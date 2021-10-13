«Я опустилась на самое дно» Муж-наркоман бил Гузееву гантелью по голове, а алкоголь чуть не свел в могилу

На съемках «Жестокого романса» Лариса серьезно увлеклась Никитой Михалковым. Фото: Кадр из фильма

Ларису Гузееву 27 сентября госпитализировали с коронавирусом в московскую городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке. Несмотря на тяжелое состояние, 62-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» вышла на связь с поклонниками в Инстаграме. Актриса попросила не беспокоить расспросами ее родных. «Я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной», - пошутила Гузеева. И призналась, что ей очень страшно.

Судьба не раз испытывала Ларису на прочность. О ее взлетах и падениях мы решили вспомнить сегодня.

Смерть брата

Визитная карточка Гузеевой в кино - роль Ларисы Огудаловой в «Жестоком романсе» Эльдара Рязанова. Актриса неоднократно признавалась, что с этой героиней у нее нет ничего общего. Она никогда не была скромницей. С юности отличалась бунтарским нравом. Отстаивала собственное мнение и спорила не только с педагогами, но и с директором школы, которая на выпускном вручила будущей звезде цветы со словами: «Слава тебе господи».

Было в детстве и серьезное потрясение, оставившее рубец на всю жизнь. Трагически умер трехлетний братик Ларисы. Схватил шланг из работающей стиральной машины и вдохнул в себя воду, которая попала в легкие. Гузеева не могла простить себе, что не уследила. Спустя годы, когда у Ларисы появился сын, он, с ее слов, очень напоминал ей внешне умершего брата.

Лариса с сыном Георгием и дочерью Ольгой. Фото: Instagram.com

«Цой не достоин»

Гузеева всегда была высокого мнения о своей внешности. Особенно Лариса гордилась длинными волосами. Но когда приехала подавать документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, увидела, что среди ее конкуренток полно красавиц с роскошными волосами. Чтобы выделиться, абитуриентка из Оренбургской области побрилась под ноль. Экзаменаторы оценили оригинальность и приняли девушку.

В Ленинграде Лариса познакомилась с авангардным музыкантом Сергеем Курехиным. Он выступал с музыкантами группы «Аквариум» и привел подругу в питерскую рок-тусовку. Там Лариса стала своей - курила «Беломор», могла, по ее признанию, хлопнуть на равных с парнями стакан портвейна, ругалась и одевалась вызывающе. Тусовалась в компании Цоя и Гребенщикова, которых не жаловала.

Студенткой Лариса жила с питерским музыкантом Сергеем Курехиным. Фото: Wikipedia commons

- Витя Цой за мной пытался ухлестывать. Но он меня не интересовал. Я была жутко высокомерной, - откровенничала Гузеева. - Я на Цоя так смотрела: с узкими глазами некрасивый парень. Волосы грязные. Три волосинки дурацкие, с хвостиком ходит. Просто когда ты в реальном времени с этими людьми... И Курехина признали гением позже.

Жила она тогда с Курехиным, который на пьяную голову учил ее жизни.

- Сказать, что я была счастлива в его этой малюсенькой комнате с кроватью и пианино, где он жил с сестрой, - нет. Ничего хорошего не было - когда тебе есть нечего, денег нет, и все они чокнутые музыканты, эгоистичные, - вспоминала актриса.

Однокурсники ее сторонились и, когда Гузееву хотели отправить от института по обмену в Болгарию, проголосовали против. Тем не менее яркую студентку заметил режиссер Станислав Говорухин, пригласивший ее сняться в эпизоде фильма «Место встречи изменить нельзя». Лариса сыграла девушку, с которой в ресторане танцует оперативник Коля Тараскин.

Роман с Никитой Михалковым

Жизнь с рокером Курехиным походила на пороховую бочку.

- Он научил меня читать книги, слушать музыку. Он меня воспитывал, но как ломал! - признавалась Гузеева. - Не делал скидок ни на мой возраст, ни на то, что я из провинции. Он был злой на язык, мог унизить, а я человек ранимый. Наступил период, когда мы уже не могли находиться вместе.

Расставшись с Курехиным, Лариса завела роман с актером Сергеем Шакуровым. Он был полной противоположностью рокера: деликатный, мягкий, мудрый, старше на 17 лет. Он и привел четверокурсницу Ларису на пробы «Жестокого романса». Шакуров пробовался на главную роль Паратова. Но в итоге не смог играть из-за театрального проекта, и его место занял Никита Михалков. А Гузееву режиссер внезапно выбрал на главную женскую роль - говорил, что решил взять новое лицо. По иронии, Лариса, снимаясь с Михалковым, влюбилась в него и в жизни, забыв про Шакурова. Признавалась, что потеряла голову от его обаяния, но их отношениям не суждено было продлиться. «Я потом была как раненая птица», - говорила Гузеева про влюбленность в Михалкова. «Намучились же мы с ней», - позже сказал о Гузеевой режиссер. Характер актрисы оказался не сахар. Но маститые партнеры всеми силами старались помочь ей справиться с ролью. И после выхода фильма 24-летняя исполнительница проснулась знаменитой.

«Поперлась, дура, за бутылкой»

В 1984 году на съемках фильма «Соперницы» Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Он был ассистентом оператора, уверенный в себе, симпатичный молодой человек. После недолгих ухаживаний предложил создать семью, и Гузеева согласилась. Муж производил впечатление благополучного человека. Но после свадьбы вскрылось, что он наркоман, сидит на игле, да еще и запойный. К тому же дважды отсидел за кражи. Гузеева потратила немало сил, чтобы помочь любимому излечиться: водила его по врачам, определяла в клиники, но ничего не помогало.

