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Здоровье14 октября 2021 18:20

Как посчитать свой здоровый вес: простая и верная формула

По ней можно понять, какой вес для вас является нормой
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Ожирение - одно из главных заболеваний нашего времени.

Ожирение - одно из главных заболеваний нашего времени.

Фото: Shutterstock

Ожирение - одно из главных заболеваний нашего времени. В мире ожирением страдает порядка 1,5 миллиардов человек. Но часто к серьезным последствиям приводит не сам лишний вес, а борьба с ним. Пытаясь соответствовать навязанным стандартам, люди доводят себя до серьезных заболеваний - анорексии, булемии, нарушения обмена веществ. Понять: действительно ли вам нужно худеть или изнурительные диеты только навредят, можно по простой формуле. Смотрите ее в материале kp.ru

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