«Русский в Англии»: премьера первого самоучителя по беллетристике от Бориса Акунина на ЛитРес

Всего в книге 10 «блюд»-уроков, каждый из которых посвящен одному из актуальных для писателя «ингредиентов» работы над книгой

5 октября в ЛитРес, крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ, эксклюзивно вышли первые два эпизода нон-фикшн аудиосериала по новой книге Бориса Акунина — самоучителю по беллетристике «Русский в Англии». Это — мастер-класс творческого письма в десяти уроках от одного из самых ярких писателей современной России и одновременно — сборник увлекательных новелл и историко-литературных эссе. В озвучке учебника принял участие сам автор, а также известные актеры театра и кино: Александр Клюквин, Татьяна Бондаренко, Игорь Ясулович и Дмитрий Назаров.

«Русский в Англии» сам Борис Акунин сравнивает с «книгой о вкусной и здоровой беллетристике»: «Я буду не просто объяснять теорию, но и варить-жарить-мариновать сам, у вас на глазах, а потом кормить вас тем, что получилось, то есть вы будете находиться не в ресторанном зале, куда подают на подносе готовые блюда, а на кухне. Можете просто «слушать и кушать», а можете попробовать собственные силы в гастрономическом искусстве и сравнить: вдруг у вас получится вкуснее?».

Всего в книге 10 «блюд»-уроков, каждый из которых посвящен одному из актуальных для писателя «ингредиентов» работы над книгой: например, выбору темы, сбору материала или созданию текста в определённом жанре или формате. В первой, теоретической части урока автор коротко обозначает предмет, который будет изучаться на данном этапе. Во второй дает фактический материал, на основе которого читатели и сам Борис Акунин выполняют практическое задание. Он посвящен русским людям, которые в разные эпохи жили или ненадолго оказались в Англии, реальной или фантастической, существующей в воображении автора: послам Ивана Грозного, царю Петру, музам известных писателей, мыслителей, ученых, философов и художников — Гале Дали, Ольге Хохловой, Марии Будберг, Елене Булгаковой и Лу Саломе. Интересно, что в новелле «Инцидент в Чешэм-Хаусе» у Бориса Акунина действует Эраст Петрович Фандорин. Это самое последнее по времени написания автором произведение с любимым многими поклонниками Бориса Акунина персонажем. В третьей части урока писатель предлагает читателям творческую задачу — создать по определенным параметрам новеллу на основе изложенного ранее материала, а в четвертой — показывает свой образец выполнения задания в соответствии с критериями. Заканчивается каждая глава комментариями и пояснениями от автора.

По задумке Бориса Акунина, у книги будут две обложки, обе придуманы автором. «Бумажная должна вызывать ностальгию по временам, когда никаких книг, кроме бумажных, не существовало. Как молоды мы были, как «Бонка» не любили… На обложке электронной и аудиоверсии — «изолятор для писателя», изобретенный Хьюго

Гернсбеком, создателем журнала «Поразительные истории». Будем ностальгировать, самоизолироваться и сочинять поразительные истории», — рассказывает писатель.

Эксклюзивно на ЛитРес самоучитель начал выходить в аудиоформате уже 5 октября: в этот день в сервисе появилось два эпизода — введение и первый урок. Затем каждую неделю ЛитРес будет публиковать один новый урок из книги.