Как охота на лося превратилась в охоту на вице-губернатора

Вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов. Фото: правительство Рязанской области

Детективный сюжет «Кто убил лося?» сейчас разворачивается в Рязани.

История до того странная, что сразу оговоримся: то, что она произошла нет сомнений (подобное здесь случалось и раньше), да и рязанские источники подтверждают – все правда. Но в отсутствии официального подтверждения пока назовем ее версией.

Итак прессе стало известно о задержании за браконьерство вице-губернатора Рязанской области, причем в самых живописных подробностях.

Начиналась история так. Сараевский район рязанщины. Глава местного Россельхознадзора Олег Наумов приглашает на охоту сиятельных. гостей - вице-губернатора Рязанской области Михаила Семёнова, вице-мэра Рязани Алексея Пустовалова и других влиятельных чиновников.

Дружеская пирушка выходного дня.

Далее кульминация. Главный гость - всего месяц назад приехавший из Москвы и назначенный вице-губернатором Семенов радостно убивает 200-килограммового лося. Инициатор охоты Наумов тут же исчезает.

И – внезапный поворот сюжета - на вип-чиновников высыпается группа захвата. Одна из всесильных спецслужб, усиленная полицией и квадрокоптерами.

В местах, где на тысячу браконьеров приходится один инспектор со ржавым ружьем, вдруг начинается спецоперация.

Чиновников задерживают.

Но странное дело – никаких пресс-релизов, заявлений. Задержание намертво засекречивают. Оно не проходит по сводкам.

Появляется добрый десяток вопросов.

Например, зачем присылать спецназ брать браконьеров? Убийство невинного животного – банальная административка. Штраф. Причем здесь спецслужбы? Куда в разгар событий вдруг пропал хозяин пикника глава местного Россельхознадзора Олег Наумов? И не для того ли он заманил руководство региона на охоту, чтоб их «тепленькими» сдать спецслужбам, а самому исчезнуть? Ну и в конце концов – зачем так торжественно брать чиновников «на лося», и тут же секретить дело?

Пока у рязанских коллег самая крепкая версия – будничный сбор компромата. Дескать, обыкновенная подстава для заезжего московского гостя с видеосъемкой и протоколирования греха. Дело запирается в сейф. В нужный момент отсылается на нужный адрес в Москву или в прессу. Кроме того, «губернаторские» должны быть очень впечатлены действиями силовиков. Это отрезвляет.

Так же в свое время, как говорят, «отрезвили» министра природоохраны (!) Рязанской области Сергея Карабасова. Его тоже взяли «на лося». Поговорили. Дело исчезло. И Карабасов стал... мэром Рязани.

Но в истории с вице-губернатором новый поворот... Случайный (точно- случайный? – с подозрением теперь спросят знатоки византийско-русской политики) свидетель анонимно сливает информацию о задержания вице-губернатора журналистам.

Начинается шум. Журналисты бегут искать убийцу сохатого. А вице-губернатор чудесно обнаруживается на своем рабочем месте. Говорит что-то туманное, мол, не верьте шальным телеграмм-каналам и прессе, хотя факт задержания прямо не отрицает.

Вот такое русское провинциальное византийство. С парящими над мертвыми лосями квадракоптерами, группами захвата, бедовыми вице-губернаторами, и главной душещипающей загадкой этого детектива – кто тот рязанский Макиавели, что организовал спецоперацию?

Кстати, всего через пару дней после охоты стало известно, что губернатор Рязанской области Николай Любимов может скоро покинуть пост губернатора Рязанской области до завершения первого срока.

«Об этом прессе сообщил источник, знакомый с ситуацией в регионе. Информацию подтвердил и собеседник из органов федеральной власти. Он отметил, что вероятность отставки Любимова «высока».

Впрочем, слухи о такой отставке ходили и ранее. И на этот раз они тоже могут остаться лишь слухами.

Но прием «на лося» все равно впечатляет.