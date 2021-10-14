Лучший фильм о самой экстремальной и мужской станции Антарктики сняла женщина

Фильм рассказывает в том числе и о рекордном переходе женской лыжной группы «Метелица» от станции «Мир» до станции «Восток». Фото: В. Чистяков/РИА Новости

Во второй половине октября снова пройдет самый престижный географический конкурс России - будет вручена Премия РГО. Мы узнаем о новых удивительных открытиях, подвигах, путешествиях… Однако все это впереди, а пока стоит вспомнить победителей прошлых лет. Многие из них, кстати, были гостями нашей программы - «Клуба знаменитых путешественников». Но я, как ведущий, всегда мечтал поговорить с матерью документальной ленты «Станция Восток. На пороге жизни» Ольгой Стефановой, которая взяла престижную номинацию «Популяризация природного и историко-культурного наследия России» в рамках премии 2016 года. Ради двух вопросов.

Первый: как девушке удалось сделать лучший фильм о самой мужской станции Антарктиды? Мужской - не столько из-за коллектива, сколько из-за экстремальных условий. Там при самой низкой зафиксированной температуре на земле в -89 С дуют самые сильные в мире ветры - до 100 км/час, а воздух разрежен, как на Эльбрусе. Кому мало - это еще и 120 дней ночи и почти полгода изоляции от Большой земли из-за погодных условий.

Станция «Восток» находится в самом неприспособленном для жизни человека месте. Фото: NOAA/Wikimedia Commons

А второй вопрос: как в такой небольшой хронометраж - чуть больше часа - удалось органично вставить такое огромное количество невероятных приключений? Ведь Ольга не просто снимала уникальные кадры в самом сердце Антарктиды, на полюсе холода земли. Она подняла со своей командой такие пласты истории, о которых либо забыли, либо не догадывались об их существовании. Это и легендарный санитарный рейс Ил-14, который единственный в мире раз ради эвакуации умирающего полярника успешно приземлился и взлетел при -70 С (по всем законам физики это невозможно). И таинственное исчезновение на неделю поисковой группы на вездеходах, выбирающей место для будущей станции (позже ученые признались, что сознательно не выходили на связь, чтобы им не приказали вернуться). И выживание отрезанных от мира ребят после пожара на электростанции в апреле 1982 года. 20 человек на протяжении 8 месяцев согревались в самом холодном месте земли самодельными буржуйками на дизельном топливе (об этом писал подробно легендарный обозреватель «КП» Василий Песков). И до сих пор не повторенный женский переход от побережья шестого континента до «Востока». Два месяца группа «Метелица» шла на лыжах через ледяную пустыню. И, конечно, последнее великое географическом открытие XX века - пробуренная скважина до подледного озера Восток, на котором удивительным образом оказалась одноименная станция…

На второй вопрос Ольга ответила так:

- Просто не было вообще проблем со стержнем, с сердцем фильма. Все, что рассказано за час двадцать, объединяет любовь к станции: к ее истории, к ее созданию, открытию, к ее происшествиям, ее подвигам… И эта любовь из эпизода в эпизод переходит, и все оказывается накрепко ею связано. В общем, потому что любовь. Хотя если бы вы знали, сколько осталось за кадром - больше полутора часов…

- Но они же не пропадут? Будет новый фильм?

- Он уже есть, правда, пока не в общем доступе, но активно демонстрируется на фестивалях. Называется «Остров Буромского».

- Это про тот остров, где хоронят всех погибших в Антарктиде?

- Да. И этот фильм больше, чем кино, потому что кинокомпания «Лекс фильм» стала инициатором ремонта саркофагов полярников - многие пришли в плачевное состояние, таблички практически нечитаемы… И в процессе реставрации могил мы восстанавливали и истории тех, кто там похоронен. Кстати, очень помогло в этом деле то, что наш предыдущий фильм получил Премию РГО, мы со сцены сказали о нашей идее и получили поддержку президента.

- Этот фильм будете выдвигать на новую Премию РГО?

- Хорошая идея - попробуем.

Ольга Стефанова - одна из семи женщин, зимовавших в Антарктиде. Фото: Личный архив

- Как все-таки девочке удалось снять лучший фильм про станцию «Восток»?

- Видимо, потому, что у меня был опыт годовой зимовки - я оказалась одной из семи российских женщин, кто это делал… Надо уметь ждать и иметь терпение - и тогда будет хороший результат. Моя крестная мама говорит, что документальное кино снимает Господь, потому что ты никогда не можешь предугадать, что окажется у тебя в кадре, в каком нужном месте в нужное время ты окажешься. И понятно, что всем этим управлять может только Бог...

СПРАВКА «КП»

Премия Русского географического общества - это престижная награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Учреждена в 2014 году. Проводится один раз в два года.

Премией отмечаются успешно воплощенные в жизнь проекты: результаты научных исследований, выдающиеся экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные проекты и издания, популяризирующие географию и смежные науки.

Подать заявку на соискание Премии РГО могут гражданин или организация из любой страны мира при условии, что их проекты посвящены России. В истории были случаи, когда за призовые места сражались участники не только из соседних Беларуси и Казахстана, но и из далеких Ирана и Мозамбика.