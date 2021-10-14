Никиту Хрущева свергали под крики «Позор!» и бурные аплодисменты

Хрущеву предъявили много чего - разве что христианских младенцев он на завтрак не ел Фото: фотохроника ТАСС.

14 октября 1964 года состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Никиту Хрущева вынудили подать заявление о своей отставке с постов лидера Компартии и правительства СССР.

В Российском государственном архиве новейшей истории «КП» нашла и изучила протокол и стенограмму того исторического Пленума.

Клички от Никиты

Главный идеолог КПСС Михаил Суслов, много лет считавшийся «серым кардиналом» партии, получив слово от секретаря ЦК Леонида Брежнева, представил такой портрет Первого секретаря, что Никите Сергеевичу оставалось лишь застрелиться или уйти в монастырь.

- Товарищ Хрущев в последнее время даже крупные вопросы решал по сути единолично, грубо навязывал свою, часто совершенно неправильную точку зрения. Всем товарищам, которые делали замечания, неугодные т. Хрущеву, он высокомерно давал пренебрежительные и оскорбительные клички, - резко стартовал Михаил Суслов, притом не приводя, разумеется, ни имена товарищей, ни их обидные клички, ни обстоятельства, при которых все происходило.

А когда-то престижный журнал Time признавал Хрущева «человеком года». Фото: Wikimedia Commons

Война с академиками

Суслов продолжал резать правду-матку.

- Нормальной работе Президиума ЦК мешало и то, что т. Хрущев занимался интриганством, стремился поссорить членов Президиума друг с другом (возгласы с мест: позор!), - подлил масла в огонь самый влиятельный член Центрального комитета и добавил: - А, например, на июльском Пленуме ЦК, где не предполагалось, что будет специальная речь т. Хрущева… к удивлению членов Пленума, он разразился длиннейшей бессвязной речью, в которой содержались грубые политические ошибки. Достаточно напомнить вам его угрозу разогнать Академию наук (шум в зале, крики: позор!).

Суслов отреагировал на крики из зала репликой о том, что т. Хрущев собирался ликвидировать и Тимирязевскую академию, поскольку ее ученые не разделяли его взглядов.

Незрелый зять

Нагнетая тему семейственности у забывшего про ленинские принципы лидера, «серый кардинал» партии припечатал:

- Своего зятя Аджубея - политически незрелого человека - т. Хрущев превратил в своего рода министра иностранных дел, посылал его для бесед в США, Западную Германию, другие страны. Его поездка в Германию могла нанести ущерб нашим отношениям с социалистическими государствами. Президиуму пришлось принимать меры, чтобы обезвредить развязную и безответственную болтовню этого гастролера, освободив Аджубея от работы редактора «Известий» (возгласы с мест: правильно, аплодисменты).

Но это все мелочи на фоне того, что Никита Сергеевич стремился уйти из-под контроля коллективного разума - Центрального комитета.

- За последние годы у нас фактически не проводилось Пленумов ЦК. Собирались совещание до 5 - 6 тысяч человек, где с трибун звучали восхваления в адрес т. Хрущева, - съехидничал Суслов, который вообще-то и сам, как и Брежнев, не однажды славословил Хрущева, но теперь об этом «забыл». - И он шел на это сознательно, чтобы отвести от себя возможную критику со стороны членов ЦК.

Любопытно, что и сам Никита Сергеевич все на том же ХХ съезде вменял в вину Сталину, что тот перестал собирать партийные пленумы и советоваться с соратниками по самым важным вопросам.

И для аскета Суслова не личная нескромность или семейственность Хрущева были самыми нетерпимыми качествами, а именно то, что Первый секретарь фактически плевать хотел на мнение членов ЦК и ударными темпами лепил собственный культ личности (разоблачив в 1956-м культ личности Сталина!) - а это же уход от коллективного руководства, которое завещал нам великий Ленин!

А еще он учил румын, как выращивать кукурузу, не смог наладить отношений с китайцами, которые пошли куда-то не туда, и упустил рост националистических настроений в ряде соцстран.

Вообще Хрущеву предъявили много чего - разве что христианских младенцев он на завтрак не ел (но факт расстрела рабочих в Новочеркасске в ряду обвинений не прозвучал). И сообщили Пленуму, что заявление с просьбой о своей отставке с поста Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров Никита Сергеевич, вернувшись с юга, где он отдыхал, по настойчивому требованию товарищей уже написал (и его тут же зачитали). Причина отставки «для народа» - «преклонный возраст и ухудшение состояния здоровья». А было ему тогда 70 лет.

То самое постановление ЦК КПСС, «похоронившее» Хрущева. Фото: РГАНИ

Осудили единогласно

После массированной артподготовки со стороны Суслова захват позиций первого лица должен был прилюдно и с соблюдением формальных приличий оформить Леонид Брежнев, сменщик Хрущева. Задав риторический вопрос «Никто не настаивает на открытии прений?», Леонид Ильич под одобрительные реплики из зала предложил по-быстрому проект постановления, отстранявшее от власти первое лицо страны, принять за основу.

И тут несколько высказываний все-таки прозвучало. Нет, не в защиту Хрущева. Вчерашние соратники по партии сочли нужным оттоптаться на том, кого еще вчера целовали взасос.

Вот дополнение от члена ЦК товарища Пегова, попавшее в протокол:

- Товарищ Хрущев допустил неправильные действия. Я вношу дополнение в том отношении, что была принижена роль не только Президиума, но и всего ЦК (голос из зала: правильно).

А вот дополнение от члена ЦК товарища Аристова:

- Предлагаю указать в постановлении, что т. Хрущев плохо оправдывал доверие ЦК. Такое дополнение поднимет авторитет ЦК и будет на будущее иметь огромное воспитательное значение для всей партии.

А товарищ Брежнев под бурные продолжительные аплодисменты (так в протоколе. - Ред.) предложил проект документа принять и двигаться дальше, к светлому будущему. «Похоронив» Хрущева с его «шараханьями» и «оттепелью», которому не дали ничего сказать в своей оправдание, Пленум через несколько минут по предложению будущего главы Верховного Совета СССР Николая Подгорного - хотя в протоколе указано, что фамилию опять-таки под аплодисменты выкрикнул кто-то из зала, - проголосовал (конечно, единогласно) за нового лидера партии - Леонида Брежнева. И за нового премьера страны - Алексея Косыгина.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Никита ХРУЩЕВ родился 17 апреля 1894 года в Курской губернии. При нем происходили амнистии и вышли на свободу миллионы человек (и политические, и уголовники), прошли резкие сокращения в армии, была уменьшена продолжительность рабочего дня и увеличен оплачиваемый отпуск, проведена денежная реформа, первый человек полетел в космос, а сборная СССР стала чемпионом Европы по футболу. Затеял массовое жилищное строительство (хрущевки) и разоблачил культ личности Сталина. Предотвратил ядерную войну во время Карибского кризиса. Имел три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда и одну - Героя Советского Союза. Был женат дважды, имел 2 сыновей и 4 дочерей.