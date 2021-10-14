Букингемский дворец «признал» Севастополь российским, ответив на письмо школьников

Елизавета II получает тысячи писем со всего света Фото: REUTERS

Букингемский дворец, то есть канцелярия королевы Великобритании, ответил на письмо школьников из Севастополя, которое ребята отправили под руководством своей преподавательницы Елены Залещук еще летом.

Во время занятий в летней школе дети решили не останавливаться на скучном изучении английских традиций и истории страны, а пошли дальше и написали письмо Елизавете II.

«Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от Королевы спустя 3 месяца, - говорится в публикации, размещенной в группе Малой академии наук Севастополя в соцсетях. - Королева любезно поблагодарила за письмо и приложила буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии».

Букингемский дворец, то есть канцелярия королевы Великобритании, ответил на письмо школьников из Севастополя

На письмо севастопольским школьникам ответила фрейлина Елизаветы II Филиппа де Пасс. Она сообщила, что королева была рада услышать, что крымские ученики увлечены английским языком и похвалила учительницу за ее интерес и работу.

Тут стоит отметить, что 95-летнему монарху, конечно, не докладывают о каждом послании, ведь каждый день Елизавета II получает тысячи писем со всего света. Для проверки (мало ли что могли положить в конверт) есть служба безопасности, а для учтивого ответа - большой отдел писем, уполномоченный вести подобную праздную переписку от лица королевы.

Теперь у Елены Залещук грандиозные планы: она собирается вместе со своими учениками регулярно писать письма королевской семье. Следующее письмо будет адресовано принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

На первый взгляд может показаться, что в данной новости нет ничего особенного. Елизавета II и ее секретари славятся тем, что отвечают на огромное количество писем, в частности, если их отправителями были дети. Однако здесь привлекает внимание тот факт, что в обратном адресе сотрудники Букингемского дворца указали «Севастополь, Россия», а не «Севастополь, Украина». Это при том, что официально английская королевская семья не признавала вхождение Крыма и Севастополя в состав России.

Конечно, это не отменяет громкие слова британских политиков об «оккупации» полуострова. Но сразу ясно, что заявления эти разительно расходятся с реальной жизнью.