Профессор Алексей Москалев: Женщины сегодня дольше остаются молодыми. И причина – не только достижения косметологии

«СТАРТОВАЛИ С НИЗКИХ ЗНАЧЕНИЙ, А СЕЙЧАС ПРИБЛИЗИЛИСЬ К ЕВРОПЕ И США»

– Алексей, мы часто слышим, что за последние 100 лет продолжительность жизни людей выросла, причем у женщин больше, чем у мужчин. На сколько именно дольше мы стали жить и благодаря чему?

– За стандарт для сравнения я бы предложил взять Швецию. Эту страну миновали серьезные потрясения в XX веке. Она сохраняла нейтралитет в Первую и Вторую мировую войну, избежала революционных событий. Поэтому c научной точки зрения очень интересно сравнить продолжительность жизни в Швеции в разные периоды за последние 100 лет.

Ожидаемая продолжительность жизни (геронтологи всегда применяют именно такой научный термин. – Ред.) на момент рождения в 1920-х годах составляла для женщин 63,16 года. В 1970-е годы – 76,13 года, а в настоящее время – 84,29 года.

В США мы наблюдаем примерно такие же цифры: 1920 г. – 60 лет, 1970 г. – 75 лет, 2020 г. – 81 год. Россия в отношении женской продолжительности жизни стартовала с гораздо более низких значений: в 1920 г. это было всего 45 лет. Однако затем наша страна вплотную приблизилась к европейским и американским «стандартам»: в 1970 г. – 74 года, в 2020 г. – 78 лет.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ С ПОЗИЦИИ НАУКИ

– И представители российского Минздрава, и зарубежные эксперты часто обращают внимание: в нашей стране женщины живут ощутимо дольше мужчин. Почему, на ваш взгляд? И разве нет такой закономерности в других странах?

– Если оглянуться назад, то до конца XIX века, когда передовые врачи стали обращать пристальное внимание на гигиену в родильных отделениях, высокая смертность женщин наблюдалась из-за беременности и родов. Однако начиная с конца XIX века и по настоящее время женщины живут гораздо дольше мужчин. И не только у нас. Например, в Европе представители сильного пола уходят из жизни в среднем на 5,5 года раньше, а средняя мировая продолжительность жизни женщин в среднем на семь лет больше, чем у мужчин. Справедливости ради надо отметить, что в европейских странах период активной независимой жизни у обоих полов примерно одинаков: 68,6 года у женщин и 67,9 – у мужчин.

Традиционно принято объяснять различия длительности жизни социальными причинами. Например, склонностью представителей мужского пола к нездоровому образу жизни. Мужчины чаще курят, злоупотребляют алкоголем, не придерживаются здорового питания и подвергают себя риску. Женщины, стараясь как можно дольше сохранить привлекательность, большее внимание уделяют здоровому образу жизни.

Однако различия в продолжительности жизни между полами присущи многим видам животных. И это свидетельствует скорее в пользу биологических причин женского долголетия, поясняет ученый.

Специалисты по сердечно-сосудистым заболеваниям (а среди мужчин это причина смертности номер один) считают, что в различии продолжительности жизни ключевая роль принадлежит эстрогенам. Они обладают защитным действием. Андрогены же, напротив, связаны с увеличением рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, количество мышечных волокон желудочков сердца быстрее снижается с возрастом у мужчин. Поэтому именно представители мужского пола чаще страдают от сердечной недостаточности. Во всех странах Евросоюза показатели смертности от ишемической болезни сердца у них на 70% выше, чем у женщин, у которых это заболевание случается на 7 – 10 лет позже. А вот гипертония с возрастом у представительниц прекрасной половины встречается чаще – это связывают как раз со снижением уровня эстрогенов.

МОЛОДОСТЬ – КАК МИНИМУМ ДО 44 ЛЕТ!

– Алексей, кроме роста продолжительности жизни, изменилось и общественное восприятие возраста. Когда-то после 30 называли «женщиной средних лет», а теперь и в 45 многие – «девушки». Не только по своим ощущениям, но и в глазах окружающих. Что тут сыграло роль?

– Если заглянуть в современную возрастную классификацию Всемирной организации здравоохранения, то мы увидим, что до 44 лет – это молодой возраст, 44 – 60 лет –

средний возраст, 60 – 75 лет – пожилой возраст, 75 – 90 лет – старческий возраст, а после 90 – долгожители.

Разумеется, так было не всегда. Причины продления молодости – не только достижения косметологии, стоматологии и мезотерапии. Тяжелый физический труд и фотостарение кожи – факторы более раннего внешнего постарения в аграрных странах, к которой относилась и наша еще 100 лет назад. Не менее важный фактор ускоренного старения – хронические инфекционные воспаления, с которыми регулярно сталкивались люди до массовой вакцинации и появления эффективных антимикробных препаратов.

