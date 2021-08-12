"Хороших новостей у нас нет": климатологи рассказали, как будет меняться погода на планете

Изменения климата из-за плохой экологии стало причиной наводнений в Германии и Австрии после проливных дождей летом 2021 года. Фото: REUTERS

СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА-КАТАСТРОФЫ

- Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов душат нашу планету и ставят в опасность миллиарды людей. Глобальное потепление влияет на каждый регион на Земле, многие изменения становятся необратимыми, - генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш как будто прочитал сценарий голливудского фильма-катастрофы. Но нет – это он описывает краткое содержание нового доклада о климате Межправительтвенной группы экспертов по климату (МГЭИК).

Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Росгидромета, редактор-рецензент главы о будущем климатической системы, тоже не особо оптимистичен:

- Я спросил своих коллег-авторов – а есть ли у нас какие-то хорошие новости для человечества? Может быть, мы в чем-то заблуждались, где-то погорячились, и все не так страшно? Но хороших новостей об ожидаемых изменений климата у нас нет .

Алексей Кокорин, директор программы Всемирного фонда дикой природы (WWF России) «Климат и энергетика» использует и вовсе ненаучные эпитеты, говоря о сути доклада:

- Это очень детальное описание асфальтового катка, который неумолимо на нас надвигается, который мы должны остановить.

Нынешний доклад – уже шестой. МГЭИК готовит подробные отчеты о том, что происходит с климатом Земли и каковы прогнозы на будущее, каждые 6 лет. Документ подписали более 300 ведущих ученых из 195 стран мира, в том числе и России. Они проанализировали все сколько-нибудь серьезные исследования и научные публикации на тему климатических изменений за последние годы. И подготовили аж три тома. Опубликован только первый, на 3 тысячи с лишним страниц. Он посвящен физическим основам изменения климата – что, как и почему происходит с атмосферой, температурой, океаном, дождями, течениями, как все это связано с деятельностью человека и к чему готовиться в ближайшие десятилетия. В 2022 году выйдут еще два тома: о том, как меняющийся климат влияет на здоровье, экономику и природу, и о том, что можно и нужно делать, чтобы если уж не остановить глобальное потепление, то смягчить его последствия.

Улицы немецких городов во время наводнения в июле 2021 года. Фото: REUTERS

ТАКОГО НЕ БЫЛО 2 ТЫСЯЧИ ЛЕТ

Сергей Гулев, руководитель лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, ведущий автор-координатор раздела о изменениях состоянии климатической системы:

- Каковы самые важны выводы? Мы имеем дело с беспрецедентным по крайней мере за последние 2 тысячи лет глобальным потеплением, и оно ускоряется. Также неоспоримо, что доминирующей причиной потепления является антропогенное воздействие. В последние 100 – 150 лет наблюдается впечатляющий рост концентрации климатически активных газов (более привычный термин – парниковые газы. - Ю. С.): СО2, метана, закиси азота. Безусловно, именно этот рост отвечает за глобальное потепление, а не другие часто обсуждаемые вещи – солнечная активность, например. При этом 92 – 93% избыточного тепла поглощается океаном, и потом он его возвращает в масштабах десятилетий.

Кстати, насчет фильма-катастрофы я не особо преувеличила. В докладе представлены несколько вариантов развития события, ученые их так и называют – сценарии. И некоторые из них вполне апокалиптичны. Сценарии привязаны к концентрации парниковых газов. Крайние случаи - что будет, если мы немедленно и резко сократим выбросы. И что произойдет, если вообще ничего не будем делать, жить как жили. Есть и промежуточные варианты, которые как раз более реальны.

Масштабные пожары в Калифорнии летом 2021 года Фото: REUTERS

...А ТО И 2 МИЛЛИОНА

Но климат в любом случае будет меняться, причем по всем фронтам, уверен Сергей Гулев:

- Температура повысится достаточно сильно. В зависимости от сценария рост средней температуры на планете может достигнуть 4 градусов (это очень много, за последние 150 лет она повысилась на градус с небольшим, и именно вокруг этого градуса весь шум на тему потепления. - Ю. С.). Арктика при определенных сценариях будет свободна ото льда уже к середине века. Идет закисление океана. Это основные, очень серьезные сдвиги в климатической системе, с которыми не считаться нельзя.

Наиболее сильные изменения происходят в высоких широтах - полярных и субполярных, и особенно в северном полушарии (то есть в России в первую очередь – Ю. С.). Осадков будет меньше над океанами в субтропических районах и больше – в средних широтах и на севере (то есть опять же у нас. - Ю. С.).

Климатическая система выходит из состояния равновесия – экстремальные явления случаются все чаще и становятся интенсивнее. Мы видим это уже сейчас, и в будущем все только усилится. Скажем, если в следующие 20 лет рост температуры достигнет 1,5 градуса (а по некоторым сценариям это произойдет уже к 2030 году, совсем скоро. - Ю. С.), то в первую очередь возрастет частота и интенсивность волн жары, засух и экстремальных осадков. Но люди все еще могут что-то сделать, если займутся немедленным и быстрым сокращением выбросов.

Алексей Елисеев, ведущий научный сотрудник кафедры физики атмосферы МГУ им. М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, согласен:

- Да, еще можно что-то изменить, но времени остается крайне мало. В докладе впервые описаны допустимые эмиссии парниковых газов для пороговых значений потепления. Так вот, для порога 1,5 градуса мы уже в конце пути (то есть, чтобы не допустить повышения температуры на Земле на 1,5 градуса по сравнению с тем, что было в конце XIX века, мы должны вообще остановить производство, не ездить на машинах, не отапливать дома. Понятно, что это утопия. - Ю. С.). Для порога в 2 градуса мы сожгли уже половину. Вообще, концентрация парниковых газов в последние десятилетия беспрецедентная за 2 миллиона лет.

А минувшее десятилетие — самое жаркое за 125 тысяч лет. В общем, в каком масштабе ни посмотри, сейчас с климатом происходят небывалые вещи!

Из-за сильной засухи горят леса в Греции Фото: REUTERS

ОКЕАН УЖЕ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Ольга Золина, старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, профессор Альпийского университета Гренобля (Франция), занималась главой об изменениях водного цикла:

- Экстремальные события, о которых идет речь, природа нам продемонстрировала в этом году: ливни и наводнения в Германии, Бельгии и Китае, волны жары в США, Канаде и европейской части России. Все это будет происходить в дальнейшем. И будет усиливаться. Чаще станут возникать и такие ситуации, когда в одной точке происходит несколько разных экстремальных явлений одновременно. Например, жара, засуха и очень сильный ветер - как результат, пожары в Турции и Греции.

Точка невозврата – термин, который ученые предпочитают не использовать. Но признают, что часть климатических изменений уже не остановить:

- Они связаны с так называемыми медленными компонентами климатической системы, в первую очередь океаном, - объясняет Ольга Золина. - Закисление океана, поднятие уровня моря, рост температуры, таяние ледниковых щитов – все это процессы, где на восстановление или изменение тенденции нужны тысячи лет. То есть они фактически неостановимы.

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