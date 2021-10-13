Вышел в свет спецвыпуск "КП" "Время женщин", посвященный Евразийскому женскому форуму-2021

Вышел в свет спецвыпуск "КП" "Время женщин"

В октябре 2021 года вышел в свет специальный выпуск газеты "Комсомольская правда" "Время женщин". Он посвящен проходящему в Санкт-Петербурге 13-15 октября III Евразийскому женскому форуму.

О роли женщины в современном обществе рассказали председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко, трехкратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Мария Афонина, руководитель проектного офиса по созданию туристскорекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу и профессор Алексей Москалев.

Заместитель генерального директора медиагруппы "Комсомольская правда" Анжелика Сулхаева, автор и ведущая проекта "Время женщин" на Радио "КП" рассказала о том, как зародился проект и чем он может быть полезен, а управляющий партнер консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена – о том, действительно ли женщине сложнее управлять бизнесом, чем мужчине.

Также в номере поднимаются вопросы и о семейных ценностях – как совместить роль мамы, жены, дочери и деловой женщины и как сохранить семейные традиции, обретя при этом новые смыслы.

Смотрите электронную версию спецвыпуска

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