев.

Антонио Фаллико отметил, что сейчас в фокусе обсуждения будут стратегия развития и надежности источников энергии в рамках глобального экологического перехода, важность санитарных мер в условиях пандемии и состояние финансового сектора.

«Я надеюсь, мы обсудим и то, что нам, увы, придется жить с пандемией. И чтобы выйти из этого, нужно в корне изменить неолиберальную модель экономического развития, меняя реалистично и мудро в сторону человеческой экономики с учетом ограниченных ресурсов нашей планеты и с учетом этического интеллектуального развития», - сказал эксперт.

Что не так с источниками энергии? Президент ассоциации «Познаём Евразию» пояснил, что вопросы устойчивого энергообеспечения интересуют сегодня не только Европу, но и ряд других континентов. Но, так называемый энергетический и экологический переход – очень длительный процесс, который пока не может обойти существующие технологии для извлечения нефти и газа.

«Я надеюсь, что наша дискуссия на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне будет обстоятельной, основанной на технологическом развитии и не будет подвержена моде, – резюмировал Антонио Фаллико. - Увы, сейчас модно деинвестировать в традиционные источники, и это очень отрицательный фактор. Поскольку он нас ведет к повышению цен на сырье и, главным образом, на энергию, что не происходило с 2018 года. Надеюсь, что наша веронская платформа сможет действительно внести свою лепту в преодоление такого «рекламного» подхода, который является предметом повышенного внимания со стороны многих структур».

Евразийский экономический форум - это масштабная и представительная площадка, позволяющая наладить диалог и сотрудничество между основными игроками экономик Италии, Европы, России и Евразии. Организаторами форума выступают итальянская некоммерческая ассоциация «Познаём Евразию» и Фонд Росконгресс.

В Форуме участвуют политические и общественные деятели, представители деловых кругов, дипломаты, эксперты, журналисты из стран Большой Евразии.

Партнером Форума выступает компания «Роснефть», при деятельном участии которой проводятся специальные сессии, собирающие представителей ведущих компаний нефтегазовой отрасли, известных политиков и экономистов. Программный доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина, представляемый в рамках специальной сессии, неоднократно становился предметом широкого обсуждения как в профессиональном сообществе, так и в широких кругах общественности в связи с актуальностью рассматриваемых тем и тенденций.

Так, на XIII Евразийском экономическом форуме в 2020 году глава «Роснефти» отметил, что долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов.

По мнению Сечина эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа.

«Независимо от изменения поведенческих моделей с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее будет расти», - заявил глава «Роснефти».

Препятствием на пути развития является, по мнению Сечина, политика санкционного давления, применяемая США и ЕС. Использование этого инструмента перешло на качественно новый уровень и не требует какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица. «Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой экономики», - заявил в ходе XIII Евразийского экономического форума Сечин.