Ее первый муж Илья Древнов оказался наркоманом. Фото: Instagram.com

Пока боролась с вредными привычками мужа, и сама начала с ним злоупотреблять. Лариса не заметила, как подсела на алкоголь, после чего попойки с мужем превратились в их быт. Из-за пьянок начались проблемы с работой. А муж оказался еще и склонен к домашнему насилию.

- Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке, я в этом жила, - призналась как-то Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!». - Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил.

В какой-то миг просветления Лариса поняла, что следующий удар может стать последним.

- До этого мы дрались, а потом мирились. Когда я поняла, что еще один удар по виску может быть последним, я сказала: «Господи, если выживу - уйду», - вспоминала актриса.

Лариса убежала от мужа в 1991 году. Позже Илья скончался от передозировки - его тело нашли в парке.

Избавиться от алкогольной зависимости удалось не сразу.

- Я опустилась на это самое дно, - говорила актриса. - Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. А в голове: «Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют - и пикнуть не успеешь! И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой». Не убили чудом! Смогла бандитов убедить меня не трогать. Сказала, что актриса, в фильмах снимаюсь. Но после этого случая я завязала со спиртным. Я пошла, вылечилась и сказала: «Больше так жить не буду».

Борьба со срывами

Второй муж - грузинский филолог Каха Толордава. Фото: Кадр из фильма «В поисках утраченного сокровища», 1987 г.

В 1991 году на съемках картины «Избранник» Гузеева нашла нового мужа. Редактор фильма грузин Каха Толордава красиво ухаживал за актрисой. И она захотела родить от него ребенка. На свет появился сын Георгий. Но в то время у нее еще случались алкогольные срывы, что очень не нравилось мужу.

- Знаете, как я выпивала с грузинским мужем? - откровенничала звезда. - Он знал, что мне нельзя. Я ставила бутылочку пива или сухого вина - у меня было понатырено везде, выпивала три глотка и куда-нибудь убегала. Приходила никакая, а он говорил: «Лара, тебе нельзя пить. Три глотка вина - а уже пьяная». Он не знал про мои заначки.

Через несколько лет брака актриса развелась с мужем. Каха уехал в Грузию, из-за чего их сын очень переживал.

Главный мужчина

Уже 20 лет телезвезда счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым.

Нынешний муж Гузеевой - ресторатор Игорь Бухаров. Знакомы они были с 18 лет (познакомились в общей компании), но тогда Игорь стеснялся признаться ей в своих чувствах.

- К Ларисе даже подойти было невозможно, - вспоминал ее будущий супруг. - Вокруг нее очень великовозрастные юноши крутились, а у остальных только слюни от зависти текли.

После развода со вторым мужем, с ребенком на руках Гузеева едва сводила концы с концами. Как-то подруга Вера Глаголева позвала ее в новый ресторан, совладельцем которого оказался Бухаров. Он по-прежнему мечтал о звезде. А она напрямик попросила о помощи.

- Вот в Москве теперь, с ребенком, с мамой. Квартирку, слава богу, купила. Надеюсь здесь остаться насовсем. Игорь, может, ты будешь иногда помогать мне в житейских делах? - спросила Гузеева.

Бухаров пообещал помогать. И решал проблемы семьи.

- Я просто обязана была отблагодарить его. А чем? Только собой, телом своим распрекрасным, - иронизировала Гузеева. - Думала: «Не убудет же от меня». Говорю как-то маме: «Надо же мне Игорю что-то приятное сделать, пойду хоть в ресторане с ним посижу». Пошли, посидели, ну а потом и поехали в гостиницу.

И все же Гузеева продолжала искать среди богатых мужчин будущего мужа, не считая Бухарова достойным кандидатом.

- Я была слепа - не видела, что счастье рядом, - потом скажет она.

Бухаров терпеливо ждал. Замуж за него она вышла только в 1999 году, уже беременной. Вскоре на свет появилась дочь Ольга. А в 2008 году Гузееву пригласили на телевидение, и она превратилась в звездную ведущую.

А КТО ЕЩЕ?

Нагиев прозвал «соковыжималкой»

Дмитрий Нагиев прозвал Ларису «соковыжималкой». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однажды в поле зрения Ларисы попал юный студент Дмитрий Нагиев - будущий звездный ведущий. «Это была вспышка, всплеск!» - вспоминал Нагиев роман с Гузеевой.

- Тогда я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало модным. Скажу правду, в сексе с Нагиевым я могла долго! А он - не всегда! На память о той связи осталось прозвище «соковыжималка». С легкой руки Димы я еще долго его носила, - смеялась Гузеева.

КСТАТИ

Измена в браке

Семейная жизнь телеведущей, несмотря на идеального мужа, небезоблачна. Лариса рассказывала, что однажды изменила мужу.

- Так уж получилось, и я во всем призналась мужу. Первый раз в жизни он поднял на меня руку. Ну а как еще мужчина мог отреагировать на такое заявление? - откровенничала звезда.

При этом сама актриса частенько устраивала Игорю Бухарову сцены ревности, проверяла его мобильный и читала СМС.

Дочь тоже доставляла хлопот звездной маме. Ольга отличается бурным темпераментом. Однажды девушка в гневе разгромила комнату и испортила мебель. В детстве Ольга была привязана к бабушке, которая с ней сидела. И не хотела называть часто отсутствующую дома Гузееву мамой. Но в последнее время отношения матери и дочери потеплели.