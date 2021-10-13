ВЦИОМ: россияне предпочитают экологичные товары

Россияне отказываются меха и других неэкологичных товаров. Фото: Татьяна Красавина.

Учитывают ли россияне экологичность товаров при покупках? Ответ на этот вопрос есть у ВЦИОМ, который провел опрос общественного мнения. Общий результат - более половины жителей страны (55%) чаще учитывают этот момент при приобретениях. Причем таких больше среди зрелых людей, 25-34-летних и 45-59-летних. Не придают этому особого значения 40%, и больше всего их, 59% - среди самых молодых. Разбираемся в тонкостях.

- Две трети россиян предпочтут более дорогой товар, если он будет более безопасным для окружающей среды, - отмечают эксперты. - Больше всего таковых среди 25-34-летних. При этом каждый четвертый по-прежнему выбрал бы более дешевый, но менее экологичный товар (это решение выбирают 39% молодежи).

Дальше разница во взглядах на качественное и экологичное и просто дешевое, но доступное становится еще очевиднее и четко разделяет жителей на молодежь в возрасте до 24 лет, которая пока еще не думает о завтрашнем дне, и тех, кто старше.

Так, если тех, кто считает, что качество товаров, которые приносят минимум вреда окружающей среде равно качеству неэкологичных, примерно половина. Но среди совсем молодых такого мнения придерживаются две трети. А те, кто немного постарше ( до 34 лет), но уже, очевидно, имеют и житейский опыт, и семьи, и детей, больше придерживаются противоположного мнения.

Конечно, жители страны достаточно прагматичны. Они отказываются от того, от чего легко отказаться в пользу более современного и безвредного. Например, 54% уже отказались от ламп накаливания, примерно столько же уже не покупают вещи из натурального меха, а 42% - и от пластиковой посуды. При этом мало кто считает, что необходимо перестать есть мясо ( убежденных вегетарианцев 15%), продолжают пока использовать бумагу две трети опрошенных и столько же не могут заменить батарейки.