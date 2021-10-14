Как посчитать свой здоровый вес: простая и верная формула

Ожирение - одно из главных заболеваний нашего времени. Фото: Shutterstock

Ожирение - одно из главных заболеваний нашего времени. В мире ожирением страдает порядка 1,5 миллиардов человек. Но часто к серьезным последствиям приводит не сам лишний вес, а борьба с ним. Пытаясь соответствовать навязанным стандартам, люди доводят себя до серьезных заболеваний - анорексии, булемии, нарушения обмена веществ. Понять: действительно ли вам нужно худеть или изнурительные диеты только навредят, можно по простой формуле. Смотрите ее в материале kp.ru