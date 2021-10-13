Почему правнук Сталина носит арабскую фамилию

Фото: Shutterstock

Лана Паршина, Селим Бенсаад

«Тайны семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Режиссеру-документалисту Лане Паршиной в 2007 году посчастливилось взять большое интервью у 81-летней Светланы Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина. А сейчас она выпустила книгу, написанную в соавторстве с правнуком вождя Селимом Бенсаадом (его мать - Галина Яковлевна Джугашвили, а отец - Хосин Ибрагим Бенсаад, математик из Алжира). Сама по себе судьба Селима, появившегося на свет в 1971 году глухим и с повреждением лицевого нерва, достаточно драматична и очень интересна - о ней в книге рассказано очень подробно. Но кроме того, в ней собрана масса информации о других потомках Сталина. И о Светлане Аллилуевой (которая для Селима была просто тетей Светой), в 60-е сбежавшей на Запад, в 80-е вернувшейся в СССР, а потом метнувшейся обратно. И о Якове Джугашвили, дедушке Селима (по официальной версии, он погиб в плену в 1943 году, но есть много неофициальных версий его судьбы, тщательно проанализированных на страницах книги)…

Есть и множество редчайших архивных фотографий и документов, в том числе принадлежавших Сталину лично: например, можно увидеть иконку Николая Чудотворца, которая всегда лежала у него в столе. Домохозяйка Сталина Валентина Истомина, работавшая у него с 1935 года, передала ее матери Селима и рассказала, что вождь народов каждый вечер молился перед ней. Он объяснял: «Эта икона прошла со мной все тюрьмы и ссылки. Я носил ее в галифе, в сапогах... Никогда с ней не расставался. И мне кажется, она не раз спасала мне жизнь». - «Значит, вы верующий человек?» – удивилась Валентина. Сталин пронзительно посмотрел на нее: «А вы сомневались?..» Удивительная история - но в жизни этой семьи удивительных историй было множество.

Марика Кравцова

«Мама, хочу есть!»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Телеведущая Марика Кравцова начинает книгу со слов: «Мало что меняет жизнь так, как появление детей». У самой Марики их двое, а книга посвящена тому, как их кормить (ее подзаголовок - «Энциклопедия детских вкусов»). «Питание – один из немногих «рычажков» здоровья, который я в состоянии легко подкрутить и в ту и в другую сторону. К сожалению, часто встречаются семьи, где его крутят в отрицательном направлении. Это не значит, что в тех семьях нет любви – как раз наоборот, просто там любовь выражают с помощью сладких пирогов и жареных колбасок… Вот бывает, идут по улице мама с дочкой – две совершенно одинаковые фигуры – и ты думаешь: «Гены...», но тут же здравый смысл подсказывает, что скорее это традиции питания».

Марика, конечно, старается давать детям максимально здоровую пищу (хотя пироги и колбаски она тоже готовит - просто не каждый день). В ее изумительно иллюстрированной книге, кроме кулинарных рецептов, есть интервью с диетологом и нутрициологом - они рассказывают и о том, когда нужно вводить прикорм, и о том, как самостоятельно приготовить вкусные пюре для шестимесячных детей, и о том, какие для них существуют «суперфуды». А еще - о том, как случайно не вырастить ребенка с нарушениями пищевого поведения, стоит ли беспокоиться, если малыш мало ест, как определить, что ему не хватает витаминов… Все это стоит прочесть не толко молодым матерям, но и тем, кто только готовится к родам.

А рецепты у Марики - достаточно несложные, но приготовленные по ним блюда получаются едой ресторанного качества. Ну вот, например, фритата с лососем - отличная замена банальной яичнице. На 3-4 порции вам потребуются 4 яйца, 1/3 стакана сливок или молока, 200 г лосося, 150 г сыра фета, 1 веточка тимьяна, щепотка куркумы (для эстетов), соль, сахар, молотый перец (по щепотке для баланса вкусов). Лосося надо нарезать крупными кубиками и мгновенно обжарить со всех сторон на сухой сковороде (чтобы поры запечатались и рыба при запекании оставалась сочной). Потом хорошенько перемешать вилкой яйца с молоком (сливками), солью, куркумой, сахаром и перцем. Вылить яичную смесь на небольшую смазанную маслом чугунную сковороду (или в форму для запекания). Сверху расположить кусочки лосося и фету, нарезанную кубиками. Запекать в духовке, разогретой до 180 °C, минут 10-15. Перед подачей украсить листочками тимьяна.

