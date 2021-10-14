Джейми Ли Кертис: Если бы мне снились маньяки, я лежала бы в дурдоме, а не снималась в кино

В продолжении знаменитого триллера Джейми вновь играет Лори Строуд - женщину, пытающуюся выжить в борьбе с убийцей. Кадр из фильма «Хеллоуин убивает», 2021 г.

Статная, волевая Джейми Ли Кертис являлась воплощением сильной женщины задолго до того, как это стало мейнстримом. Созданные ею образы вошли в иконостас кино ХХ века, за что на недавнем Венецианском кинофестивале актрисе - к ее вящему удивлению! - преподнесли почетного «Золотого льва».

«Хочу быть свободна как птица»

- Я стала актрисой случайно, никогда не мечтала ею быть! - восклицает Джейми Ли. - Это случилось на первом курсе колледжа, во время празднования Рождества, а в январе я уже была актрисой. С того первого раза на съемках, когда мне было, точно не помню, 18 или 19 лет, до сегодняшнего дня я пребываю в диком восторге от того, что занимаюсь именно этой профессией. Когда я паркую машину и вижу свое имя на парковочном месте, я чувствую прилив сил. То же самое, когда приезжаю на съемочную площадку. Кто бы мог подумать, что я буду заниматься этим? Я никогда не была помешана на кино, я не так уж хорошо знаю его историю, хотя и интересуюсь им, конечно. Я простой человек, который оказался в кино! И сейчас это возбуждает меня даже больше, чем когда мне было 19 лет.

На Венецианский кинофестиваль актриса пришла в потрясающем платье. И получила «Золотого льва». Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

- Что вы почувствовали, когда старейший в мире кинофестиваль, Венецианский, присудил вам «Золотого льва»?

- Можете себе представить! Я была удивлена и обрадована. Меня никогда не приглашали на этот фестиваль, у меня никогда не было фильмов в конкурсе. Хотя, может, и были, но я их лично никогда не представляла. Я никогда не ходила по красному венецианскому ковру! Это все было так трогательно, но тем не менее я хотела оставаться собой, со своим чувством юмора, своей приземленностью. Осознавая важность момента, тем не менее быть верной себе, потому что на пафосных мероприятиях ты чувствуешь себя связанной. А я хотела быть свободна как птица. И была! Это прекрасный опыт - без сомнения, единственный в жизни! Но главное - на 100% неожиданный: «Да ладно! Ну прекратите! Не может такого быть!» - такой была моя реакция.

- Какие свои фильмы вы считаете наиболее важными для себя?

- Все началось с «Хеллоуина» - благодаря этому фильму я встретила режиссера Джона Лэндиса, который дал мне роль в комедии «Поменяться местами». Это был для меня шанс попробовать себя в принципиально другом жанре. А потом Джон Клиз посмотрел этот фильм и написал для меня «Рыбку по имени Ванда», а Джеймс Кэмерон посмотрел «Рыбку…» и написал для меня «Правдивую ложь». Это были главные моменты моей жизни - потому что эти роли были написаны специально для меня, для моего голоса. Джон Карпентер не писал «Хеллоуин» в расчете на меня, а Клиз и Кэмерон - писали. Это совершенно другое чувство. Это как надеть костюм, сшитый специально для тебя. Он настолько тебе подходит, что ты чувствуешь себя в нем совершенно свободной!

- Ваша героиня в «Хеллоуине» воспитала свою дочь в воинственном духе. Вы сами чувствуете необходимость защищать своих детей?

- Родители являются первыми учителями своих детей.

Надеюсь, я научила их говорить правду, быть честными и стоять за какие-то принципы. Как в песне группы «Претендерс»: «Дайте мне революцию! Я хочу умереть за что-то!» Я сама выступаю за важные для меня вещи, и, надеюсь, это является для них примером.

Затем героине Кертис еще не раз приходилось бегать от маньяка (кадр из фильма «Хеллоуин: Воскрешение», 2002 год).

- Вам когда-нибудь являлся в кошмарах страшный маньяк из «Хеллоуина» Майкл Майерс?

- Если бы он являлся, я бы в 62 года не продолжала работать в кино, а лежала бы где-нибудь в сумасшедшем доме. Мне снятся сны, но действительность меня больше интересует. Я достигла в ней того, что мне даже не снилось!

- Когда вы снимались в первом «Хеллоуине», вы могли предположить, что сорок лет спустя будете играть в его продолжении?

- Нет, это было бы невозможно. Я была молода, как и все, кто работал над этим фильмом за, между прочим, крошечные деньги. Все, что я знала на съемках, так это то, что я играю в кино, а значит, на экране не я. Для молодого актера это хорошая возможность разобраться в себе. А наперед никто ничего знать не может. Любой, кто скажет обратное, врет. Мы просто делали этот фильм, чтобы показать себя с лучшей стороны в надежде на то, что после него нам предложат еще работу.

Самый первый «Хеллоуин» был снят в 1978 году. Кадр из фильма «Хеллоуин», 1978 г.

- За эти 43 года героиня «Хеллоуина» существенно изменилась.

- Как и я! Все мы заложники обстоятельств своей жизни. У каждого из нас свои травмы, потери и радости. Проходя через эти уроки жизни, мы растем. Она думает, что Майкл Майерс мертв, и она может немного забыть о том, что она воин. Но не тут-то было! В свои 62 года, конечно, я совершенно не похожа на себя в 50, 42 или 17 лет. В начале этой истории моя героиня была молодой, невинной девушкой, мечтавшей о том, чтобы ее поцеловал мальчик. Потом с ней случились ужасные вещи. В фильме 2018 года мы видим, что вся ее жизнь прошла в попытке реванша. В новом - есть немного надежды и даже брезжит намек на хеппи-энд...

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Личное дело

Джейми Ли КЕРТИС родилась 22 ноября 1958 года в Лос-Анджелесе в семье легендарных актеров Дженет Ли («Психоз» Альфреда Хичкока) и Тони Кертиса (Жозефина в комедии «В джазе только девушки»). В 20 лет прославилась, снявшись в низкобюджетном ужастике «Хеллоуин». За роль в блокбастере Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь» награждена «Золотым глобусом». С 1984 года замужем за актером и режиссером Кристофером Гестом, благодаря чему является баронессой. Имеет двоих детей - Энни и Томаса Гест.

5 лучших фильмов Джейми Ли Кертис

«Хеллоуин» (1978/2018)

«Поменяться местами» (1983)

«Рыбка по имени Ванда» (1988)

«Правдивая ложь» (1994)

«Достать ножи» (2019)