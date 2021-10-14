Новый суд в семье Анастасии Макеевой: Муж артистки требует алименты от экс-жены

Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились пять месяцев назад. Муж артистки до сих пор воюет с экс-женой в судах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

39-летняя артистка Анастасия Макеева пять месяцев назад четвертый раз вышла замуж за 37-летнего бизнесмена Романа Малькова. Ради женитьбы на звезде мужчина развелся с первой женой, которая родила за 16 лет их брака четверых детей.

О том, что развод вышел скандальным телезрители узнали, когда Анастасия Макеева пришла с рассказом о личной жизни на ТВ: в программу «Секрет на миллион», а после свадьбы с мужем на ток-шоу «Прямой эфир». Эту тему обсуждают в телепередачах – на огромную аудиторию, и более узким кругом – подписчики бывшей и нынешней жены Малькова. Многие поддерживают Светлану Малькову, которая после развода была вынуждена судиться за алименты. На этой неделе женщина узнала о новых исках.

Роман Мальков с семьей первые десять лет брака жил в Обнинске Калужской области, где родились трое их со Светланой детей. Потом уехали в Словению, в том числе по рекомендации доктора сменить климат из-за астмы среднего сына. В Словении в семье родился четвертый ребенок. У Светланы появилась школа рисования, Роман развивал бизнес – у него завод по производству легких стальных конструкций, и вместе с отцом он ведет дела в фирме по проектированию и монтажу зданий. В разгар пандемии мужчина улетел на родину на заработки. Получил подработку в доме Макеевой, где и закрутился роман. Светлана осталась одна детьми.

Светлана Малькова в Словении трудится на двух работах, чтобы обеспечить детей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Весной Роман Мальков уговорил переехать в Москву из Словении старшего сына 16-летнего Андрея. Мальчик проживает с отцом и мачехой в московской квартире Макеевой или в ее подмосковном доме. Светлана Малькова через суд выбивала алименты с экс-мужа на трех детей – он не платил с февраля. Все долги по алиментам Роман Мальков погасил только в сентябре – перед своей поездкой с женой на Мальдивы. По решению суда алименты на трех детей составляют 51 тысячу рублей. Светлана работает на двух работах, платит за арендованную квартире в Любляне.

Так как Роман и Светлана зарегистрированы в Обнинске, Калужской области, то суды шли там. И вот на этой неделе Мальков вернулся с Мальдив и стало известно, что он намерен дальше судится с бывшей женой. Светлана сообщает: «Пока все радовались за меня, что наконец-то я добилась справедливости – мне в очередной раз предстоят суды. Рома настаивает на своем: не согласен с суммой алиментов в 50 тысяч рублей на троих детей. Суд состоится уже областной в городе Калуге. И снова я несу расходы, не говоря уже о моем здоровье. Никак не могу понять, неужели отец не хочет, чтобы его дети получали образование, развивались? Пока вся страна наблюдает за «жизнью в кайф», я пытаюсь сделать все возможное и невозможное, чтобы дети получили достойное образование. Но это еще не все. Роман также подал на меня два иска. И один иск - это алименты на содержание Андрея. Тут я уже не готова комментировать».

В ходе предыдущих судебных заседаний Мальков представил в суде справку о своем доходе – там была указана сумма 65 тысяч рублей в месяц. Выходит, что предприятия бизнесмена приносят не такой уж большой доход. Роман контролирует процесс чаще удаленно, он теперь повсюду сопровождает жену артистку. Погасив задолженность по алиментам за период с февраля по сентябрь, Мальков продолжает суды. Будет доказывать, что не может платить 51 тысячу рублей на трех детей, так как тогда не останется денег на жизнь. По закону алименты не могут быть больше 50% от доходов, хотя и тут бывают исключения. 16-летний Андрей сейчас учится в колледже и на его содержание муж Макеевой надеется отсудить алименты у матери мальчика. Все это похоже на месть двух взрослых людей друг другу. Не понятно почему экс-супруги до сих пор не могут договориться. Светлана Малькова жалеет больше всего денег – ей приходится нанимать адвокатов, которые представляют ее интересы в затяжных судах: «Когда же будет просвет? На меня подают в суд - я обязана защищаться, но любая война стоит денег». А телезрителей ждет продолжение этой истории в ток-шоу сразу на двух телеканалах.

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