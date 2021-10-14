«Абсолютно негламурная»: Божена Рынска рассказала о новой девушке Романа Абрамовича

По слухам, новой девушкой Романа Абрамовича стала актриса Александра Корендюк. Фото: соцсети и Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Светский хроникер Божена Рынска прокомментировала слухи о новой девушке миллиардера Романа Абрамовича. В январе этого года в Сети появилась информация о том, что очередной избранницей олигарха стала актриса Александра Корендюк. Александре 25 лет. Эффектная красотка - основательница Института музыкальных инициатив, организации, развивающей музыкальную индустрию в пространстве русскоязычной культуры. Кроме того, предполагаемая возлюбленная Абрамовича уже успела попробовать себя в качестве актрисы: она снялась в эпизоде в сериале «Вы все меня бесите!». Ну а в соцсетях ее часто представляют как модель. По некоторым данным, отцом девушки является вице-президент крупного российского банка.

Александре 25 лет. Фото: соцсети.

В новом выпуске YouTube-шоу «Стрелец-молодец» Божена Рынска пролила немного света на личную жизнь Романа Абрамовича.

- Новая девушка, если не врут, абсолютно негламурная, более хипстерская. Она совсем молодая и безумно интересная, - поделилась подробностями журналистка.

Александра - основательница Института музыкальных инициатив. Фото: соцсети.

Напомним, именно Божена Рынска в свое время первой сообщила о беременности Дарьи Жуковой и ее свадьбе с Романом Абрамовичем. После развода олигарха Божена первой рассекретила и нового жениха Даши, сообщив, что он «красивый и носатый». Именно так она описала нынешнего мужа Жуковой, греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Недавно 40-летняя галеристка родила от него сына Филиппа.

- Жукова какой-то космос. Переросла Абрамовича, - отметила Рынска в эфире шоу.

Девушка успела попробовать себя в качестве актрисы: она снялась в эпизоде в сериале «Вы все меня бесите!». Фото: соцсети.

По словам Божены, времена красивых спутниц олигархов давно прошли. Сейчас состоятельные мужчины с миллиардами долларов на счетах предпочитают образованных и самодостаточных женщин, которые что-то из себя представляют. При этом девушкам не обязательно обладать модельной внешностью.

О том, что Абрамович расстался с Дарьей Жуковой, стало известно в августе 2017 года. После развода олигарху приписывали роман с актрисой Юлией Пересильд, с которой он не раз пересекался на благотворительных мероприятиях, а также на фестивале «Кинотавр». Сейчас Юлия Пересильд снимается в фильме «Вызов», съемки проходят на Международной космической станции. Пересильд стала первой в мировой истории актрисой, отправившейся в космос. Ее отобрали из десятков претенденток на эту миссию.

По некоторым данным, отцом девушки является вице-президент крупного российского банка. Фото: соцсети.

С бывшей женой Дарьей Жуковой Роман Абрамович остался в прекрасных отношениях – время от времени они появляются вместе на культурных и благотворительных мероприятиях. Экс-супруги воспитывают двоих детей: сына Аарона и дочь Лею. Кроме того, у Романа Аркадьевича пятеро детей от брака со стюардессой Ириной Маландиной.