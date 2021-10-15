Тинькофф против буллинга. Как помочь детям и подросткам справится с травлей

Тинькофф совместно с благотворительной организацией «Журавлик» и при участии TikTok Россия запустил масштабный социальный проект «Тинькофф против буллинга». Его главная цель - обратить внимание на проблему травли среди детей и подростков, которая в последнее время принимает угрожающие масштабы.

«МНЕ ГРУСТНО, МЕНЯ ОБИЖАЮТ ДРУЗЬЯ»

Идея выступить против буллинга возникла в рамках проекта Тинькофф Джуниор. Проект предлагает банковские продукты, предназначенные специально для детей. Некоторые юные клиенты Тинькофф, общаясь со специалистами клиентской поддержки, жаловались или проявляли признаки того, что они подвергаются травле в детских сообществах. Зачастую дети не понимают, как им вести себя в такой ситуации, и кому рассказать о своих проблемах. Сотрудники Тинькофф Джуниор обратились в благотворительную организацию «Журавлик», которая представила экспертизу специалистов антибуллинговой программы Травли NET.

- Картой и приложением Тинькофф Джуниор пользуется уже один миллион клиентов, - рассказала руководитель проекта Тинькофф Джуниор Анна Пискунова. - С момента запуска мы уделяли большое внимание общению с детьми - подробно рассказывали, как пользоваться счетом-копилкой, что такое кэшбэк и многое другое. С ростом числа клиентов мы стали получать обращения, связанные с неприятными ситуациями в школе. Ребенок мог написать: «Мне грустно, меня обижают друзья». Поэтому мы обратились к профессионалам - в благотворительную организацию «Журавлик» - и сделали с ними совместный просветительский проект.

Инициатива «Тинькофф против буллинга» включает в себя сразу несколько направлений: это и консультации специалистов, и обучающие комиксы, и даже социальный челлендж в TikTok.

ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Психологи благотворительной организации «Журавлик» провели для сотрудников поддержки Тинькофф Джуниор специальный обучающий курс. Они научили операторов, общающихся с юными клиентами по телефону или в чате детского мобильного приложения, распознавать признаки того, что ребенок подвергается буллингу. В таких случаях операторы будут рассказывать о возможных вариантах: ребята могут поговорить со взрослым, обратиться за помощью профессионалов на сайте Травлинет.рф либо позвонить по всероссийскому детскому телефону доверия 8 800 200-01-22. На эту линию любой ребенок может позвонить анонимно и бесплатно.

- Теперь наши сотрудники умеют распознавать признаки буллинга, быстро на них реагировать и рассказывать, где можно получить профессиональную помощь. В этом проекте важно, что Тинькофф не консультирует, не оказывает психологическую помощь детям, а только информирует о том, где они могут получить квалифицированную поддержку в такой ситуации, - подчеркивает Анна Пискунова.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМИКС ПРО БУЛЛИНГ

Рассказывать детям о том, что травля - это плохо, необходимо всеми доступными и понятными для них способами. Например, с помощью комиксов, которые юные клиенты проекта Тинькофф Джуниор будут получать вместе с банковской картой, заказанной с 8 октября по 8 ноября 2021 года. На примере главных героев комиксов Саши и Дани ребята познакомятся с разными сценариями буллинга (например, из-за денег или социального статуса), поймут, как на них правильно реагировать, и куда обращаться за помощью.

ОНЛАЙН-КУРС ПО СОЗДАНИЮ МУЛЬТФИЛЬМА

Еще одна интересная задумка в рамках проекта «Тинькофф против буллинга» - анимационный фильм, который дети смогут создать сами с помощью Большой школы анимации. Онлайн-курс состоит из шести уроков, во время которых режиссер-мультипликатор Женя Жиркова научит ребят придумывать и оживлять персонажей, покажет им основы раскадровки и монтажа. На основе истории буллинга из собственной жизни Женя покажет, как сделать мультфильм, и объяснит, как анимация и искусство помогают противостоять травле.

- Анимация часто помогает рассказать о том, что болит и волнует, но не находит возможности выражения в обычной форме, - уверена Женя Жиркова. - Для курса детям не нужно уметь рисовать или иметь какое-то специальное оборудование. Достаточно найти время, запастись терпением и иметь смартфон.

Получить ссылку на онлайн-курс смогут все, кто оформит карту Тинькофф Джуниор на странице проекта с 8 октября по 8 ноября 2021 года.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ В TIKTOK

К борьбе с буллингом подключилась и одна из самых популярных социальных сетей. Амбассадорами просветительского челленджа в TikTok стали ведущий актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин и популярный блогер, звезда комедийных шоу Денис Кукояка.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно снять ролик со специальной интерактивной маской - сделать руками жест, похожий на сердце и ответить на вопросы о буллинге. В финале видео на экране появится единый телефон доверия, по которому каждый ребенок, подвергшийся травле, может обратиться за помощью.

По словам координатора антибуллинговой программы «Травли NET», педагога-психолога Марии Свир, глобальная цель проекта - постараться донести до каждого ребенка и взрослого, что буллинг неприемлем в современном обществе.

- Тинькофф - первая компания, обратившаяся к нам с целью обучить сотрудников взаимодействию с детьми в трудных ситуациях. Дети теряются в море информации и не знают, к кому обратиться в том или ином случае. А взрослые при этом часто отмахиваются от «детских» проблем. Такие инициативы - большой шаг на пути к более безопасному обществу, где ребенок чувствует, что он не один, что взрослые ему помогут, куда бы он ни обратился, - считает Мария Свир. - Буллинг до сих пор считается некоторой нормой, в том числе среди детей. И нам необходимо много говорить об этом, создавать интересные продукты, максимально внедрять в общество простую идею о том, что буллинг - это плохо.