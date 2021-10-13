Рабочим предприятий Дерипаски в Сибири второй раз за год подняли зарплату

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Компания En+ Group – крупнейший в стране производитель алюминия и электроэнергии – второй раз за год повысила зарплату рабочим своих предприятий. Об этом в социальных сетях рассказал один из сотрудников Красноярской ГЭС. По его словам, зарплату на предприятии подняли после встречи трудового коллектива с предпринимателем Олегом Дерипаской, являющегося основателем компании En+ Group. В начале года на собрании рабочие подняли вопрос о своих заработках и попросили бизнесмена рассмотреть возможность увеличить оплату их труда.

- В жизни не состоял ни в каких рабочих советах, в начальники не стремлюсь. Меня на встречи с Дерипаской особо и не звали. Зимой я сам напросился на собрание, хотел всю информацию из первых рук получить. Многие его тогда попросили повысить зарплаты. Через три месяца зарплаты подняли на 20% и сейчас еще примерно на 10%. Не знаю насчет ИТР (инженерно-технических работников – Ред.), но у рабочих зарплата очень норм, особенно для Дивногорска, - рассказал в соцсети работник предприятия.

Кроме сотрудников Красноярской ГЭС зарплаты также подняли работникам других предприятий En+ Group: Красноярского алюминиевого завода, Литейно-механического завода «СКАД», Красноярского металлургического завода, Ачинского глиноземного комбината. Всего компания направила на повышение зарплат 19,1 миллиардов рублей, сообщает «КП»-Красноярск».

По словам сотрудников предприятий, входящих в En+ Group, они регулярно встречаются с Олегом Дерипаской и обсуждают с предпринимателем насущные проблемы. Итогом таких встреч становятся социальные программы, которые компания организует для своих работников. Например, по просьбе рабочих En+ Group запустила льготную жилищную программу. По ее условиям сотрудники могут взять ипотеку по низкой ставке, при этом 50% каждого взноса за них будет выплачивать работодатель. Кроме того, в регионах своего присутствия компания строит не только жилые дома для рабочих, но и школы, больницы, детские сады, спортивные и молодежные центры, игровые площадки.

В компании отмечают, что развитие социальных программ стало возможным, в том числе, благодаря беспрецедентному росту цен на алюминий. Летом 2021 года Правительство РФ ввело государственные пошлины на экспорт металлов. Заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России Роман Андрюшин тогда сообщил, что этот шаг лишь осложнит работу металлургической отрасли. По его словам, пошлины не помогут снизить цены, а, напротив, вызовут только дальнейших рост стоимости металла. Он оказался прав: после августовского введения госпошлин цены на алюминий к середине октября превысили 3 тысячи долларов за тонну. Такой скачок зафиксирован впервые с 2008 года.