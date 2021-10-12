«Три портсигара отечественных»: Сотрудники администрации Трампа воровали подарки для иностранных президентов

Внутренняя комиссия Госдепа США начала полномасштабное расследование. Сотрудников команды бывшего президента страны Дональда Трампа заподозрили в том, что они банально подворовывали на работе. Фото: REUTERS

Внутренняя комиссия Госдепа США начала полномасштабное расследование. Сотрудников команды бывшего президента страны Дональда Трампа заподозрили в том, что они банально подворовывали на работе. В частности, кто-то умыкнул подарочные пакеты, которые предназначались иностранным лидерам, участвовавшим в саммите G7 в 2020 году. Об этой удивительной истории пишет The New York Times.

Саммит должен был пройти в июне 2020 года в американском Кэмп-Дэвиде, но из-за пандемии коронавируса слет сильных мира сего пришлось отменить. Памятные подарки, понятное дело, заказывали заранее, но никто из президентов их не получил. В набор для первых лиц входили кожаные портфели, оловянные подносы, мраморные шкатулки для украшений, которые были отмечены президентской печатью или подписью Дональда Трампа и его супруги Мелании.

После президентских выборов, по результатам которых Трампу пришлось съехать из Белого дома, в хранилище, куда сложили все презенты, затеяли инвентаризацию. И оказалось, что не хватает примерно 20 премиальных наборов — точное количество пропавшего имущества еще устанавливают.

И это только вершина айсберга. Как пишут журналисты The New York Times, никогда, впрочем, не питавшие нежных чувств к республиканцу Трампу, масштабы офисного воровства при 45 президенте США поражают. Хотя подобные инциденты фиксировали и при Обаме, и при Буше-младшем. Но тогда, видимо, все было скромнее.

Кроме злосчастных наборов для президентов стран G7, представители Госдепа разыскивают, например, бутылку японского виски стоимостью 5800 долларов (около 415 тысяч рублей), которая предназначалась бывшему госсекретарю Майку Помпео. Но, по словам самого политика, он элитный напиток даже в глаза не видел. Такая же история произошла и с 22-каратной золотой монетой из Вьетнама, которая так и не добралась до экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Ранее NYT опубликовала подробности еще одного большого расследования. Управление генерального инспектора Госдепартамента пытается отыскать виновных в пропаже подарков от иностранных политиков, которые дарили администрации Трампа во время официальных визитов и встреч. Чиновники сообщили, что видели, как сотрудники администрации выносили сумки с дарами из хранилища подарков сразу после победы Джо Байдена на президентских выборах.

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