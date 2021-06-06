У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз: 4 июня герцогиня Сассекская родила девочку. Ребенка назвали Лилибет Диана. Об этом в воскресенье, 6 июня, говорится в заявлении, распространенном представителем семьи.

- Девочка появилась на свет в пятницу в Санта-Барбаре. Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор: в честь ее прабабушки, королевы Великобритании, семейное прозвище которой — Лилибет. Второе имя, Диана, выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской.При рождении девочка весила 7 фунтов 11 унций, - говорится в сообщении.

Сообщается, что Меган Маркл и ее новорожденный ребенок полностью здоровы, герцогиня Сассекская и ее супруг чувствуют себя счастливыми, ведь исполнилась их главная мечта — снова стать родителями.