Так закалялась «пятая колонна»

Любопытный документ того времени опубликовал телеграм-канал «Кремлевская прачка». В нем - «техзадание» гранта от американского правительства на 300 тысяч долларов. Фото: Shutterstock

В те времена «русские хакеры» еще не вмешивались в американские выборы, и Вашингтон не жаловался на вмешательство Москвы в свои внутренние дела. США были очень заняты «продвижением демократии» на постсоветском пространстве, и в России чувствовали себя довольно вольготно. В 90-е страну наводнили всевозможные неправительственные организации, которые учили нас, как правильно жить по-западному - не вставая с колен. Работа велась не только среди действующих политиков - упор делался на подрастающую пассионарную молодежь. И когда в 2000-х власть тоже обратила внимание на новое поколение, начав создавать патриотические организации, Запад воспринял это как вызов.

- Хотя некоторые из них говорят о демократии, на самом деле они отстаивают идеалы, которые прямо противоположны демократическим ценностям. Молодежные группы, такие как «Наши» и молодежное отделение Евразийской партии, тренируют полувоенные отряды, чтобы противодействовать «угрозе» молодежной демократической среды и получать неофициальную поддержку государства», - бил тревогу Международный республиканский институт* (МРИ) в середине 2000-х.

Любопытный документ того времени опубликовал телеграм-канал «Кремлевская прачка». В нем - «техзадание» гранта от американского правительства на 300 тысяч долларов. Общий смысл - создание противовеса молодежным проправительственным организациям и создание проамериканской прослойки в российском обществе. «Пятой колонны», иными словами. Разумеется, под соусом продвижения демократических принципов.

В этом Институт действительно поднаторел. В свое время через него финансировались бесчисленные перевороты в Латинской Америке. Ему приписывают участие в попытке госпереворота Венесуэле в 2002 году, свержение президента Гаити в 2004-м, расшатывание режима в Камбодже, мятеж в Гондурасе... Отличный бэкграунд для работы в постсоветской России.

- МРИ планирует предоставить обучение, знания и навыки молодежным организациям, которые сосредоточены на защите прав человека, защите демократических идеалов, улучшении жизни своих сообществ и продвижении участия молодежи в выборах, а также в политической и общественной жизни, - завлекал американский институт на стажировку.

Особые надежды Институт возлагал на движения «ДА» Маши Гайдар и Алексея Навального, «Оборона» Олега Козловского, «Мы» Романа Доброхотова... Впрочем, география гранта была обширная - около 200 номинаций из шести разных регионов, из которых выбирали 45 участников. Среди соискателей - жители Волгограда, Ростова, Москвы, Барнаула, Иркутска, Перми, Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска. Обучение предполагало стажировку в таких организациях-колыбелях демократии, как:

• Знай.ua («Я знаю»), Украина.

• Новая инициатива нового поколения (NGNI), Грузия

• Лига интеллектуального развития молодежи, Запорожье, Украина.

• Зебра, Харьков, Украина

• Демократическое измерение, Харьков, Украина

• Польская антифашистская группа «Never Again», Варшава, Польша.

• «Новый Свят», Познань, Польша.

Судя по всему, были выбраны самые «дружественно» настроенные по отношению к России организации, которые спят и видят, как поднять ее с колен. За невинными формулировками, типа стратегического планирования, организационного развития, правозащита, волонтёрство, медиастратегия, - формирование подконтрольных и лояльных США молодежных организаций для влияния на внутреннюю политику России через несистемную оппозицию.

Особо отличившихся слушателей в Вашингтоне награждали премией в области гражданского активизма - ее были удостоены Леонид Волков и Олег Козловский. Ну а лучшие из лучших отправлялись в Йель на курсы подготовки «лидеров нового мира». Их прошли Волков и Навальный. Остальных выпускников объединяли в единую сеть МРИ.

Удивительно, но Международный республиканский институт, финансируемый Госдепом США и фондами, поддерживающими проамериканские силы в мире, в России профункционировал аж до 2015 года, пока не был внесен в список нежелательных организаций.

* Внесен в список иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