В ТЕМУ

Что продлило нам жизнь

– Первый заметный скачок в продлении жизни был, вероятнее всего, связан со снижением младенческой и детской смертности, появлением антибиотиков и открытием первых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, – рассказывает Алексей Москалев.

Вторым двигателем долголетия стала дальнейшая модернизация медицины. Как ее следствие, появились методы более ранней диагностики хронических заболеваний у людей среднего и старшего возраста. Как известно, чем раньше «поймаешь» болезнь и начнешь лечить ее, тем выше шансы избежать тяжелых осложнений и продлить жизнь.

– Важную роль в развитых странах сыграла и государственная поддержка профилактических мер в питании и образе жизни – такую систему нам еще предстоит внедрить, – продолжает ученый. – Кстати, интересный факт: в наиболее экономически благополучных государствах средняя продолжительность жизни сейчас практически вышла на плато. И в общемировом масштабе она растет за счет «подтягивающихся» развивающихся стран.

При этом максимальная продолжительность жизни, которая зависит от скорости старения, за последние 100 лет не изменилась – рекорды долгожителей, как и раньше, составляют 110 плюс-минус лет. «Современная медицина все еще не занимается вопросами старения», – отмечает профессор Москалев.

От чего зависят шансы на активное долголетие

1. Генетика (наследственность)

– Генетика играет двоякую роль, – поясняет Алексей Москалев. – Варианты генов, повышающие риски развития хронических заболеваний – атеросклероза, гипертонии, сахарного диабета 2-го типа, болезни Альцгеймера, сокращают жизнь. С другой стороны, у долгожителей отмечают целый комплекс случайно собравшихся в геноме одного человека «защитных» вариантов генов, повышающих стрессоустойчивость к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды. У среднестатистических граждан роль наследственности в продолжительности жизни не превышает 20%, однако у наследственных долгожителей (близкие родственники которых тоже живут долго) она достигает 40%.

2. Образ жизни

– Образ жизни играет наиболее важную роль в долголетии, – говорит эксперт. – Режим питания, частота и количество употребления тех или иных продуктов, регулярность физических нагрузок, качество сна и навыки стресс-менеджмента нередко обеспечивают более 80% долголетия и качества жизни.

3. Образование

– Образование положительно связано со здоровым долголетием. Во-первых, оно дает необходимые знания, позволяющие осознать всю важность профилактики и здорового образа жизни. Во-вторых, оно обеспечивает стабильный доход, необходимый для качественного питания, посещения фитнес-центров и современного медобслуживания, – отмечает профессор Москалев.

4. Профессия

– Некоторые профессии связаны с повышенным риском для жизни. В преимущественно женских профессиях это редкое явление. В то же время сидячая работа способствует таким факторам риска, как абдоминальное ожирение (в области живота), застой венозной крови в малом тазу, мышечная слабость, – предупреждает ученый.

5. Семейное положение и дети

– Одиночество в пожилом возрасте – серьезный фактор риска. Первыми на помощь в экстренных случаях приходят близкие люди, которые всегда рядом. Что касается детей, то исследование калифорнийских долгожителей амишей показало: продолжительность жизни женщины растет с количеством ее дочерей и сыновей. Но – до разумного предела (трое-четверо детей), после которого снижается. Интересно отметить, что чем позже рождался последний ребенок, тем дольше прожила мать, – рассказывает эксперт.

КСТАТИ

Заканчиваем свой путь по-разному

В развитых странах структура причин смертности у мужчин и женщин различается, отмечает профессор Москалев.

– Мужчины чаще умирают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, несчастных случаев, сахарного диабета, болезней печени и суицидов.

– Причинами смерти женщин чаще становятся болезни дыхательных путей, цереброваскулярные заболевания (в частности, инсульт), последствия остеопороза и болезни Альцгеймера. Последнее, вероятнее всего, связано с тем, что женщины чаще доживают до преклонного возраста, поясняет эксперт.

ОБ ЭКСПЕРТЕ

Алексей Москалев – один из ведущих российских и мировых специалистов по исследованиям старения и разработке методик сохранения молодости. Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии, руководитель лаборатории молекулярной радиобиологии и геронтологии Института биологии Коми.

Автор книг-бестселлеров «120 лет жизни – только начало», «Как победить свой возраст? 8 уникальных способов, которые помогут достичь долголетия», «Секреты вечной молодости», «Энциклопедия долгой и здоровой жизни», «Кишечник долгожителя. 7 принципов диеты, замедляющей старение».