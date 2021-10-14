«Для обряда нужен живой человек»: убийство подростка в Рязанской области могло быть ритуальным

Поиски пропавшего подростка Романа Федулова начались 8 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это страшная история. Она началась 8 октября с сообщения, которых на интернет-страницах поисковых отрядов «ЛизыАлерт» каждый день появляются десятки. «Помогите найти человека. Федулов Роман Алексеевич. 15 лет. п. учхоза Стенькино, Высоковское с.п., Рязанский район, Рязанская область. С 8 октября 2001 года его местонахождение неизвестно».

Стандартная ориентировка для неравнодушных и свидетелей, которые могут помочь найти «потеряшку». И все-таки было в ней что-то такое, от чего мороз бежал по коже. Слишком чисто улыбался мальчик на фото, слишком по-доброму смотрел с картинки глазами со смешинками. От мыслей о том, что с ним могло случиться что-то ужасное, становилось еще страшнее. И каждое новое сообщение от СМИ, правоохранительных органов или жителей, которые что-то слышали про Рому, о чем-то догадываются или что-то предполагают, отзывалось каким-то внутренним ужасом.

Ненужный ребенок?

Рома жил с матерью и отчимом, бывшим заключенным, осужденным на кражу, 52-летним Владиславом Цикуновым. Формально. А на самом деле, практически один. Мама мальчика работала вахтовым методом в соседнем поселке и дома бывала наездами, а отчим, по рассказам соседей, после шумного расставания с ней, был занят своей жизнью и не сильно заботился о Роме. К слову, органы опеки только после пропажи парнишки начали разбираться в том, как же так могло получиться, что ребенок надолго оставался без присмотра. Ведь, и родственники, и соседи, да вся деревня знала, что парень в одиночку мается, но никто и не подумал сообщить об этом «куда следует».

По предварительным данным, хватилась Ромы в день его пропажи мать, когда после 9 вечера мальчик перестал выходить на связь. По сигналу поднялась полиция. Приехали в дом, осмотрелись и нашли там следы крови.

9 октября поисковики принялись прочесывать окрестности, а правоохранители начали следственные действия. Допросили учителей и одноклассников, всех, кто мог хоть что-то знать про исчезновение Ромы. За его поисками следила вся Рязанская область.

10 октября, по информации «КП»-Рязань», было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» - это обычная практика и не обязательно говорит о том, что пропавший мертв. Просто расследование «уголовки» развязывает руки следователем и криминалистам и дает возможность проводить нужные экспертизы.

Несмотря на следы крови в доме, все надеялись, что мальчика найдут живым- пусть раненым, пусть даже покалеченным, но живым. Эта надежда умерла, когда в машине Цикунова сыщики обнаружили следы крови, которую кто-то пытался замыть. Экспертиза подтвердила, что это кровь Ромы. А то, как отчим пропавшего мальчика «заметал следы» попало в поле зрения камер видеонаблюдения на автомойке. На записях, которые изучило следствие, видно, как он вместе с какой-то женщиной в три часа ночи моет салон машины и обувь. Операм стало понятно, что живым Рому Федулова уже не найти. «Ищем труп»- изменилась поисковая задача. Думалось, что страшнее новости быть не может, но оказалось, что это не так…

Листовка о пропаже Романа на сайте Liza Alert.

Валькирии и пентаграммы

Задержали Цикунова. А чуть позже на допросе оказалась и та самая женщина с видеозаписи – его 28-летняя подруга, о которой следствие пока раскрывает совсем мало информации. Она из Подмосковья и мастер спорта России по ачери-биатлону – пока это все, что известно.

А из совершенно диких предположений – она могла заниматься оккультизмом.

В беседах со следователями отчим мальчика быстро признался, что парнишка мертв. Убит. И даже указал место, где искать труп - около деревни Зименки Рязанского района, в заброшенном колодце. Там вечером 13 октября опера и нашли тело 15-летнего подростка. Присыпанный землей и мусором.

