Родного брата топ-модели Полины Аскери задержали в Москве с наркотиками

Несколько дней назад в Пресненском районе столицы был задержан 33-летний Рон Аскери, родной брат 36-летней российской топ-модели, актрисы и светской львицы Полины Аскери. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько дней назад в Пресненском районе столицы был задержан 33-летний Рон Аскери, родной брат 36-летней российской топ-модели, актрисы и светской львицы Полины Аскери. Полицейские заметили подозрительного молодого человека во дворе одного из домов в центре Москвы. Увидев оперативников, молодой человек заметно разнервничался, чем еще большее привлек к себе внимание. В ходе проверки документов полицейские заподозрили неладное, пригласили прохожих в качестве понятых и в их присутствии попросили мужчину показать содержимое карманов.

«В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 33-летнего Иеронима Аскери был обнаружен сверток с белым порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что порошок - наркотическое средство мефедрон, массой 1,35 грамма. Наркотическое вещество было изъято, а молодого человека задержали для дальнейшего выяснения обстоятельств.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Задержанного Иеронима Аскери доставили в отдел полиции. Следователям предстоит выяснить где мужчина приобрел наркотическое вещество, а также для каких целей гулял с ним по городу.

Сестра задержанного Полина Аскери с 13 лет начала карьеру модели, сперва ее фото публиковались в российских журналах, а позже и в зарубежных. Полина переехал в Париж, где прожила три года и работала с таким известными домами моды как: «Dior», «Roberto Cavalli», «Levi’s» и «Jitrois», а также с косметическими компаниями «Feraud» и «L’Oreal». В 2007 году Полина Аскери была признана самой успешной российской коммерческой моделью по версии Fashion TV.

Задержанного Иеронима Аскери доставили в отдел полиции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вернувшись в Россию снималась в таких сериалах как «Проклятый рай», «Проклятый рай 2», «Город соблазнов», а также вместе с Константином Крюковым снялась в фильме «Пикап: Съем без правил».

В 2018 году Полина Аскери вышла замуж за российского миллиардера Бориса Белоцерковского, который практически вдвое старше нее. Бизнесмен сделал состояние на производстве игровых автоматов. Его компания до середины нулевых была лидером в этой отрасли в России и сделала своего владельца мультимиллионером из списка Forbes. Пара сыграла тайную свадьбу. Супруги прожили вместе несколько лет. Летом 2020 стало известно о разводе Полины Аскери и Бориса Белоцерковского.

Кроме родного брата Иеронима, у Полины Аскери есть сестра Ангелина, которая владеет упешной студией дизайна интерьеров.