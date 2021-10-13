Мишустин о недостроенном медцентре в Орле: «Закопали все деньги! Сердце кровью обливается!»

Премьер поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра и возложил персональную ответственность за это на губернатора. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В народе Орловскую областную клиническую больницу иронично прозвали «Титаником». Махину многопрофильного медицинского центра начали возводить еще в 2007 году. Но «корабль» так и не поплыл. Стройку то замораживали, то снова возобновляли, а деньги под шумок уплывали. Сейчас подрядчиков обвиняют в мошенничестве на сумму в 229 млн.рублей. А чтобы достроить медцентр требуется 3,5 млрд.рублей.

- Это просто позор, недопустимо, - развел руками Мишустин, посещая недостроенную больницу. - Люди, которые вокруг ходят и смотрят, они соответствующим образом формируют отношение к властям. В том числе региональным и местным!

Увиденное премьера явно не на шутку огорчило.

- Это беда, просто безобразие. 14 лет! Долгострой фактически превратился в арт объект. Закопали все деньги здесь в буквальном смысле, уголовные дела возбуждены. Сердце кровью обливается, когда видишь такие истории. Ну разве так можно?! И как после этого люди будут относиться к власти?! - возмущался Мишустин.

Премьер поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра и возложил персональную ответственность за это на губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

- Я вам буду лично помогать, - пообещал при этом Мишустин.

Он также дал поручение главе Минстроя России Иреку Файзуллину «с коллегами в ежемесячном режиме мониторить проектно-сметную документацию». Мишустин пообещал, что деньги на строительство больницы будут выделены, как только завершится работа над проектно-сметной документацией.