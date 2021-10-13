Писательница Виктория Токарева: «Савелий Крамаров следил за своим здоровьем тщательно, как маньяк»

13 октября - 87 лет со дня рождения популярного советского актера Фото: кадр из фильма

Савелий Крамаров мечтал дожить до 120 лет, а прожил по факту не такую уж долгую жизнь. 60 лет по нынешним временам не возраст для мужчины, который следит за своим здоровьем.

Кроме того, что Савелий Крамаров - блистательный комедийный актер, он был яростным сторонником здорового образа жизни. Пил травяные чаи, заваривая их в только в отфильтрованной воде, ел сырые овощи, следил за режимом. Увлекался восточной медициной, стоял на голове. Бегал по утрам, делал зарядку, почти в любую погоду плавал (жил в Сан-Франциско что на берегу Тихого океана). Голодал по 10 дней. Мясо не ел, не курил и не пил.

Как вспоминала его жена Марина, Крамаров не употреблял ни соли, ни сахара, ни хлеба или других мучных изделий, ни молочных продуктов, ни яиц. Раз в неделю ел рыбу, приготовленную на пару.

«Савелий следил за своим здоровьем тщательно, как маньяк, - рассказывает писательница Виктория Токарева. - У него была своя диета, он не ел ничего другого. Ходил гости с баночками, бутылочками, кастрюльками. Доставал оттуда свеклу, гречневую кашу, ничего соленого и жирного, ничего сомнительного. Однажды во время съемок «Афони» (в середине 70-ых – Ред.) мы оказались с ним в сельской столовой. На линии раздачи стояли предлагаемые блюда: отварной рис, отварная гречка, паровые мясные котлеты, похожие на обветренные какашки.

Я была голодна, как зверь. Не дожидаясь кассы, я схватила котлету и кинула ее в рот.

- Фу! – крикнул Савелий как собаке.

Я проглотила и повернула к нему лицо.

- Ну зачем? – расстроился Савелий. – Вы же не знаете, ЧТО они кладут в эти котлеты… Что там за фарш? Может, в нем мыши…

Я виновато сморгнула. Котлета благодатно плыла по моему пищеводу. Может, в ней и были мыши, но что плохого в мышах?

- Вот лежат крупы, - продолжал Савелий. – Возьмите сколько угодно. Здоровая еда. (В термос он засыпал крупу, заливал ее крутым кипятком, этим обедал. В кашу добавлял очищенное оливковое масло, мед, иногда зерна семечек и изюм – Ред.). Ведь так тяжело болеть...

Мне запомнились его слова: «так тяжело болеть»»...

Савелий Крамаров как будто бы предчувствовал, что именно так и случится с ним, несмотря на то, что делал абсолютно все, чтобы дожить до глубокой старости, не болея. Однако в 60 лет у него обнаружили рак кишечника. Он поначалу к своему диагнозу отнесся с юмором, мол, вот народ будет смеяться, что после стольких диет и регулярных очищений организма, получить такой диагноз. В Америке ему сделали срочную операцию. Он прошел курс химиотерапии. Спустя пять месяцев после операции 6 июня 1995 года Савелий Крамаров скончался.