Приглашаем на презентацию книги «7 нот здоровья» известного врача Наталии Горн

«7 нот здоровья» от Наталии Горн – это 7 шагов к здоровью, энергии и качественной долгой жизни.

14 октября в 19:00 в книжном магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» состоится встреча с автором книги, известным практикующим семейным врачом Наталией Горн, членом Американской Академии Антивозрастной медицины «А4М» и Международной Ассоциации врачей “PREVENTAGE”.

Наталия Горн представит свою книгу и понятным языком, без сложных медицинских терминов расскажет почему нужно раз и навсегда избавиться от перекусов, что изменить в спальне, чтобы высыпаться каждый день, как нерегулярный стул портит нам жизнь и что съесть на ужин, чтобы утро было добрым?

Вы познакомитесь с теорией маленьких шагов, которая приводит к большим изменениям в самочувствии. Система маленьких шагов легко впишется даже в самое плотное расписание современного человека. Благодаря этой системе, вы сможете повысить качество жизни и вывести его на новый уровень.

Что означает «7 нот здоровья»? Это 7 составляющих качества жизни, которое можно поддерживать с помощью лайфхаков, внедренных в нашу повседневную жизнь.

«7 нот здоровья» от Наталии Горн – это 7 шагов к здоровью, энергии и качественной долгой жизни.

На встрече вы сможете задать вопросы автору и получить автограф.

Приобрести книгу можно на сайте магазина chitai-gorod.ru.

Только в этот день СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА КНИГУ «7 нот здоровья. Как повысить качество жизни за 7 недель» в магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский»

Специальная цена на книгу в день встречи – 950 руб.*

*Специальная цена действительна только 14.10.2021 г. в магазине «Читай-город» по адресу: г.Москва, пл.Киевского вокзала, д.2, ТРЦ Европейский (по сравнению с ценами на данную книгу 14.10.2021 г. в других розничных магазинах сети «Читай-город»). Цена не суммируется со скидками по другим акциям, по любым картам лояльности «Читай-город» и «Гоголь-Моголь». Начисление бонусов за товар по Акции не производится. Количество товара ограничено.

Вход свободный!

Не пропустите! Мы ждём вас 14 октября в 19:00 по адресу: г. Москва, м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город».