За 30 лет потери тепла в Москве снизились на четверть

Фото Фонда Росконгресс

С 1990 года Население Москвы увеличилось на треть, но при этом объем тепловых выбросов снизился на четверть. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарной сессии «Перезапуская энергетику городов и сообществ» на форуме «Российская энергетическая неделя».

МЕГАПОЛИСЫ – ФЛАГМАНЫ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

«За последние только 10 лет выбросы опасных веществ в атмосферу уменьшились в два раза. Поэтому наши города, и Москва в том числе с каждым десятилетием, несмотря на концентрацию населения, на свой динамичный рост становится все более экологичнее, а энергетика все более эффективной. Конечно, это результат труда огромных коллективов - в энергетике Москвы работает около 120 тыс. человек, это люди, которые круглые сутки обеспечивают надежность нашей жизни», - сказал Собянин, выразив благодарность сотрудникам энергетической отрасли столицы.

Также мэр отметил, что энергетическая проблема является одной из ключевых в развитии в целом цивилизаций и, конечно, крупных городов. Эксперты веками говорят, что города – это сгустки экологических и энергетических проблем. Считалось, что именно мегаполисы наносят максимальный урон экологии.

«На самом деле, последняя история городов говорит об обратном: наиболее эффективная энергетика и минимальный экологический вред, если рассчитывать их на душу населения, именно в крупных городах, где эффективность энергетики не соизмеримо выше, чем в малых городах и поселениях, как бы это удивительно не выглядело», - отметил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, такое преимущество мегаполисами в энергоэффективности достигается за счет концентрации энергетических ресурсов, сокращения энергетических сетей, концентрации населения. При этом мэр подчеркнул, что Москва «является своеобразным исключением и обладает колоссальными особенностями по сравнению с другими такого же масштаба городами».

1,7 ТРИЛЛИОНОВ ИНВЕСТИЦИЙ

Другое дело, какой ценой Москва достигла этого успеха? В течение 10 лет в энергетику столицы инвестировано 1,7 трлн руб. при сохранении тарифов в сопоставимых ценах.

«Для нас это колоссальная цифра. Не буду раскрывать механизмы, но они точно не в ущерб населению», - признался Сергей Собянин. При этом если ранее в Москве было два-три порыва и отключение теплоснабжения на большое количество часов, то сегодня такие случаи редки и бывают раз в пять лет. Это, по словам мэра, результат модернизации структуры энергоснабжения города.

«Должен сказать, что 10 лет тому назад президент нашей страны сказал, что мы в ближайшее 15 лет уменьшим энергоэффективность нашего валового продукта на 40%. Москва за 10 лет на 37% снизила энергоемкость ВРП», - добавил Собянин.

Мэр столицы обратил внимание, что в мире нет ни одного города сопоставимого по масштабу, который находится в столь суровых климатических условиях. Отопительный сезон в Москве начинается в сентябре и заканчивается в мае, в Москве сосредоточены крупнейшие системы электро-, водо-, теплоснабжения в мире, никаких аналогов нет даже близко.

«Например, мощность теплоснабжения в Москве в половину больше, чем во всей Польше. Энергетика для Москвы это не только комфорт, это не только развитие, это, собственно, жизнь в прямом смысле этого слова», - резюмировал мэр Москвы. При этом столица вводит ежегодно около 10 млн кв. м недвижимости. Чтобы обеспечить такое развитие, нужно и развитие энергетики.