Свою причастность к убийству пасынка Цикунов категорически отрицает. Говорит, парня убила Мария. Но она, дескать, не хотела, а намеревалась только оглушить его.

Ответ на вопрос «зачем?» делает эту историю не просто страшной, а чудовищной. Даже несмотря на то, что пока он основывается на догадках и минимуме официальной информации он правоохранительных органов, которые пока склонны считать убийство ритуальным.

Причастность к убийству пасынка Цикунов категорически отрицает. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По пока неподтвержденной информации, женщина планировала провести какой-то оккультный обряд, и, якобы, вырезать на спине у парнишки какой-то символ. Кто-то из деревенских нашептал журналистам, что через «колдовство» Цикунов хотел вернуться в семью. Кстати, когда сыщики обыскивали его гараж, то нашли там кроссовки со следами крови и еще дипломат, в котором были руны и изображения валькирий. По неподтвержденным пока данным, отчим Ромы Федулова увлекался тем, что мастерил для знакомых обереги.

Может, сама Мария сподобилась понять руку на подростка, может по просьбе Виктора – пока следствие выясняет. И вообще, от ее ли руки умер мальчик? Но то, что в тот злополучный день Цикунов сам привез девушку в дом к пасынку – факт.

В ход идут ножи и гаечный ключ

«Мария взяла гаечный ключ – монтажку, обмотала его тряпкой, и охотничий нож, - рассказал на допросе отчим Ромы Федулова. - Я так думаю, что нож для того, чтобы рисовать. Я говорю: «Ты смотри только не убей». Она: «Нет, надо просто стукнуть, чтобы оглушить». Она пошла, я остался в машине. Субъективно минут 15 прошло может. Прибегает с круглыми глазами: «Я его убила». Я такой: «Хорошо». У меня шок. Истерика. Пошли смотреть. Приходим, в спальне, в детской комнате Рома лежит на своей кровати, голова на подушке, разбита , в крови. Я его переворачиваю, у него два отверстия (показывает на ключицы – Ред.). Никакой пентаграммы на спине нет. Я говорю: «А что обряд?» Она говорит: «Для обряда нужен живой человек, а сейчас я что буду на нем рисовать? Уже не надо, все».

Мария - неоднократный победитель соревнований по ачери-биатлону. Фото: спортивная школа «Раменское»

Как сообщил «КП-Рязань» источник, версия о ритуальном убийстве перестала казаться такой уж бредовой после того, как следствие изучила раны на теле подростка. Предполагается, что удар ему нанесли одновременно двумя ножами с двух рук в шею, а третьим пробили ключицу.

Есть и другая версия случившегося. Тоже на уровне слухов и догадок. И ее, кончено же, будут проверять. Кстати, жители поселка учхоза Стенькино, верят в нее больше, чем в историю про оккультизм, которой, по мнению многих, подозреваемые прикрываются, прикидываясь «невменяемыми». Убийство паренька могли инсценировать как ритуальное. На самом деле за ним может стоять иная причина.

— Да какое ритуальное-то? Мужик нормальный был, никаких завихрений религиозных у него не было, — рассказывает «КП-Рязань» местная жительница. — В последнее время он редко приезжал, а тут неожиданно появился, машину свою ремонтировал, шашлык вроде как жарили. И Ромашка (так подростка звали в поселке) с ними был… Ужас.

Комментарий

Денис Банченко, мистик, психокинетик:

- Самая большая опасность заключается в том, что существует литература, так называемые «Гримуары», которые ходят по рукам и которые в руках обывателей, бывших уголовников, психически нездоровых людей представляют серьезнейшую опасность. Если подобные документы будут куплены или найдены незнающими людьми, они могут выстроить на их основании что-то типа секты. И дело не в самих «Гримуарах», а в том, что эта область всегда в тени и никем не регулируется. Людям, реально разбирающимся в вопросе, в культурной и исторической ценности подобных документов, со здоровой психикой и обладающим способностями, закручивают гайки, подвергая насмешкам. Поэтому на их место естественно приходят настоящие психопаты.