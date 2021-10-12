Сергей Степашин: Нас ждёт Всероссийская ударная программа по переселению из аварийного жилья

Сергей Степашин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 12 октября, начала свою работу Государственная Дума восьмого созыва. Ответить на вопрос: «Если бы я был депутатом Госдумы...» мы попросили экс-премьер-министра, известного политика и государственного деятеля Сергея Степашина.

- ...Сергей Вадимович, вы ведь какое-то время работали - довольно плодотворно - в Госдуме, будучи избраны народным депутатом.

- Правда, не долго.

- Неполный созыв.

- Я ушёл потом в Счётную палату, кстати, представлял там Государственную Думу. (Сергей Степашин возглавлял Счетную палату РФ с апреля 2000 года по сентябрь 2013. - А.Г.)

- Если бы вам снова довелось работать в Госдуме, какие бы вы законы прежде всего приняли?

- В первую очередь, конечно, я бы поставил вопросы, связанные с социальной направленностью: с уровнем жизни нашего населения, с проблемой бедности.

А также важны вопросы пенсионной реформы, жилищно-коммунального хозяйства – эта тема меня тоже волнует, она мне очень близка.

Тем более, впереди - принятие нового закона о программе переселения граждан из аварийного жилья. Я просил бы депутатов очень внимательно отнестись к этому законопроекту.

И второе, общее пожелание. Всё-таки, - поменьше бы запретительных новых законов. У нас чуть что, сразу: - запретить, запретить, запретить, запретить. Я понимаю, наверное, это нужно, но, всё-таки, какой-то должен быть баланс. Это моё представление.

Ну, и третье, всё-таки, депутатам надо не забывать, кто вас избрал. Избрали вас граждане. Поэтому - чаще в регионе встречаться с народом, помогать людям, не стесняться говорить правду. Вот этого ожидают очень многие избиратели.

- А можно сказать поконкретней о переселении из аварийного жилья?

- Сейчас готовится новая программа в этом направлении. Её президент сформулировал как задачу, которая стоит, в том числе, перед Минстроем и Фондом ЖКХ (Сергей Степашин - председатель Общественного совета при Минстрое России и глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ. - А.Г.). Сейчас готовится законопроект о том, какие будут формы собственности для переселенных.

Там много нового, поэтому - ждём решений правительства в этом плане.

Но здесь очень важно, чтобы и депутаты внимательно отнеслись к данным вопросам.

- Назовём, наверное, ещё раз цифры. Какие средства выделяются на переселение из аварийного жилья?

- Решение о выделении 45 миллиардов рублей на программу уже принято, ещё 150 миллиардов ожидаем. Это на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Я скажу так: это уникальный случай, когда опережающими темпами Минфин и правительство финансируют переселение из аварийного жилья. Видимо, ещё и потому, что программа-то работает успешно и качественно.

- Чего-то я чуть было не сказал: всесоюзная ударная программа получается.

- Всероссийская ударная, да. Можно так сказать. Хорошие слова...