Мария Белая

«Вкусные мечты»

Издательский дом «Комсомольская правда»

«Вопреки расхожему мнению, нет единственно правильного рецепта бисквита, они бывают самыми разными: от классических (используются только яйца, сахар и мука) до шифоновых (белок взбивается отдельно, в составе присутствует масло), от масляных кексовых до ореховых дакуазов на французcкой меренге». Спорим, большинство из вас и не знало о том, что такое шифоновый бисквит или дакуаз? Кондитер и блогер Мария Белая (maribela.ru, instagram.com/_mari_bell/) подробно рассказывает о всех секретах приготовления десертов; учит готовить, например, «синнабоны» (булочки с корицей и глазурью, ничем не отличающиеся от покупных) или «шу с кракелином» (пирожные из заварного теста с шапочкой из теста песочного), крем-брюле и трайфлы, торты «Вишневый трюфель» и «Ягодный фреш». Особое внимание уделено «кейкам» - чизкейкам (то есть тортам на основе песочного теста и маскарпоне или сливочного сыра), капкейкам (маленьким то ли кексам, то ли тортикам) и фирменным «банкейкам» автора (десертам в стеклянных банках).

«Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях»

«Институт музыкальных инициатив»/Издательство «Вебкнига»

В 2011 году в журнале «Афиша» вышел один из лучших материалов за всю его историю: рассказ о 99 главных хитах постсоветской эпохи, от «Лондон, гудбай!» группы «Кар-мэн» и «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой до «Все для тебя» Стаса Михайлова и «Прованса» Елки. Давно уже нет журнала «Афиша», а песни, которые «почему-то вызывают у людей коллективную эйфорию, эндорфиновый припадок, ощущение, что стремление к счастью не только право, но и осуществимая прямо здесь и сейчас цель» живут до сих пор. И не надо стесняться своей привязанности к ним: они стали саундтреком к нашей жизни. По знаменитому выражению Леонида Парфенова - тем, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять.

Эта книга - сильно расширенная версия того старого материала, ее редактором стал тот же музыкальный журналист Александр Горбачев. Теперь песен 169, а исследуемый период охватывает еще несколько лет, вплоть до 2020 года и Моргенштерна с Элджеем. Каждая глава - рассказ о том, как песня создавалась, интервью с ее авторами и/или исполнителями. Вот композитор Виталий Окороков вспоминает, как на гастролях в Омске в семь утра в дверь его номера постучалась возбужденная Алена Апина и начала читать только что сочиненный текст «Бухгалтера». А вот Михаил Шуфутинский пытается объяснить невероятный успех «Третьего сентября» («Что-то в ней есть магическое… Игорь Николаев хорошие слова подобрал. К сердцу»). Вот Лика Стар вспоминает ощущения от первого прослушивания песни «Одинокая луна» («Это что? Это я?! Это таким высоким противным голосом я пою?!» Ну тогда, говорю, давайте ее скорее доделаем и никому никогда не покажем»), а вот Niletto, не ограничивая себя в нецензурной лексике, объясняет, как придумал «Любимку» («Я хотел взять е… слово, которое зацепит человека. Люди думают про текст песни, что это херня, а он очень крутой»).

С одной стороны, жаль, что «Не надо стесняться» пока вышла только в электронном виде, а с другой, это и есть, наверное, самый естественный для нее формат: читая книгу в планшете или телефоне, невозможно удержаться от того, чтобы немедленно не прослушать в YouTube старые песни, о которых идет речь, и испытать от них совершенно прустовские ощущения.

Майк Логинов

«Эликсир для избранных»

Издательство «Эксмо»

Когда-то, в первой трети ХХ века, профессор Заблудовский создал учение о лизатах: это такие вещества, продукты клеточного распада, которые образуются в организме и быстро из него выводятся. Заблудовский предположил, что их, несмотря на ядовитость, можно использовать для омоложения организма. И продлить человеческую жизнь с их помощью до 120, если не до 150 лет. Исследования были свернуты вскоре после загадочной смерти Заблудовского в середине 30-х годов. А в наше время его правнук, журналист, внезапно получает заказ на статью о чудесных открытиях профессора - и вслед за этим начинаются странные и загадочные события… Особенно интересно читать этот детектив, зная, что под именем профессора Заблудовского в нем выведен Михаил Тушнов, реальный микробиолог и патофизиолог, прадед автора. И все, что здесь написано о лизатотерапии, взято из настоящих и очень серьезных исследований. Так что невольно возникает мысль: а что, если эта методика и впрямь могла бы творить с человеческим организмом чудеса, если бы не была в свое время забыта?..