Счастлива без Федора: Светлана Бондарчук наслаждается жизнью с новым мужем

Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Светлана и Федор Бондарчук объявили о разводе в 2016 году. С тех пор оба они нашли свое счастье: Федор женился на красавице актрисе Паулине Андреевой. А Светлана вышла замуж за владельца дизайнерского агентства Сергея Харченко. Брак модели оказался на редкость удачным: они с новым мужем выглядят очень гармоничной парой. В этом убедились гости кинотеатра «Художественный», собравшиеся минувшим вечером на премьеру сериала о приключениях кровожадной куклы-убийцы «Чаки».

Гостями премьеры также стали Алена Водонаева, Олеся Судзиловская, Даниил Белых и другие знаменитости. Показ стал не только праздником в честь релиза в России, но и pre-party Хэллоуина. Благо, атмосфера соответствовала. Гости строго соблюли предписанный дресс-код, поддержавший всеобщую атмосферу жути и мрака. Светлана появилась на красной дорожке в облегающих брюках-дудочках, подчеркнувших ее стройные ноги, и в черном жакете оверсайз. Бондарчук и ее супруг попозировали фотографам, а затем отправились в зрительный зал.

Светлана Бондарчук. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Боюсь таких фильмов. Если увидите в зале человека, закрывающего лицо руками, то это буду я, - призналась журналистам Светлана.

Светлана и Федор Бондарчук познакомились еще студентами и были вместе долгие годы. Со стороны казалось, что в их семье все безоблачно. Однако недавно Светлана призналась, что все эти годы муж подавлял ее. Модель неожиданно рассказала, что в браке с ним она ощущала себя одинокой.

Алена Водонаева.

- Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой, - рассказала 52-летняя Светлана в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Экс-супруга режиссера подчеркнула, что брак налагает на партнеров определенную ответственность. Он предполагает постоянную работу и борьбу за семью, «пока есть, за что бороться».

- А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга, - подвела итог Бондарчук.

Олеся Судзиловская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода Светлана тоже недолго тосковала. Сначала она нашла утешение в объятиях светского фотографа Сергея Табунова, а затем влюбилась во владельца дизайнерского агентства Сергея Харченко. Они расписались в Грибоедовском загсе Москвы 15 августа 2020 года.

Показ стал не только праздником в честь релиза в России, но и pre-party Хэллоуина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- В тот день, когда я сказала: «Ну все начинаю тусить. Наконец-то я попробую побыть одна», - я встретила Сергея. Наверное, мне вообще не надо быть одной, - пошутила Светлана.