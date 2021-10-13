Касым-Жомарт Токаев: XXI век будет принадлежать Азии

Фото с сайта: www.akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с делегатами проходящего в Нур-Султане 6-го заседания Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В форуме приняли участие главы внешнеполитических ведомств России, Бахрейна, Беларуси, Индии, Катара, Киргизстана, Монголии, Узбекистана, Туркменистана, министр туризма Израиля, руководители международных организаций и дипломатических миссий.

Приветствуя участников встречи, Токаев отметил, что инициированное Казахстаном на заре его независимости Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии трансформировалось в континентальную платформу с широким географическим представительством и всеобъемлющей повесткой дня.

«Как вы знаете, мы определили ряд амбициозных приоритетов, направленных на достижение стратегической цели – преобразование СВМДА в полноценную международную организацию. СВМДА уже обладает всеми необходимыми элементами международной организации, включая основополагающие документы, руководящие и рабочие органы, оперативный бюджет и постоянно действующий секретариат. Предлагаемая трансформация подчеркнёт новую роль Азии в глобальных делах, – заявил президент Казахстана. – Убеждён, что XXI век действительно будет принадлежать Азии, если мы сможем выработать действительно единый и конструктивный подход, примем на себя большую ответственность и обязательства. В этой связи, как никогда прежде, мы возлагаем наши надежды на СВМДА как на единственный форум, способный сформировать новую конфигурацию азиатской безопасности, сотрудничества и общего процветания».

Фото с сайта: www.akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что считает «большой честью» выдвинуть кандидатуру основателя СВМДА, Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на пост главы «Совета мудрецов» – консультативно-совещательного органа организации. Президент республики анонсировал заявку Казахстана на новый срок председательства в СВМДА в период 2022-2024 годов.

Мир, безопасность, стабильность

Идея о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии впервые прозвучала в выступлении первого президента Казахстана в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Базовыми документами СВМДА стали Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами, подписанная 14 сентября 1999 года, и устав, принятый на 1-м саммите организации 4 июня 2002 года.

Основой политики СВМДА служит верховенство права, невмешательство во внутренние дела государств-членов, их экономическое, социальное и культурное взаимодействие. Стратегической целью СВМДА является расширение сотрудничества с целью укрепления мира, безопасности и стабильности в Азии.

Требование для вступления в международный альянс простое – государство должно хотя бы частично находиться на территории Азии. Сегодня СВМДА включает 27 государств, среди них – Россия, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Южная Корея. Ещё 8 стран имеют статус наблюдателей, в их числе Беларусь, Индонезия, Малайзия, США, Украина и Япония. Корпус наблюдателей включает в себя ряд международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран, Лига арабских государств. Саммит глав государств СВМДА созывается раз в 4 года, встречи министров иностранных дел стран альянса проводятся каждые 2 года. Административный орган СВМДА находится в столице Казахстана. Предыдущий, 5-й саммит СВДМА, прошёл в июне 2019 года в Душанбе.

Фото с сайта: www.akorda.kz

«60% населения мира, 40% мирового ВВП»

Обращаясь к участникам нынешнего саммита, президент Казахстана подчеркнул: «Наш регион уже является глобальным центром притяжения. Здесь сосредоточено 60% населения мира и около 40% мирового ВВП по паритету покупательской способности. На континенте действуют такие мощные экономические образования, как Евразийский экономический союз, АСЕАН, АТЭС и Всестороннее региональное экономическое партнёрство. Для повышения устойчивости наших экономик СВМДА, на мой взгляд, предстоит обратить особое внимание на сотрудничество с этими организациями».

Касым-Жомарт Токаев уверен, что в ситуации глобальной пандемии необходимо обеспечить как можно более широкий доступ населения стран СВМДА к вакцинам. Казахстан готов принять активное участие в укреплении системы здравоохранения, предоставляя разработанную и производимую в стране вакцину QazVac. Токаев призвал делегатов форума активизировать коллективные усилия в области эпидемиологической безопасности.

Коснувшись широкого круга вопросов, президент Казахстана подчеркнул, что СВДМА постоянно работает над обеспечением безопасности финансовых транзакций, трубопроводов и логистических маршрутов. Он считает важным дальнейшее развитие транспортных коридоров на пространстве государств-членов организации.

«Широкие возможности в этом ключе открывают долгосрочные инвестиции в континентальные инфраструктурные проекты. По оценкам международных финансовых институтов, в это направление до 2030 года необходимо ежегодно вкладывать 1,7 триллиона долларов», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Не менее важными являются вопросы климата. «Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион всё более подвержен различным природным катаклизмам. На его долю приходится более 40% происходящих в мире стихийных бедствий и 84% пострадавшего населения. Эти вопросы имеют особое значение в преддверии саммита COP26 – важнейшего климатического форума после Парижской конференции. Качественная реализация договорённостей в Глазго имеет огромное значение для недопущения дальнейших человеческих жертв и снижения уровня жизни. Мы надеемся на содействие ваших стран в продвижении этих насущных вопросов», – сказал глава Казахстана.

Он считает, что изменение климата непосредственно связано с проблемой продовольственной безопасности в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах Азии. «Казахстан как активный участник глобальных цепочек поставок продуктов питания, а также инициатор создания Исламской организации по продовольственной безопасности полагает, что эти вопросы должны занимать приоритетное место в повестке СВМДА. Это важно для поддержки нашего инклюзивного роста и социального благополучия, особенно в постковидный период», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото с сайта: www.akorda.kz

Президент Казахстана заметил, что его страна становится важным игроком финансового рынка на евразийском континенте. «Здесь хотел бы отметить Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Сегодня он является динамичной финансовой площадкой, сочетающий лучший опыт мировых институтов и использующий новейшие инструменты на основе английского права. Приглашаю партнёров по СВМДА активнее использовать возможности МФЦА», – заявил Токаев.

«Большая выгода, а не Большая игра»

Участники встречи в Нур-Султане обсудили драматическое развитие событий в Афганистане. «Пять государств Центральной Азии в особенности заинтересованы в возвращении Афганистана в прежнее русло. Призыв Казахстана прост и ясен – мы стремимся к Большой выгоде, а не к Большой игре в сердце Азии», – подчеркнул президент Казахстана.

Принимавший участие во встрече представителей стран СВМДА министр иностранных дел России Сергей Лавров также коснулся этой болезненной для региона темы.

Он считает, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев. «К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки «разогреть» обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия, – сказал Лавров. – Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана».

В заключение встречи с министрами иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент Казахстана подчеркнул, что все его предложения направлены на достижение общей стратегической цели – построение более безопасной, устойчивой и благополучной Азии. Касым-Жомарт Токаев придаёт большое значение 6-му саммиту СВМДА, который запланирован на 2022 году в Нур-Султане. По словам Токаева, этот форум «призван определить курс «Новой Азии в Новом Мире».