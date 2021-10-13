Бузова пришла на шоу «Вечерний Ургант» в платье с AliExpress за тысячу рублей

Ольга Бузова появилась в эфире Первого канала. Фото: Инстаграм.

Ольга Бузова – снова в центре внимания: на этот раз поклонники обсуждают платье, в котором певица пришла на съемки шоу «Вечерний Ургант». Программа вышла в эфир Первого канала несколько дней назад. Ольга появилась в студии в черном мини-платье, украшенном алыми маками, и в красных колготках.

Ольга пришла к Ивану Урганту в ярком платье. Фото: Инстаграм.

Образ звезды сразу же привлек к себе внимание зрителей. Когда Ольга поделилась в Инстаграме снимком, сделанным в студии «Вечернего Урганта», кое-кто в комментариях покритиковал ее за выбор наряда – мол, слишком аляповатый, что за цыганщина.

Но на этом история не закончилась. Спустя пару дней после выхода программы в эфир кто-то из зрителей обнаружил точно такое же платье на сайте онлайн-ретейлера AliExpress. «Женское винтажное мини-платье с круглым вырезом и открытой спиной» продается со скидкой в 43 процента. Даже с учетом доставки из Китая наряд стоит около тысячи рублей.

Точно такой же наряд зрители обнаружили на AliExpress. Фото: AliExpress.

«Оля, уволь своего стилиста», «Видела это платье на Алике за тысячу рублей», «Кажется, кто-то круто сэкономил», - пишут фолловеры в комментариях. Впрочем, у Ольги нашлось немало сторонников: поклонники хвалят поющую телеведущую за бережливость и умение создавать яркий образ даже из недорогих вещей.

Возможно, экономности Ольги есть разумное объяснение: певица затеяла очень дорогой ремонт в квартире. Артистка признавалась, что все ее гонорары уходят на плитку и мрамор, которыми она отделывает свое жилище. Бузова рассказывала, что теперь перед каждой покупкой прикидывает – так ли уж ей нужна эта вещь, или лучше потратить деньги на что-нибудь полезное вроде нового смесителя или полочки для ванной.

На сайте онлайн-ретейлера наряд звезды стоит около тысячи рублей. Фото: Инстаграм.

В эфире «Вечернего Урганта» поющая телеведущая рассказала о личной жизни и творчестве, а также сообщила, что берет уроки танцев на пилоне. Ведущий шоу Иван Ургант тут же попросил Ольгу продемонстрировать свое умение. На что она с радостью согласилась.

Перед тем, как подойти к пилону, телеведущая переоделась в черный топ и облегающие латексные брюки. Почти сразу выяснилось, что умеет пока Ольга не слишком много. Под песню «Пока ты без дел» 35-летняя певица показала, как она научилась приседать с широко расставленными ногами, прислоняясь спиной к шесту, а также наклоняться и прогибать спину.

По ходу ее номера Ургант постоянно подшучивал над Ольгой. А в финале, словно в смущении, закрыл лицо руками. После завершения номера телеведущий оценил навыки своей гостьи.

- Ты как будто газопровод строишь, - пошутил Иван.

В том же шоу Ургант подколол Ольгу за чрезмерную любовь к Инстаграму и склонности выставлять свою жизнь напоказ.

- А вы знаете, что Инстаграм разрешил публиковать в ленте ролики до 60 минут? Гном Гномыч бы сказал: “А жить-то когда?” А Ольге Бузовой понравилась новость. Потому что это удобно: она может выкладывать не 240 роликов по 15 секунд, а 240 роликов по 60 минут, - сообщил Ургант.