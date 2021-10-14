Только 4% россиян имеют возможность ездить на отдых, когда захотят

Россияне рассказали, как часто ездят в отпуск Фото: Shutterstock

Отдых по первому желанию для большинства россиян – невиданная роскошь. Ездить в отпуск так часто, как хочется, могут позволить себе только 4% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования сайта KP.RU.

Большинство россиян отмечают, что выбраться во время отпуска в какую-то поездку получается далеко не всегда. Как правило, их отдых проходит дома или на даче. За такой вариант проголосовали 60,3% опрошенных.

«Мой отдых это огород, потому что живу в частном доме», - объясняет один из респондентов.

«В отпуске не был уже 12 лет, никуда не ездил, вроде бы и финансы позволяют, но времени просто нет. Хотелось бы на Байкал, в Карелию, на Валаам или в ту же Териберку», - мечтает другой.

Еще четверть россиян рассказали, что ездят на отдых один раз в год. При этом 21,4% из них мечтают ездить чаще, но не имеют такой возможности. А вот 6,2% довольны тем, что имеют, и рады тому, что выбираются в отпуск каждый год.

Еще 8,1% отметили, что имеют возможность отдыхать по два раза в год.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие пять тысяч человек.