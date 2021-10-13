В Калуге ввели в эксплуатацию новый госпиталь для пациентов с COVID-19

Недавно построенный ковидный госпиталь стал структурным подразделением Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. В этой инфекционной больнице 325 коек для лечения больных COVID-19. При необходимости в новом госпитале есть потенциал для увеличения этого количества в два раза. Ввод современного ковидного стационара в эксплуатацию поможет сохранить объемы специализированной медицинской помощи в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

В результате ввода в эксплуатацию нового госпиталя Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД получил все необходимые ресурсы для выполнения функций межрегионального центра по борьбе не только с ковидом, но и с масштабным распространением других опасных инфекционных заболеваний.

В медицинский комплекс нового медицинского учреждения вошли четыре современных лечебных отделения и реанимация, а также операционный блок и кислородная станция. Санитарные пропускники оснащены системами электронного контроля, оборудована станция санобработки транспорта, благоустроена чистая зона для кратковременного отдыха медицинского персонала.

– Инфекционный госпиталь завершил своё строительство, - рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко. – Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. В настоящее время проходит санитарно-эпидемиологическое обследование помещений для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Также Константин Пахоменко пояснил, что в 13 медицинских организациях региона развернуто 2000 коек для инфекционных больных. На лечении в стационарах области 1684 пациента, из них 17 на инвазивной вентиляции легких, 72 на неинвазивной вентиляции легких, на кислородной поддержке 1253 пациента. В лечебных учреждениях остаются свободными для больных порядка 15 % мест. В общей сложности это 316 коек.

Госпиталь оснащён самым современным медицинским оборудованием и многофункциональной медицинской мебелью. К сожалению, в лечебном учреждении пока наблюдается острый дефицит квалифицированных медицинских кадров, особенно не хватает врачей. Для решения этой проблемы руководство медицинской сферы региона прилагает все необходимые усилия.