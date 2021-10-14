Принц Гарри не желает крестить дочь в Великобритании

Герцог и герцогиня Сассекские собираются провести торжественную церемонию в Соединенных Штатах Фото: REUTERS

Правнучке британской королевы Елизаветы II, которую родители назвали в честь британской королевы и леди Ди – Лилибет, исполнилось в начале октября четыре месяца.

На протяжении последних недель в королевской семье - только и разговоры о том, где будут крестить малышку.

По традиции монаршей семьи святое таинство проходит в Виндзорском аббатстве. Но принц Гарри против приезда для этого в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские собираются провести торжественную церемонию в Соединенных Штатах, где проживают в настоящее время.

Крещение может состояться в одном из калифорнийских храмов, входящих в англиканскую церковную конгрегацию.

- Торжеств по случаю крещения Лилибет в Букингемском дворе, скорее всего, не будет, - заявляют источники в королевском дворе. – Вероятность их проведения в Англии очень мала.

По традициям монаршей семьи, некрещенные в Виндзоре дети, не могут претендовать на место в очереди на престолонаследие. Для Елизаветы II дочь принца Гарри и Меган Маркл является одиннадцатой по счету внучкой. Их старшего ребенка – сына Арчи, который родился в 2019 году крестили в Великобритании.

Представители принца Гарри заявили, что внук британской королевы с супругой также отказываются приехать в Лондон на торжество, посвященное памяти принцессы Дианы, запланированное на 19 октября. На него приглашены друзья королевской семьи, пожертвовавшие средства на создание статуи леди Ди, установленной летом этого года в саду Кенсингтонского дворца.

С тех пор, как принц Гарри с женой переехали в США, он лишь несколько раз приезжал на родину, да и то один: на похороны своего деда, принца Филиппа, а затем на открытие статуи.