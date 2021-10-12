Пять способов притормозить инфляцию, кроме заморозки цен

Рост цен в этом году ошеломительный. И сильнее всего дорожают продукты. Фото: Shutterstock

Цены на товары продолжают расти. Инфляция разгоняется по всему миру. Но что может быть проще в борьбе с ростом цен? Правильно - взять и заморозить их! Такое решение часто предлагают люди, далекие от экономики, но не чуждые политики. Они хотят заморозить цены то на продукты, то на лекарства, то на гостиницы в курортный сезон. «Комсомолка» решила выяснить, возможно ли это и к чему приведет.

ТЫСЯЧИ ПРОДАВЦОВ И МИЛЛИОНЫ ТОВАРОВ

Вот в советское время было хорошо. Цены везде одинаковые, зарплаты — тоже. Стабильность. Правда, были в этой идиллии недостатки. Товары в магазинах стояли однотипные и не всегда качественные. А на «Жигули» было недостаточно накопить. Машину нужно было ждать несколько лет или выбивать по блату. При этом розничные цены на все определял не рынок, а вездесущий Госплан. Это во всех смыслах прошлый век, считают эксперты.

- Цена на любой товар или услугу – результат баланса спроса и предложения. В экстренных случаях государство может применять административные меры для фиксации цен, но это возможно лишь на очень короткое время. Иначе может возникнуть дефицит товаров, потеря конкурентоспособности такой продукции, даже черный рынок, - пояснили «КП» в пресс-службе Центробанка.

Тем более что совершенно не ясно, на каком именно уровне замораживать цены.

- Если гипотетически цены фиксируются на слишком высоком уровне, предприятия получают сверхприбыль. Если на заниженном - бизнес перестает быть привлекательным, предприятия закрываются или уходят в тень, возникает дефицит, - говорит Олег Москвитин, заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков Высшей школы экономики.

Еще одна сложность — большое число разношерстных продавцов и огромный ассортимент товаров. В России сотни тысяч торговых точек. У каждого магазина своя экономика — в зависимости от региона, стоимости аренды и других нюансов. Товаров — еще больше. Какая цена будет справедливой для этих огурцов? А для других? Какая для супермаркета, а какая — для овощной лавки на рынке? Какая летом, а какая — зимой?

Так и выходит, что ничего лучше рыночного ценообразования пока не придумали. Но как быть, если инфляция зашкаливает, а продавцы начинают этим злоупотреблять?

СПРОС ЕСТЬ, НО НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рост цен в этом году ошеломительный. И сильнее всего дорожают продукты. Даже мировой индекс показывает увеличение более чем на 30%. При этом российские власти этой весной фиксировали цены на сахар и подсолнечное масло. Но это помогло лишь на время. И лишь в крупных торговых сетях, с которыми государство договорилось. Товары длительного спроса (машины, квартиры, бытовая техника) тоже дорожают. Причем не только из-за курса доллара.

- Пандемия нарушила цепочки производства и транспортировки товаров. Именно на стороне производства сейчас самые серьезные проблемы. Автоконцерны приостанавливают конвейеры из-за нехватки микрочипов, те же проблемы у производителей бытовой техники и электроники, фармкомпании испытывают дефицит компонентов лекарств. Кроме того, люди уже не хотят тратить деньги на услуги, а предпочитают покупать товары. Сочетание сильного спроса и ограничений со стороны предложения генерирует высокую инфляцию, - говорят в пресс-службе ЦБ.

При этом, видя, как быстро растут цены, люди и бизнес начинают вести себя нерационально. Они видят завышенные цены, но все равно покупают. Потому что боятся, что завтра цены будут еще выше. А продавцы видят, что покупатели готовы платить любую стоимость, и пользуются этим, продолжая ее повышать.

Видя, как быстро растут цены, люди и бизнес начинают вести себя нерационально. Они видят завышенные цены, но все равно покупают. Фото: Shutterstock

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТОП-КРАН

Как считают эксперты, чтобы побороть инфляцию, нужно действовать комплексно. Вот основные рекомендации.

1. Развивать конкуренцию

Чем больше будет производителей и продавцов, тем ниже будут цены для потребителей.

- Это ключевой, по-настоящему экономический фактор сдерживания цен. Развитие конкуренции – задача всех органов власти, - говорит Олег Москвитин.

Другими словами, нужно максимально облегчить жизнь всем, кто хочет заниматься бизнесом. Снизить налоги и убрать административные барьеры. Чтобы было так. Увидел очередь в кофейне - через месяц поставил рядом еще одну. Захотел найти ремонтную бригаду, а все хорошие специалисты расписаны на месяц вперед — организовал стройфирму. Не можешь найти редкий товар по доступной цене — нашел производителя в Китае и стал продавать через интернет.

2. Повышать ставки

В ЦБ уже стали влиять на спрос. Ключевая ставка, от которой зависят ставки в банках, выросла в полтора раза — с 4,25% до 6,75% годовых. В таких условиях становится выгоднее сберегать деньги и откладывать покупки на будущее, чем покупать что-то в кредит.

3. Помогать только нуждающимся

Фиксация цен — та же экономия. Если покупать сахар не за 60, а за 50 рублей, в кошельке останется десятка. Но тем самым можно навредить аграрию, производителю сахара, оптовому продавцу или супермаркету. Ведь кому-то в этой цепочке придется сработать в убыток. И скорее всего — самому слабому и беззащитному. В этом случае проще не фиксировать цены (что все равно почти невозможно), а дать дополнительную десятку нуждающемуся потребителю.

- Наиболее эффективный механизм поддержки - адресная социальная помощь. При определении размера такой помощи учитывается текущий уровень рыночных цен на базовые наборы продуктов питания и товары первой необходимости, - объясняют в ЦБ.

4. Увеличивать население

На производство и предложение влияет размер рабочей силы. Если в стране некому работать или квалификация этих людей хромает, цены будут высокими, а качество товаров и услуг — посредственным. Конкуренция должна быть и на рынке труда. Государство в этом плане уже работает. Поддержка семей с детьми стала одним из главных приоритетов в социальной политике. При этом пандемия ухудшила ситуацию — мигрантов стало меньше, а от ковида умерло двести тысяч россиян. Многие — в трудоспособном возрасте.

5. Контроль за монополиями

«Невидимая рука рынка» - это хорошо. Но на самотек ее отпускать тоже нельзя. Любой бизнес стремится к монополии как к самому простому способу извлекать сверхприбыль. А чем сильнее компания, тем проще ей давить мелких конкурентов. В России за работой корпораций следит Федеральная антимонопольная служба. На прошлой неделе она пригрозила штрафом двух крупным торговым сетям. И они тут же снизили цены на некоторые товары. Значит, механизм работает.