ООН прогнозирует новый мировой кризис

C 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями и потопами, выросло на треть Фото: REUTERS

Согласно докладу одного из самых авторитетных источников по вопросам состояния атмосферы Земли – Всемирной метеорологической организации ООН – в ближайшем будущем мир столкнется с глобальным водным кризисом.

В этом же докладе говорится, что с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями и потопами, выросло на треть (34%) по сравнению с двумя десятилетиями прошлого века. Почти на столько же (29%) увеличилось количество бедствий, связанных с засухой – прежде всего в Африке, Северной Америке и Азии.

По подсчетам экспертов, четверть городов мира уже сегодня сталкиваются с регулярными проблемами, связанными с питьевой водой.

В ООН предупреждают, что глобальное изменение климата, а также дальнейший рост населения Земли, приведут к росту нагрузки на водные ресурсы.

Согласно статистике, собранной организацией, за последние 20 лет запасы поверхностных и грунтовых вод на планете сокращались со скоростью около 1 сантиметра в год, пишет Associated Press.

Ученые утверждают, что уже к 2050 году количество людей на Земле, которые будут испытывать нехватку в питьевой воде, превысит 5 миллиардов человек.