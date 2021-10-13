Школы в Москве отказываются от оценок за четверть

Под эксперимент попали ученики пятых классов нескольких столичных школ и их учителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятибалльная система, которую ввели еще в 1837 году и применяли в СССР, действует в большинстве учебных заведений до сих пор. Но школам разрешили экспериментировать. За последние пять лет самые смелые переходили на десятибалльную, стобалльную шкалу и даже на буквенную – когда отмечали уровень знаний литерами АВС. Сейчас под эксперимент попали ученики пятых классов нескольких столичных школ и их учителя. Плюсы и минусы новшества обсуждали педагоги, психологи и родители на дискуссионном клубе Московского международного салона образования (ММСО-2021).

Зачем это нужно?

Последняя неделя четверти или триместра всегда нервная. Ученики переживают за итоговые отметки и пытаются их улучшить. Родители подстегивают детей: мол, принесешь тройки – в отпуск с нами не едешь, не куплю телефон и пр. И тут же названивают учителям с просьбами пересдать или с претензиями: почему столько контрольных? Дети и так перегружены!

- Успели до конца пройти тему или нет, а пора писать контрольные по многим предметам - до десяти работ в неделю получается, – сетовала на образовательном Салоне представитель столичной школы 2030. – Детям сложно и физически, и психологически. На каникулы часто уходят с тяжелым сердцем из-за «не тех» отметок. А еще получалась «средняя температура по больнице»: одну тему не усвоил, но ее перекрыла хорошая оценка за другую тему, в итоге все вроде бы неплохо, а на самом деле пробелы и ничего хорошего.

- Большое количество обращений к нам связано как раз с оцениванием, - добавила Ольга Галузина, зампредседателя городского Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки Москвы и мама троих школьников. – Родители просят убрать субъективизм, ведь единых критериев оценивания нет. А еще хотят понимать, за что именно ребенок получил сегодня отметку.

Примеров необъективности специалист привела сразу несколько. Поставили по английскому «четыре» за грамматику, а то, что у ребенка отлично с говорением, как бы выпало из поля зрения. Или взять физику: есть знание теории, есть умение решать задачки или проводить лабораторные эксперименты, а оценка в итоге одна за все. Если плохую оценку ученик в течение четверти исправил, она все равно подпортит итоговую, ведь выводят среднее арифметическое. Еще одна несправедливость - учителя-предметники, как показывают исследования, чаще всего ставят отметки за домашние задания и тесты, хотя инструментов оценивания знаний и умений учеников намного больше.

Пятибалльная система, которую ввели еще в 1837 году и применяли в СССР, действует в большинстве учебных заведений до сих пор. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В чем суть эксперимента?

В МЭШ (Московская электронная школа, где ведется электронный журнал учащихся) появились новые сервисы, на которых и будут пробовать новую систему оценивания - тематическую. В чем ее суть? Ученики получают отметки за прохождение каждой темы по отдельности. Оценки за четверть, триместр или полугодие отменяются, а общая аттестация будет в конце учебного года. Далее - учитель определяет подходящий для ученика уровень освоения темы, прописывает цели, чему он научится и как сможет применить знания. Это называется планирование результатов. А по ходу выставляет средневзвешенную отметку, которая покажет динамику. Оценивается сразу несколько видов учебной деятельности: эссе, проект, устный ответ, экспериментальная работа.

С одной стороны, система решит упомянутые выше проблемы. Но есть и минусы.

- Школа - пространство проб и ошибок, научения, а не пространство предъявления результатов. Учиться когда будем? - поделилась сомнением директор столичной школы «Глория» Ирина Патрикеева. - Отметка - не единственный способ оценивания, их должно быть больше.

- Идея неплохая. Но важно, чтобы педагоги были готовы к работе с новыми инструментами и чтобы аналитика не отнимала у них слишком много времени, - добавил Михаил Митин, который работал директором государственной школы, потом частной, а сейчас возглавляет онлайн-школу для детей и подростков Skysmart. - Также важно, чтобы для учеников это не было дополнительным стрессом, ведь теперь они будут получать оценки чаще. Следовательно, должен измениться подход: оценка - не наказание, а фиксатор уровня знаний. Учителя сейчас часто говорят ученикам, за что снизили баллы, но не объясняют, что у них получилось хорошо, а это здорово мотивирует. Оценка должна быть наградой, фиксирующей точку реальности и определяющей зоны роста. Важно фиксировать даже небольшие успехи, и тут очень помогают электронные сервисы. Ученик мог сократить количество ошибок в контрольной работе, но получить тот же балл, что и в прошлый раз, и в итоге смириться со статусом троечника.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Не в «пятерках» дело!

- На усвоение знаний влияет не только сложность материала, наличие или отсутствие четвертей, но и множество других факторов, не зависящих от самого ученика. Например, семейная ситуация, и то, как родители относятся к учебе в целом и оценкам в частности, — говорит кандидат психологических наук Ольга Шалина. — Отметки сейчас действительно стали самоценностью, и мы часто не видим, что за ними стоит, какая работа проделана, интересно ли ребенку учиться. А еще это предмет товарно-денежных отношений между родителями и детьми, учителем и детьми, из-за чего падает авторитет взрослых. Все чаще звучат мнения, что оценки травмируют психику детей и их нужно отменить. Но я считаю, оценки все же нужны. Не справляться с чем-то, а потом справиться – полезно для ребенка. Не нужно забывать, что отметка оказывает и поддерживающий эффект.

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