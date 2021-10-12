Стать профессиональным инвестором можно за пять минут: почему работу на бирже так упростили

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С 1 октября 2021 года в России появилось новое регулирование на фондовом рынке. В Центробанке его ввели специально, чтобы оградить новичков от слишком сложных финансовых инструментов, в которых они не разбираются. Всех инвесторов разделили на квалифицированных и неквалифицированных. Чтобы перейти в статус первых, нужно сдать тест. Рассказываем, что он из себя представляет и легко ли его пройти.

ЗАЧЕМ ЭТО БЫЛО НУЖНО

Фондовый рынок — штука сложная. На нем можно купить акции и облигации крупных компаний (условного Сбербанка или Газпрома). Но там есть и куча других финансовых инструментов. Раньше доступ к ним имели все подряд. При этом в погоне за длинным рублем часто происходило так, что люди вкладывали деньги в малопонятные для них финансовые инструменты. Например, слушали советы многочисленных ютуб-блогеров или профильных телеграм-каналов, а потом теряли все сбережения. А все потому, что не разбирались в нюансах этих финансовых инструментов или торговали с «плечом» (то есть, брали деньги у брокера в кредит).

Потом Центробанк ограничил возможности для частных инвесторов. Квалифицированными игроками рынка стали считать тех, у кого на счетах было не меньше 6 млн рублей или кто активно торговал и совершал не меньше 10 сделок в квартал, а оборот по брокерскому счету превышал те самые 6 млн. Другой вариант — нужно было иметь сертификат или опыт работы в инвестиционной сфере. Но такие ограничения показались слишком жесткими. Поэтому с 1 октября систему решили упростить. И перестарались...

УПРОСТИЛИ ДОНЕЛЬЗЯ

Лично я ожидал, что тест будет куда более сложным. Специально пролистал пару учебников по биржевой торговле, чтобы вспомнить основные термины и положения, подзабытые с тех пор, как активно занимался инвестициями. Но реальность оказалась куда проще и банальнее. В тесте от ЦБ всего… 7 вопросов. Из них три на самооценку, которые не влияют на исход тестирования. И четыре — на проверку базовых знаний об особенностях того или иного финансового инструмента. Достаточно правильно ответить на эти четыре вопроса — и статус квалифицированного инвестора ваш.

Более того, можно пересдавать тест сколько угодно раз. Если неправильно ответили, проходите заново и отвечаете… на те же самые вопросы. Другими словами, даже если не знаете, как правильно, поможет банальный перебор разных вариантов ответа. А если совсем лень, можно залезть в ютуб. Там полным-полно шпаргалок.

Есть лишь один нюанс — сдавать такие мини-тесты нужно будет на каждую категорию финансовых инструментов. Всего их 11. Механика такая. Если вы хотите купить какой-то продукт, но он вам недоступен, приложение предлагает пройти тест. Проходите — и на следующий день уже можете торговать.

- Скорее всего в ЦБ нашли компромисс. С одной стороны, тест довольно легкий. И пройти его может каждый. С другой, определенный барьер от импульсивных покупок все же есть. По крайней мере, человек задумается, зачем он хочет купить «фьючерс на РТС» и понимает ли он все связанные с этим риски. Как минимум какое-то осознание придет, потому что вопросы в тестах по большей части образовательные, - говорит Сергей Макаров, независимый финансовый советник, автор книги «Пять элементов финансового благополучия».

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ

- Вы получили убытки от совершения сделок с акциями. Возместят ли Вам Ваши

убытки?

- Вы продали опцион на покупку акций. Какими могут быть ваши потенциальные убытки?

- Вы имеете один фьючерсный контракт на акции. Цена акций резко упала. В данном

случае каким образом могут развиваться события?

Весь перечень вопросов можно найти на сайте Центробанка.

С 1 октября 2021 года в России появилось новое регулирование на фондовом рынке. Фото: Shutterstock

СОВЕТЫ «КП»

Не ходите, дети, во фьючерсы гулять

Как рекомендуют эксперты, несмотря на всю простоту сдачи экзамена, не стоит пускаться во все тяжкие. Во-первых, если вы правильно ответили на четыре вопроса, это не значит, что вы стали полностью разбираться во всех нюансах сложного финансового инструмента. В каждом из них есть множество «подводных камней», на которые лучше не наступать на практике. Во-вторых, у неквалифицированных игроков и без прохождения тестов остается огромный выбор ценных бумаг. В базовый набор входит несколько сотен акций, облигаций и биржевых фондов. Их вполне достаточно, чтобы составить инвестиционный портфель на любой вкус.

- У большинства частных инвесторов и без этого глаза разбегаются. Они открывают индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), кладут туда деньги и не знают, что купить. Одни эксперты говорят, что надо вкладывать в дивидендные акции. Но какие? Другие — что в акции китайских компаний, потому что они недооценены. Но какие? Третьи — что надо подождать, потому что скоро кризис. А сколько ждать? У людей разрыв шаблона случается. Поэтому чем меньше инструментов, тем лучше для большинства начинающих инвесторов, - говорит Сергей Макаров.

По мнению эксперта, на первом этапе и вовсе стоит покупать гособлигации (ОФЗ) и индексные биржевые фонды, которые инвестируют деньги пайщиков во все акции, которые котируются на той или иной бирже. А потом, разобравшись, покупать что-то более конкретное. При этом ни одна из стратегий не гарантирует высокий доход. Инвестиции могут как принести прибыль, так и показать убыток. Об этих рисках всегда надо помнить. Как квалифицированным инвесторам, так и не очень.

СПРАВКА «КП»

Что может покупать и продавать «квал»

- Иностранные акции, не включенные в базовые перечни ЦБ. Как правило, это относительно небольшие зарубежные компании, по которым более высокие риски, чем по таким гигантам как Apple, Shell, Facebook и др. (акции этих компаний можно покупать без сдачи теста).

- Российские акции третьего эшелона. Это небольшие отечественные компании, у которых есть акции на бирже, но объем торгов по которым маленький. А значит, в случае кризиса они будут падать сильнее.

- Иностранные биржевые фонды, не входящие в базовый перечень ЦБ. То же самое — речь о небольших и, как правило, специализированных фондах.

- Облигации российских компаний с низким рейтингом (ниже, чем у страны). Это значит, что риск банкротства таких компаний выше. Инвестор должен понимать, что может потерять все вложенные деньги.

- Любые сделки с «плечом», когда кроме своих денег инвестор использует деньги брокера. Например, вкладывает рубль, а три рубля берет взаймы. Тем самым может в разы увеличить прибыль, если угадает. Но и в разы вырастет убыток, если не угадает.

- Производные финансовые инструменты, например опционы и фьючерсы. Ими пользуются профессиональные трейдеры. Но чтобы зарабатывать на них, нужно хорошо понимать нюансы.

- Структурные облигации. Это комплексные финансовые продукты, доходность по которым зависит от многих факторов. Обычно условия таких облигаций очень мудреные. Брокеры специально запутывают их, чтобы получать гарантированную доходность, а все риски переложить на частного инвестора.

- Паи закрытых ПИФов. Это такие фонды, по которым доход начисляется только в конце срока работы фонда. А это обычно 3 — 5 лет. При этом доход не гарантирован.