Школьник воткнул в спину 12-летней девочке иглу от шприца

Медики оказали девочке всю необходимую помощь Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о госпитализации в детскую городскую больницу 12-летней школьницы Марины К.* Медики передали оперативникам, что девочка была доставлена в медучреждение с колотой раной спины прямо из школы в районе Новопеределкино. Прибывшие на место полицейские установили, что напал на девочку ее 12-летний одноклассник Иван В.* Мальчик воткнул в спину Марине инфицированную медицинскую иглу от шприца.

«В городскую детскую больницу была доставлена 12-летняя Марина К.* с диагнозом колотая инфицированная рана спины. В ходе расследования было установлено, что ранним утром в здании школы на девочку напал ее 12-летний одноклассник Иван В.* Мальчик воткнул в спину школьнице медицинскую иглу и занес инфекцию.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

Медики оказали девочке всю необходимую помощь, в настоящий момент школьница уже выписана и восстанавливается дома. Чем была инфицирована игла, а также зачем одноклассник напал на девочку и ранил ее - в настоящий момент устанавливается. С несовершеннолетним хулиганом работают оперативники.

* Имена изменены